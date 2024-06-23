Samsung grafik teknolojilerine yatırımını arttırıyor ama telefonlar için değil

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Tam Boyutta Gör Özellikle Apple’ın kendi işlemci ve grafik birimini geliştirmeye başlaması ile Samsung da kolları sıvamış ve özelleştirilmiş yongalar için önemli bütçeler ayırmıştı. Ne var ki bugüne kadar Apple veya Qualcomm ile boy ölçüşebilecek bir ürün ortaya koyamadı. Samsung yavaş yavaş yatırımlarını şirket içerisine yönlendiriyor.

Samsung’dan sürpriz grafik birimi yatırımı

Güney Kore medyasına göre Samsung grafik teknolojilerine olan yatırımını arttırıyor. Geçtiğimiz aylarda Samsung yöneticileri bir araya gelerek, grafik teknolojileri konusunda yeni bir yol haritası belirledi.

Samsung Buds 3 Pro detaylanıyor 3 gün önce eklendi

Firmanın bugüne kadar mobil pazarda rekabetçi olma stratejisini bir kenara bırakarak özellikle üretken yapay zekâ konusunda dışa bağımlılığı en aza indirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Bu bakımdan firma yeni grafik teknolojileri geliştirerek şirket içerisinde kullanıma sunacak. Firmanın 2030 yılında tamamen otonom çalışacak bir yarı iletken fabrikası hedefinin en önemli aşamasının bu olduğu belirtiliyor.

Mobil tarafta neler olacağı ise şimdilik bilinmiyor. Samsung geçen yıl AMD ile olan lisans anlaşmasını yenilemesi ile en az bir veya iki nesil daha Exynos işlemcilerde RDNA grafiklerinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

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Samsung yeni grafik stratejisi belirledi