Ücretli içeriklere erişilmesini sağlayan ChatGPT özelliği devre dışı bırakıldı

Tam Boyutta Gör OpenAI, teknoloji dünyasında fırtınalar estiren ChatGPT sohbet robotunun Bing’e dayalı web tarama özelliğini geçici olarak devre dışı bıraktı. Bunun nedeni ise kullanıcıların bu işlevi ücretli içerik sunan web sitelerindeki içerik koruma sistemlerini aşmak için kullanmaya başlaması.

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Ödeme duvarı olarak bildiğimiz bu koruma sistemleri, ChatGPT Plus aboneleri tarafından kullanılabilen web tarama özelliği ile bypass edilebiliyordu. Kullanıcılar sohbet robotundan istedikleri URL'deki makalenin tam metnini getirmesini isteyerek paralı içeriğe ücretsiz olarak erişme olanağına sahipti.

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Kabul edilemez bir durum

Abonelik sistemlerini aşmak kabul edilemez bir durum olduğu için OpenAI ekibi söz konusu özelliği geçici olarak askıya almaya karar verdi. Şirket içerik sahiplerinin haklarını korumaya kararlı olduğunu ve sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor.

Bu hile ilk olarak Reddit platformunda ortaya çıktı. Bir kullanıcı söz konusu yöntemle The Atlantic web sitesindeki ücretli bir makalenin tamamını çektiğini gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı. OpenAI gerekli önlemleri aldıktan sonra web tarama özelliğini yeniden kullanıma sunacak.

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