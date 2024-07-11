Samsung, yapay zekalı Bixby'yi bu yıl piyasaya sürecek

Bixby yenileniyor
TM Roh'un açıklamalarına göre Samsung, şirket içinde geliştirdiği kendi büyük dil modelini kullanarak Bixby'ye entegre edecek. 2017 yılında Samsung'un Galaxy S8 akıllı telefonuyla birlikte piyasaya sürülen Bixby, ana vatanı dışında çok kabul görmemişti. Burada Samsung'un dil desteği eksikliğinin de payı bulunuyor.
Üretken yapay zeka modelleriyle güçlendirilen Bixby, dil konusundaki bariyerleri daha kolay bir şekilde aşabilecek. Bununla birlikte sesli asistan, gerçek bir asistan gibi ona yöneltilen sorulara veya görüntülere yanıtlar verebilecek. Hatta görsel veya metin üretimi gerçekleştirebilecek. Bununla birlikte Samsung, cihazlarında birden fazla sesli asistana izin verme stratejisini sürdürecek. Dolayısıyla Google'ın kendi yapay zeka asistanı da dahil olmak üzere diğer asistanlar Galaxy cihazlarda Bixby'nin yanında mevcut olacak.
Hatırlanacağı üzere Apple, geçtiğimiz ay ChatGPT ile entegre olan gelişmiş Siri'yi duyurmuştu. Bixby özelinde Samsung'un kendi yapay zeka modellerini kullanacak olması şimdilik bir gizem. Zira bu modellin ne kadar yetenekli olduğu şimdilik belirsiz. Ek olarak firmanın yapay zeka konusuna önem verdiği çok açık. Galaxy AI ile firma çoğu özelliği halihazırda Türkçe dahil olmak üzere pek çok dilde sunuyor. Galaxy AI ise cihaz üzerinde ve bulut destekli olarak mobil dünyada güçlü bir platform konumunda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.