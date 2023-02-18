Samsung'un Bixby'si güncellendi: Çocuklar için daha güvenli

Tam Boyutta Gör Bixby Operasyon Ekibi’nin açıklamasına göre çocuklar için Bixby şu anda Amerika ve Güney Kore ile sınırlı ancak daha fazla ülkede kullanılabilir olacak. Yeni Bixby güncellemesi kademeli olarak sunulacak ancak belirli bir zaman çizelgesi veya yol haritası yok. Bixby, Türkiye’deki Samsung telefonlarda kullanılabiliyor olsa da Türkçe dil desteği hâlâ yok.

Samsung mesajlarınızı koruyacak 1 gün önce eklendi

Çocuklar için Bixby, bir aile grubu kurup bir çocuk hesabı ayarladıktan sonra Samsung hesabı üzerinden etkinleştirilebiliyor. Samsung, özelliğin 13 yaş altı çocuklar için kullanılabileceğini söylüyor ancak yaş sınırı ülkeden ülkeye değişecektir. Bixby’nin bu sürümü, yaşa uygun yanıtlar vermekle kalmıyor, çocukların seveceği hikayeler anlatıyor, müzikler çalıyor ve uygun oyunlar oynamalarını sağlıyor.

Bu arada Samsung telefonlarda çocuklar için güvenli kullanımı sağlayan özel bir mod var: Samsung Kids. Ebeveyn denetimi uygulaması üzerinden çocuğun hangi uygulamaları indirip kulanabileceği, ne kadar süre vakit geçireceği belirlenebiliyor.

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Samsung'un Bixby'si artık çocuklar için daha güvenli