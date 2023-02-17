Samsung Message Guard mesajlarınızı güvene alıyor

Galaxy S23 serisi ile birlikte gelen ancak lansmanı şimdi yapılan Samsung Message Guard yakında daha fazla Galaxy telefona gidecek. Peki Samsung Message Guard özelliği ne işe yarıyor?

Samsung Message Guard nedir?

Samsung Message Guard kısaca bir sandbox mesaj alanı olarak tanımlanabilir. Sıfırıncı gün saldırısı için gönderilen zararlı resimler bu alana geliyor ve zararlı kodlar için taranıyor. Bu esnada kullanıcının bir şey yapması gerekmiyor ve sistem otomatik işliyor. Samsung bugüne kadar Samsung Message Guard özelliğinin bir saldırı ile karşılaşmadığını belirtti.

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İlk etapta bu özellik Samsung Mesajlar ve Google Mesajlar ile uyumluluk kazanmış. Önümüzdeki dönemde diğer üçüncü taraf mesaj uygulamalarına da destek sunulacağı belirtiliyor. Samsung Message Guard özelliği One UI 5.1 ve sonrası Galaxy telefonları için yakın zamanda dağıtıma başlayacak.

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