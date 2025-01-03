2025 yılı Samsung için zorlu geçebilir: Analistler kârın %40 düşmesini bekliyor

İşletme kârı %40 azalabilir
Samsung, son zamanlarda işleri tersine çevirmek yarı iletken bölümünün liderini değiştirmek gibi bazı adımlar attı, ancak bunlar hemen sonuç vermeyebilir. Analistler, Samsung'un işletme kârının 2025'te %40 düşmesini bekliyor. Bu da, bu seneki yaklaşık 47,7 milyar dolarlık işletme kârının 30 milyar doların altına gerilemesi demek.
Yapay zekaya olan talep artmaya devam ederken, Samsung rekabetin gerisinde kalıyor. Raporda, Koreli devinin yüksek bant genişliğine sahip bellekler (HBM) için somut adımlar atması gerektiği belirtiliyor. Şirketin pazar payı, yerel rakip SK hynix tarafından yavaş yavaş azaltılıyor.
Samsung ayrıca, DRAM pazarını daha uygun fiyatlı alternatiflerle doldurmaya devam eden Çinli üreticilerden yoğun baskı görüyor. Bunlara ek olarak, şirket 3nm üretim sürecinde de sorunlar yaşıyor ve büyük müşterilerin ilgisini çekmekte zorlanıyor. Dolayısıyla analistler 2025 yılında Samsung için kasvetli bir tablo çiziyor. Şirketin hisseleri geçtiğimiz seneye göre %30 civarında düşmüş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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