Samsung, ev aletleri için yapay zeka destekli Bixby'yi tanıttı

Tam Boyutta Gör Samsung, BESPOKE AI serisi ev aletlerine yapay zeka destekli dijital sesli asistan Bixby’yi getireceğini duyurdu. Geliştirilmiş dijital sesli asistan, bağlamı anlayabiliyor. Bu, doğal dilde daha kolay sesli komutlar vermenizi sağlıyor. Bixby Birden fazla komut içeren cümleleri anlayabiliyor, önceki konuşmaları hatırlayabiliyor ve cihazlarınız hakkında bilgi alabiliyor.

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Bixby, BESPOKE AI ev aletlerine daha gelişmiş sesli komutlar getiriyor

Samsung, Bixby’nin birden fazla komut içeren cümleleri bile anlayabildiğini iddia ediyor. Örneğin; “Klimayı 18 dereceye ayarla, çamaşırları da saat 17.00’ye kadar bitir" komutunu verdiğinizde klimayı açması ve sıcaklığını 18 dereceye ayarlaması gerektiğini ve çamaşır makinesinin çamaşır yıkama döngüsünü günün ilerleyen saatlerinde saat 17.00’ye kadar bitirmesi gerektiğini anlayacak. Ayrıca, "Çamaşır makinem bu ay ne kadar enerji tasarrufu sağladı?" diye sorabilecek, ardından "Peki ya elektrik faturam?" diye sorabileceksiniz. Bixby her iki sesli komutu da anlayacak ve bu soruları tek tek yanıtlayacak.

Bixby'nin yapabilecekleri bunlarla sınırlı olmayacak. Kullanım kılavuzlarının içindeki tüm bilgilere sahip olacak. Bu sayede kullanım ipuçları ve sorun gidermeyle ilgili bilgiler sunabilecek. Bixby'ye “Klimanın filtrelerini nasıl değiştirebilirim?" diye sorabileceksiniz. Asistan, sorunuzu anlayacak ve bunun nasıl yapıldığını size adım adım sunacak.

Bixby AI ile uyumlu ürünler arasında; Bespoke AI Family Hub Buzdolabı, Bespoke AI Combo, Bespoke AI Steam ve Bespoke AI Wind-Free Gallery Klima yer alıyor. Daha önce Samsung yetkilileri, yapay zeka destekli Bixby’nin gelişini ima etmişti. Bu akım ev aletleriyle başlamış gibi görünüyor.

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