Amazon Prime Video’da reklam sayısı artacak

Amazon, bu yılın başlarında Prime Video'da reklamlara yer vereceğini duyurmuş ve bu reklamların “sınırlı” olduğunu dile getirmişti. O dönem, Amazon'un hedefi kullanıcılara klasik televizyon ve diğer yayın platformlarına kıyasla "anlamlı şekilde daha az reklam" izletmekti. Ancak, Prime Video Uluslararası Başkan Yardımcısı Kelly Day'in Financial Times'a yaptığı açıklamaya göre, bu deneyim beklenenden başarılı oldu ve şimdi reklam sayısı daha da artırılıyor. Reklam görmek istemeyen kullanıcılar ise ekstra 3 dolar ödeyerek reklamlardan kurtuluyor.
Türkiye’deki kullanıcılarda ise henüz reklam destekli veya reklamsız gibi paketler bulunmuyor. Prime Video, doğrudan 39 TL’lik Amazon Prime üyeliğinin içerisine dahil edilmiş durumda.
Reklamlar artıyor çünkü kullanıcılar tepki göstermedi
Day, reklamsız katmana geçiş yapan müşteri oranını açıklamasa da, bu oranın yüzde 20’nin altında kaldığını belirtti. Analistler, bu oranı Amazon’un başarı ölçütü olarak değerlendirdi. Reklamlar nedeniyle abonelikten çıkan kullanıcı sayısı ise beklenenden çok daha düşük oldu. Amazon’un reklam kararını almasındaki en büyük nedenlerden biri de bu: Kullanıcıların ilk reklam dalgasına gösterdiği tolerans.
Amazon, daha fazla reklam ekleyen tek platform değil. Netflix geçtiğimiz yıl en ucuz reklamsız abonelik seçeneğini kaldırmış ve abonelikleri reklam destekli ikameler ile doldurmuştu. Disney+, Hulu, Max ve Paramount+ gibi platformlar da reklamlara yer veren paketler sunmaya başladı. Bu, yayıncılık sektöründe yeni bir norm haline gelmiş gibi görünüyor. Yani aslında en basit haliyle akış hizmetleri geleneksel TV’lere daha da benzemeye devam ediyor.
Amazon’un getireceği yeni reklamlar arasında alışveriş yapılabilen reklamlardan, duraklatma ekranında etkileşime girilebilen reklamlara kadar birçok yenilik bulunuyor. Youtube’da görmeye başladığımız bu tarz reklamlar, kullanıcılara izledikleri içerik duraklatıldığında markalarla etkileşime geçme imkanı sunuyor.Kaynakça https://arstechnica.com/gadgets/2024/10/amazon-prime-video-is-getting-more-ads-next-year/ https://www.ft.com/content/f8112991-820c-4e09-bcf4-23b5e0f190a5 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.