Ücretli içeriklere erişilmesini sağlayan ChatGPT özelliği devre dışı bırakıldı

Ödeme duvarı olarak bildiğimiz bu koruma sistemleri, ChatGPT Plus aboneleri tarafından kullanılabilen web tarama özelliği ile bypass edilebiliyordu. Kullanıcılar sohbet robotundan istedikleri URL'deki makalenin tam metnini getirmesini isteyerek paralı içeriğe ücretsiz olarak erişme olanağına sahipti.
Kabul edilemez bir durum
Abonelik sistemlerini aşmak kabul edilemez bir durum olduğu için OpenAI ekibi söz konusu özelliği geçici olarak askıya almaya karar verdi. Şirket içerik sahiplerinin haklarını korumaya kararlı olduğunu ve sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor.
Bu hile ilk olarak Reddit platformunda ortaya çıktı. Bir kullanıcı söz konusu yöntemle The Atlantic web sitesindeki ücretli bir makalenin tamamını çektiğini gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. OpenAI gerekli önlemleri aldıktan sonra web tarama özelliğini yeniden kullanıma sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)