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    Anlık Bildirim

    Samsung Message Guard mesajlarınızı güvene alıyor

    Samsung Message Guard adındaki yeni özellik bir sandbox alanı oluşturarak mesajlarınızın burada zararlı kodlara karşı taranmasını ve güvene alınmasını sağlıyor. 
    1
    Samsung
    Galaxy S23 serisi ile birlikte gelen ancak lansmanı şimdi yapılan Samsung Message Guard yakında daha fazla Galaxy telefona gidecek. Peki Samsung Message Guard özelliği ne işe yarıyor?

    Samsung Message Guard nedir?

    Samsung Message Guard kısaca bir sandbox mesaj alanı olarak tanımlanabilir. Sıfırıncı gün saldırısı için gönderilen zararlı resimler bu alana geliyor ve zararlı kodlar için taranıyor. Bu esnada kullanıcının bir şey yapması gerekmiyor ve sistem otomatik işliyor. Samsung bugüne kadar Samsung Message Guard özelliğinin bir saldırı ile karşılaşmadığını belirtti.

    İlk etapta bu özellik Samsung Mesajlar ve Google Mesajlar ile uyumluluk kazanmış. Önümüzdeki dönemde diğer üçüncü taraf mesaj uygulamalarına da destek sunulacağı belirtiliyor. Samsung Message Guard özelliği One UI 5.1 ve sonrası Galaxy telefonları için yakın zamanda dağıtıma başlayacak.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 2 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 4 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 6 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 6 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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