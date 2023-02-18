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    Anlık Bildirim

    Samsung'un Bixby'si güncellendi: Çocuklar için daha güvenli

    Samsung, yapay zeka asistanı Bixby'i çocuklar için daha güvenli hale getirdi. Bixby, çocuklara uygun içerikler sunacak ve yaşlarına uygun yanıtlar verecek.      
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    bixby çocuklar için Tam Boyutta Gör
    Bixby Operasyon Ekibi’nin açıklamasına göre çocuklar için Bixby şu anda Amerika ve Güney Kore ile sınırlı ancak daha fazla ülkede kullanılabilir olacak. Yeni Bixby güncellemesi kademeli olarak sunulacak ancak belirli bir zaman çizelgesi veya yol haritası yok. Bixby, Türkiye’deki Samsung telefonlarda kullanılabiliyor olsa da Türkçe dil desteği hâlâ yok.

    Çocuklar için Bixby, bir aile grubu kurup bir çocuk hesabı ayarladıktan sonra Samsung hesabı üzerinden etkinleştirilebiliyor. Samsung, özelliğin 13 yaş altı çocuklar için kullanılabileceğini söylüyor ancak yaş sınırı ülkeden ülkeye değişecektir. Bixby’nin bu sürümü, yaşa uygun yanıtlar vermekle kalmıyor, çocukların seveceği hikayeler anlatıyor, müzikler çalıyor ve uygun oyunlar oynamalarını sağlıyor.

    Bu arada Samsung telefonlarda çocuklar için güvenli kullanımı sağlayan özel bir mod var: Samsung Kids. Ebeveyn denetimi uygulaması üzerinden çocuğun hangi uygulamaları indirip kulanabileceği, ne kadar süre vakit geçireceği belirlenebiliyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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