Samsung, ev aletleri için yapay zeka destekli Bixby'yi tanıttı

Bixby, BESPOKE AI ev aletlerine daha gelişmiş sesli komutlar getiriyor
Samsung, Bixby’nin birden fazla komut içeren cümleleri bile anlayabildiğini iddia ediyor. Örneğin; “Klimayı 18 dereceye ayarla, çamaşırları da saat 17.00’ye kadar bitir" komutunu verdiğinizde klimayı açması ve sıcaklığını 18 dereceye ayarlaması gerektiğini ve çamaşır makinesinin çamaşır yıkama döngüsünü günün ilerleyen saatlerinde saat 17.00’ye kadar bitirmesi gerektiğini anlayacak. Ayrıca, "Çamaşır makinem bu ay ne kadar enerji tasarrufu sağladı?" diye sorabilecek, ardından "Peki ya elektrik faturam?" diye sorabileceksiniz. Bixby her iki sesli komutu da anlayacak ve bu soruları tek tek yanıtlayacak.
Bixby'nin yapabilecekleri bunlarla sınırlı olmayacak. Kullanım kılavuzlarının içindeki tüm bilgilere sahip olacak. Bu sayede kullanım ipuçları ve sorun gidermeyle ilgili bilgiler sunabilecek. Bixby'ye “Klimanın filtrelerini nasıl değiştirebilirim?" diye sorabileceksiniz. Asistan, sorunuzu anlayacak ve bunun nasıl yapıldığını size adım adım sunacak.
Bixby AI ile uyumlu ürünler arasında; Bespoke AI Family Hub Buzdolabı, Bespoke AI Combo, Bespoke AI Steam ve Bespoke AI Wind-Free Gallery Klima yer alıyor. Daha önce Samsung yetkilileri, yapay zeka destekli Bixby’nin gelişini ima etmişti. Bu akım ev aletleriyle başlamış gibi görünüyor.Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-elevates-ai-home-life-with-upgraded-voice-control-over-bespoke-ai-appliances https://www.sammobile.com/news/samsung-bespoke-ai-home-appliances-bixby-voice-assistant/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.