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    Samsung Galaxy S25 serisinin en güçlü özelliklerinden birisi yeni Bixby olacak

    Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S25 serisi yaklaşıyor. Aktarılanlara göre ise sesli asistan Bixby, büyük ölçüde yenilenerek daha akıllı olacak ve serinin en önemli özelliklerinden olacak.
    Yeni Bixby, Samsung Galaxy S25’in en güçlü özelliklerinden olacak Tam Boyutta Gör
    Güvenilir bir kaynağın iddiasına göre, 2025'in başlarında tanıtılması beklenen Galaxy S25 serisi, tamamen yenilenmiş bir Bixby dijital asistanıyla piyasaya sürülecek. Bu yeni nesil Bixby’nin Galaxy S25’in en güçlü satış noktalarından birisi olacağının altı çiziliyor. Daha önceki raporlar da Samsung’un Bixby asistanını yapay zeka harmanlayacağına işaret ediyordu.

    Galaxy S25'e gelişmiş Bixby geliyor

    Galaxy S24 serisinin başarısında etkili olduğu belirtilen Galaxy AI entegrasyonunun Galaxy S25 serisiyle birlikte bir adım daha ileriye taşınacağı aktarılıyor. Bixby’nin bu yeni versiyonunun, üretken yapay zeka teknolojisinden faydalanarak hem daha işlevsel hem de kullanıcı dostu bir deneyim sunması bekleniyor.

    Yeni Bixby, Samsung Galaxy S25’in en güçlü özelliklerinden olacak Tam Boyutta Gör
    Daha önce ortaya atılan söylentilere göre, Galaxy S25 serisinin Google Gemini Nano'nun gelişmiş özelliklerini entegre edeceği konuşuluyordu. Ancak yeni bilgiler, Samsung’un Google teknolojisini tamamen benimsemek yerine, Bixby'yi güçlendirmeye odaklandığını gösteriyor. Samsung'un Galaxy S25 serisi için yeni nesil Bixby’de ChatGPT, Google Gemini ve Samsung'un kendi Gauss sistemi dahil olmak üzere AI motorlarının bir kombinasyonunu kullanacağı bildiriliyor.

    Apple’ın iOS 18.3 ile Siri’ye entegre edeceği Apple Intelligence teknolojisi, sektördeki rekabeti daha da kızıştırıyor. Samsung, bu yarışta geri kalmamak için Bixby’yi çok daha güçlü bir yapay zeka asistanı haline getirmeye kararlı görünüyor. Yenilenmiş Bixby’nin tam olarak hangi özelliklerle geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak, sesli asistanın daha doğal etkileşimler sunması, daha akıllı önerilerde bulunması ve kullanıcı alışkanlıklarını daha iyi anlaması bekleniyor. Bu arada Samsung, aslında yeni nesil Bixby asistanını Galaxy Z Fold Special Edition'ın Çin versiyonunda kullanmaya başlamıştı. Bu Bixby, doğal dil işlemede daha iyiydi ve Takvim gibi uygulamalardan veri çekebiliyordu.

    Kaynakça https://wccftech.com/samsung-to-unveil-new-bixby-with-galaxy-s25-launch/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-s25-series-upgraded-bixby-assistant-will-rock-your-world/
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