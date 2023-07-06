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    Ücretli içeriklere erişilmesini sağlayan ChatGPT özelliği devre dışı bırakıldı

    ChatGPT'nin ücretli içerik sunan web sitelerinde ödeme duvarını delmek için kullanıldığı ortaya çıkınca, OpenAI ekibi sohbet robotunun Bing'e dayalı web tarama özelliğini askıya aldı.
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    Ücretli içeriğe erişimi mümkün kılan ChatGPT özelliği kaldırıldı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, teknoloji dünyasında fırtınalar estiren ChatGPT sohbet robotunun Bing’e dayalı web tarama özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktı. Bunun nedeni ise kullanıcıların bu işlevi ücretli içerik sunan web sitelerindeki içerik koruma sistemlerini aşmak için kullanmaya başlaması.

    Ödeme duvarı olarak bildiğimiz bu koruma sistemleri, ChatGPT Plus aboneleri tarafından kullanılabilen web tarama özelliği ile bypass edilebiliyordu. Kullanıcılar sohbet robotundan istedikleri URL'deki makalenin tam metnini getirmesini isteyerek paralı içeriğe ücretsiz olarak erişme olanağına sahipti.

    Ücretli içeriğe erişimi mümkün kılan ChatGPT özelliği kaldırıldı Tam Boyutta Gör

    Kabul edilemez bir durum

    Abonelik sistemlerini aşmak kabul edilemez bir durum olduğu için OpenAI ekibi söz konusu özelliği geçici olarak askıya almaya karar verdi. Şirket içerik sahiplerinin haklarını korumaya kararlı olduğunu ve sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor.

    Bu hile ilk olarak Reddit platformunda ortaya çıktı. Bir kullanıcı söz konusu yöntemle The Atlantic web sitesindeki ücretli bir makalenin tamamını çektiğini gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. OpenAI gerekli önlemleri aldıktan sonra web tarama özelliğini yeniden kullanıma sunacak.

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    mk148a 4 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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