Samsung Galaxy S25 serisinin en güçlü özelliklerinden birisi yeni Bixby olacak

Galaxy S25'e gelişmiş Bixby geliyor
Galaxy S24 serisinin başarısında etkili olduğu belirtilen Galaxy AI entegrasyonunun Galaxy S25 serisiyle birlikte bir adım daha ileriye taşınacağı aktarılıyor. Bixby’nin bu yeni versiyonunun, üretken yapay zeka teknolojisinden faydalanarak hem daha işlevsel hem de kullanıcı dostu bir deneyim sunması bekleniyor.
Apple’ın iOS 18.3 ile Siri’ye entegre edeceği Apple Intelligence teknolojisi, sektördeki rekabeti daha da kızıştırıyor. Samsung, bu yarışta geri kalmamak için Bixby’yi çok daha güçlü bir yapay zeka asistanı haline getirmeye kararlı görünüyor. Yenilenmiş Bixby’nin tam olarak hangi özelliklerle geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Ancak, sesli asistanın daha doğal etkileşimler sunması, daha akıllı önerilerde bulunması ve kullanıcı alışkanlıklarını daha iyi anlaması bekleniyor. Bu arada Samsung, aslında yeni nesil Bixby asistanını Galaxy Z Fold Special Edition'ın Çin versiyonunda kullanmaya başlamıştı. Bu Bixby, doğal dil işlemede daha iyiydi ve Takvim gibi uygulamalardan veri çekebiliyordu.Kaynakça https://wccftech.com/samsung-to-unveil-new-bixby-with-galaxy-s25-launch/ https://www.sammobile.com/news/galaxy-s25-series-upgraded-bixby-assistant-will-rock-your-world/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor