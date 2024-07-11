Tam Boyutta Gör GPT-4o ile birlikte üstün ses yeteneklerine kavuşan ChatGPT sonrasında sesli asistanlar iyice gündeme taşınmaya başlandı. Bu bağlamda Samsung'un mobil bölümünün başkanı TM Roh, firmanın bu yıl kendi yapay zeka modellerini temel alarak sesli asistanı Bixby'nin yükseltilmiş bir versiyonunu piyasaya süreceğini söyledi.

Bixby yenileniyor

TM Roh'un açıklamalarına göre Samsung, şirket içinde geliştirdiği kendi büyük dil modelini kullanarak Bixby'ye entegre edecek. 2017 yılında Samsung'un Galaxy S8 akıllı telefonuyla birlikte piyasaya sürülen Bixby, ana vatanı dışında çok kabul görmemişti. Burada Samsung'un dil desteği eksikliğinin de payı bulunuyor.

Üretken yapay zeka modelleriyle güçlendirilen Bixby, dil konusundaki bariyerleri daha kolay bir şekilde aşabilecek. Bununla birlikte sesli asistan, gerçek bir asistan gibi ona yöneltilen sorulara veya görüntülere yanıtlar verebilecek. Hatta görsel veya metin üretimi gerçekleştirebilecek. Bununla birlikte Samsung, cihazlarında birden fazla sesli asistana izin verme stratejisini sürdürecek. Dolayısıyla Google'ın kendi yapay zeka asistanı da dahil olmak üzere diğer asistanlar Galaxy cihazlarda Bixby'nin yanında mevcut olacak.

Galaxy AI, bu yıl 200 milyondan fazla cihazda kullanılabilecek 1 gün önce eklendi

Hatırlanacağı üzere Apple, geçtiğimiz ay ChatGPT ile entegre olan gelişmiş Siri'yi duyurmuştu. Bixby özelinde Samsung'un kendi yapay zeka modellerini kullanacak olması şimdilik bir gizem. Zira bu modellin ne kadar yetenekli olduğu şimdilik belirsiz. Ek olarak firmanın yapay zeka konusuna önem verdiği çok açık. Galaxy AI ile firma çoğu özelliği halihazırda Türkçe dahil olmak üzere pek çok dilde sunuyor. Galaxy AI ise cihaz üzerinde ve bulut destekli olarak mobil dünyada güçlü bir platform konumunda.

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Samsung, yapay zekalı Bixby'yi bu yıl piyasaya sürecek