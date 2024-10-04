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    Amazon Prime Video’da reklam sayısı artacak

    Amazon, 2025 yılında Prime Video reklamlarını "artıracak". Prime Video International Başkan Yardımcısı Kelly Day'e göre ilk etapta test için çok hafif düzeyde reklam sunulmuş.
    Amazon Prime Video’da reklam sayısı artacak Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Video kullanıcılarına daha fazla reklam geliyor. Amazon, Prime Video'da bu yıl başında başlattığı reklam gösterimlerini daha da artıracağını açıkladı. Prime Video International Başkan Yardımcısı Kelly Day tarafından yapılan açıklamalara göre platformda ilk etapta test için çok hafif düzeyde reklam sunulmuş.

    Amazon, bu yılın başlarında Prime Video'da reklamlara yer vereceğini duyurmuş ve bu reklamların “sınırlı” olduğunu dile getirmişti. O dönem, Amazon'un hedefi kullanıcılara klasik televizyon ve diğer yayın platformlarına kıyasla "anlamlı şekilde daha az reklam" izletmekti. Ancak, Prime Video Uluslararası Başkan Yardımcısı Kelly Day'in Financial Times'a yaptığı açıklamaya göre, bu deneyim beklenenden başarılı oldu ve şimdi reklam sayısı daha da artırılıyor. Reklam görmek istemeyen kullanıcılar ise ekstra 3 dolar ödeyerek reklamlardan kurtuluyor.

    Türkiye’deki kullanıcılarda ise henüz reklam destekli veya reklamsız gibi paketler bulunmuyor. Prime Video, doğrudan 39 TL’lik Amazon Prime üyeliğinin içerisine dahil edilmiş durumda.

    Reklamlar artıyor çünkü kullanıcılar tepki göstermedi

    Amazon Prime Video’da reklam sayısı artacak Tam Boyutta Gör
    Day, Amazon'un 2025 yılında reklam programını "büyüteceğini" ve reklam verenlere daha fazla alan sunacağını belirtti. Başlangıçta oldukça hafif bir reklam stratejisi izlediklerini ifade eden Day, şu an için içeriklerde reklam gösterimi olmadığını hatırlattı. Ancak, yeni dönemde reklamların sayısının ne kadar artacağı ya da içerik içinde reklam gösterilip gösterilmeyeceği henüz netleşmiş değil.

    Day, reklamsız katmana geçiş yapan müşteri oranını açıklamasa da, bu oranın yüzde 20’nin altında kaldığını belirtti. Analistler, bu oranı Amazon’un başarı ölçütü olarak değerlendirdi. Reklamlar nedeniyle abonelikten çıkan kullanıcı sayısı ise beklenenden çok daha düşük oldu. Amazon’un reklam kararını almasındaki en büyük nedenlerden biri de bu: Kullanıcıların ilk reklam dalgasına gösterdiği tolerans.

    Amazon, daha fazla reklam ekleyen tek platform değil. Netflix geçtiğimiz yıl en ucuz reklamsız abonelik seçeneğini kaldırmış ve abonelikleri reklam destekli ikameler ile doldurmuştu. Disney+, Hulu, Max ve Paramount+ gibi platformlar da reklamlara yer veren paketler sunmaya başladı. Bu, yayıncılık sektöründe yeni bir norm haline gelmiş gibi görünüyor. Yani aslında en basit haliyle akış hizmetleri geleneksel TV’lere daha da benzemeye devam ediyor.

    Amazon’un getireceği yeni reklamlar arasında alışveriş yapılabilen reklamlardan, duraklatma ekranında etkileşime girilebilen reklamlara kadar birçok yenilik bulunuyor. Youtube’da görmeye başladığımız bu tarz reklamlar, kullanıcılara izledikleri içerik duraklatıldığında markalarla etkileşime geçme imkanı sunuyor.

    Kaynakça https://arstechnica.com/gadgets/2024/10/amazon-prime-video-is-getting-more-ads-next-year/ https://www.ft.com/content/f8112991-820c-4e09-bcf4-23b5e0f190a5
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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