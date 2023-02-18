Samsung'un Bixby'si güncellendi: Çocuklar için daha güvenli

Çocuklar için Bixby, bir aile grubu kurup bir çocuk hesabı ayarladıktan sonra Samsung hesabı üzerinden etkinleştirilebiliyor. Samsung, özelliğin 13 yaş altı çocuklar için kullanılabileceğini söylüyor ancak yaş sınırı ülkeden ülkeye değişecektir. Bixby’nin bu sürümü, yaşa uygun yanıtlar vermekle kalmıyor, çocukların seveceği hikayeler anlatıyor, müzikler çalıyor ve uygun oyunlar oynamalarını sağlıyor.
Bu arada Samsung telefonlarda çocuklar için güvenli kullanımı sağlayan özel bir mod var: Samsung Kids. Ebeveyn denetimi uygulaması üzerinden çocuğun hangi uygulamaları indirip kulanabileceği, ne kadar süre vakit geçireceği belirlenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah