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    Anlık Bildirim

    Samsung, ev aletleri için yapay zeka destekli Bixby'yi tanıttı

    Samsung, yapay zeka destekli Bixby'yi tanıttı ancak Galaxy telefonları için değil. Geliştirilmiş sesli asistan, Bespoke ev aletlerini kontrol etmeyi kolaylaştıracak.
    samsung bixby yapay zeka bespoke ai ev aletleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, BESPOKE AI serisi ev aletlerine yapay zeka destekli dijital sesli asistan Bixby’yi getireceğini duyurdu. Geliştirilmiş dijital sesli asistan, bağlamı anlayabiliyor. Bu, doğal dilde daha kolay sesli komutlar vermenizi sağlıyor. Bixby Birden fazla komut içeren cümleleri anlayabiliyor, önceki konuşmaları hatırlayabiliyor ve cihazlarınız hakkında bilgi alabiliyor.

    Bixby, BESPOKE AI ev aletlerine daha gelişmiş sesli komutlar getiriyor

    Samsung, Bixby’nin birden fazla komut içeren cümleleri bile anlayabildiğini iddia ediyor. Örneğin; “Klimayı 18 dereceye ayarla, çamaşırları da saat 17.00’ye kadar bitir" komutunu verdiğinizde klimayı açması ve sıcaklığını 18 dereceye ayarlaması gerektiğini ve çamaşır makinesinin çamaşır yıkama döngüsünü günün ilerleyen saatlerinde saat 17.00’ye kadar bitirmesi gerektiğini anlayacak. Ayrıca, "Çamaşır makinem bu ay ne kadar enerji tasarrufu sağladı?" diye sorabilecek, ardından "Peki ya elektrik faturam?" diye sorabileceksiniz. Bixby her iki sesli komutu da anlayacak ve bu soruları tek tek yanıtlayacak.

    Bixby'nin yapabilecekleri bunlarla sınırlı olmayacak. Kullanım kılavuzlarının içindeki tüm bilgilere sahip olacak. Bu sayede kullanım ipuçları ve sorun gidermeyle ilgili bilgiler sunabilecek. Bixby'ye “Klimanın filtrelerini nasıl değiştirebilirim?" diye sorabileceksiniz. Asistan, sorunuzu anlayacak ve bunun nasıl yapıldığını size adım adım sunacak.

    Bixby AI ile uyumlu ürünler arasında; Bespoke AI Family Hub Buzdolabı, Bespoke AI Combo, Bespoke AI Steam ve Bespoke AI Wind-Free Gallery Klima yer alıyor. Daha önce Samsung yetkilileri, yapay zeka destekli Bixby’nin gelişini ima etmişti. Bu akım ev aletleriyle başlamış gibi görünüyor.

    Kaynakça https://news.samsung.com/global/samsung-elevates-ai-home-life-with-upgraded-voice-control-over-bespoke-ai-appliances https://www.sammobile.com/news/samsung-bespoke-ai-home-appliances-bixby-voice-assistant/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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