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    Anlık Bildirim

    Samsung, yapay zekalı Bixby'yi bu yıl piyasaya sürecek

    Samsung'un mobil patronu TM Roh yaptığı açıklamada, firmanın bu yıl kendi yapay zeka modellerine dayanan sesli asistanı Bixby'nin güncellenmiş bir versiyonunu piyasaya süreceğini duyurdu.
    Samsung, yapay zekalı Bixby'yi bu yıl piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    GPT-4o ile birlikte üstün ses yeteneklerine kavuşan ChatGPT sonrasında sesli asistanlar iyice gündeme taşınmaya başlandı. Bu bağlamda Samsung'un mobil bölümünün başkanı TM Roh, firmanın bu yıl kendi yapay zeka modellerini temel alarak sesli asistanı Bixby'nin yükseltilmiş bir versiyonunu piyasaya süreceğini söyledi.

    Bixby yenileniyor

    TM Roh'un açıklamalarına göre Samsung, şirket içinde geliştirdiği kendi büyük dil modelini kullanarak Bixby'ye entegre edecek. 2017 yılında Samsung'un Galaxy S8 akıllı telefonuyla birlikte piyasaya sürülen Bixby, ana vatanı dışında çok kabul görmemişti. Burada Samsung'un dil desteği eksikliğinin de payı bulunuyor.

    Üretken yapay zeka modelleriyle güçlendirilen Bixby, dil konusundaki bariyerleri daha kolay bir şekilde aşabilecek. Bununla birlikte sesli asistan, gerçek bir asistan gibi ona yöneltilen sorulara veya görüntülere yanıtlar verebilecek. Hatta görsel veya metin üretimi gerçekleştirebilecek. Bununla birlikte Samsung, cihazlarında birden fazla sesli asistana izin verme stratejisini sürdürecek. Dolayısıyla Google'ın kendi yapay zeka asistanı da dahil olmak üzere diğer asistanlar Galaxy cihazlarda Bixby'nin yanında mevcut olacak.

    Hatırlanacağı üzere Apple, geçtiğimiz ay ChatGPT ile entegre olan gelişmiş Siri'yi duyurmuştu. Bixby özelinde Samsung'un kendi yapay zeka modellerini kullanacak olması şimdilik bir gizem. Zira bu modellin ne kadar yetenekli olduğu şimdilik belirsiz. Ek olarak firmanın yapay zeka konusuna önem verdiği çok açık. Galaxy AI ile firma çoğu özelliği halihazırda Türkçe dahil olmak üzere pek çok dilde sunuyor. Galaxy AI ise cihaz üzerinde ve bulut destekli olarak mobil dünyada güçlü bir platform konumunda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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