Samsung Message Guard mesajlarınızı güvene alıyor

Samsung Message Guard nedir?
Samsung Message Guard kısaca bir sandbox mesaj alanı olarak tanımlanabilir. Sıfırıncı gün saldırısı için gönderilen zararlı resimler bu alana geliyor ve zararlı kodlar için taranıyor. Bu esnada kullanıcının bir şey yapması gerekmiyor ve sistem otomatik işliyor. Samsung bugüne kadar Samsung Message Guard özelliğinin bir saldırı ile karşılaşmadığını belirtti.
İlk etapta bu özellik Samsung Mesajlar ve Google Mesajlar ile uyumluluk kazanmış. Önümüzdeki dönemde diğer üçüncü taraf mesaj uygulamalarına da destek sunulacağı belirtiliyor. Samsung Message Guard özelliği One UI 5.1 ve sonrası Galaxy telefonları için yakın zamanda dağıtıma başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah