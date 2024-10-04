Amazon Prime Video’da reklam sayısı artacak

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Tam Boyutta Gör Amazon Prime Video kullanıcılarına daha fazla reklam geliyor. Amazon, Prime Video'da bu yıl başında başlattığı reklam gösterimlerini daha da artıracağını açıkladı. Prime Video International Başkan Yardımcısı Kelly Day tarafından yapılan açıklamalara göre platformda ilk etapta test için çok hafif düzeyde reklam sunulmuş.

Amazon, bu yılın başlarında Prime Video'da reklamlara yer vereceğini duyurmuş ve bu reklamların “sınırlı” olduğunu dile getirmişti. O dönem, Amazon'un hedefi kullanıcılara klasik televizyon ve diğer yayın platformlarına kıyasla "anlamlı şekilde daha az reklam" izletmekti. Ancak, Prime Video Uluslararası Başkan Yardımcısı Kelly Day'in Financial Times'a yaptığı açıklamaya göre, bu deneyim beklenenden başarılı oldu ve şimdi reklam sayısı daha da artırılıyor. Reklam görmek istemeyen kullanıcılar ise ekstra 3 dolar ödeyerek reklamlardan kurtuluyor.

Türkiye’deki kullanıcılarda ise henüz reklam destekli veya reklamsız gibi paketler bulunmuyor. Prime Video, doğrudan 39 TL’lik Amazon Prime üyeliğinin içerisine dahil edilmiş durumda.

Reklamlar artıyor çünkü kullanıcılar tepki göstermedi

Tam Boyutta Gör Day, Amazon'un 2025 yılında reklam programını "büyüteceğini" ve reklam verenlere daha fazla alan sunacağını belirtti. Başlangıçta oldukça hafif bir reklam stratejisi izlediklerini ifade eden Day, şu an için içeriklerde reklam gösterimi olmadığını hatırlattı. Ancak, yeni dönemde reklamların sayısının ne kadar artacağı ya da içerik içinde reklam gösterilip gösterilmeyeceği henüz netleşmiş değil.

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Day, reklamsız katmana geçiş yapan müşteri oranını açıklamasa da, bu oranın yüzde 20’nin altında kaldığını belirtti. Analistler, bu oranı Amazon’un başarı ölçütü olarak değerlendirdi. Reklamlar nedeniyle abonelikten çıkan kullanıcı sayısı ise beklenenden çok daha düşük oldu. Amazon’un reklam kararını almasındaki en büyük nedenlerden biri de bu: Kullanıcıların ilk reklam dalgasına gösterdiği tolerans.

Amazon, daha fazla reklam ekleyen tek platform değil. Netflix geçtiğimiz yıl en ucuz reklamsız abonelik seçeneğini kaldırmış ve abonelikleri reklam destekli ikameler ile doldurmuştu. Disney+, Hulu, Max ve Paramount+ gibi platformlar da reklamlara yer veren paketler sunmaya başladı. Bu, yayıncılık sektöründe yeni bir norm haline gelmiş gibi görünüyor. Yani aslında en basit haliyle akış hizmetleri geleneksel TV’lere daha da benzemeye devam ediyor.

Amazon’un getireceği yeni reklamlar arasında alışveriş yapılabilen reklamlardan, duraklatma ekranında etkileşime girilebilen reklamlara kadar birçok yenilik bulunuyor. Youtube’da görmeye başladığımız bu tarz reklamlar, kullanıcılara izledikleri içerik duraklatıldığında markalarla etkileşime geçme imkanı sunuyor.

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Amazon Prime Video’da reklam sayısı artacak