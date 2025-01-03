2025 yılı Samsung için zorlu geçebilir: Analistler kârın %40 düşmesini bekliyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör 2024, Samsung için zor bir yıl oldu. Şirket, kazançlı yüksek bant genişliğine sahip bellek pazarında kendine yer edinmekte zorlandı ve dökümhane birimi milyarlarca dolar zarar ettikten sonra bazı üretim hatlarını kapatmak zorunda kaldı. Ayrıca şirketin bellek işi Çinli üreticilerden gelen yoğun rekabetle karşı karşıya.

İşletme kârı %40 azalabilir

Samsung, son zamanlarda işleri tersine çevirmek yarı iletken bölümünün liderini değiştirmek gibi bazı adımlar attı, ancak bunlar hemen sonuç vermeyebilir. Analistler, Samsung'un işletme kârının 2025'te %40 düşmesini bekliyor. Bu da, bu seneki yaklaşık 47,7 milyar dolarlık işletme kârının 30 milyar doların altına gerilemesi demek.

Nvidia ve Qualcomm, 2nm üretim sürecinde Samsung'a yönelebilir 2 gün önce eklendi

Yapay zekaya olan talep artmaya devam ederken, Samsung rekabetin gerisinde kalıyor. Raporda, Koreli devinin yüksek bant genişliğine sahip bellekler (HBM) için somut adımlar atması gerektiği belirtiliyor. Şirketin pazar payı, yerel rakip SK hynix tarafından yavaş yavaş azaltılıyor.

Samsung ayrıca, DRAM pazarını daha uygun fiyatlı alternatiflerle doldurmaya devam eden Çinli üreticilerden yoğun baskı görüyor. Bunlara ek olarak, şirket 3nm üretim sürecinde de sorunlar yaşıyor ve büyük müşterilerin ilgisini çekmekte zorlanıyor. Dolayısıyla analistler 2025 yılında Samsung için kasvetli bir tablo çiziyor. Şirketin hisseleri geçtiğimiz seneye göre %30 civarında düşmüş durumda.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

2025 yılı Samsung için zorlu geçebilir: %40 kâr düşüşü bekleniyor