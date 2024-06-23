Samsung grafik teknolojilerine yatırımını arttırıyor ama telefonlar için değil

Samsung’dan sürpriz grafik birimi yatırımı
Güney Kore medyasına göre Samsung grafik teknolojilerine olan yatırımını arttırıyor. Geçtiğimiz aylarda Samsung yöneticileri bir araya gelerek, grafik teknolojileri konusunda yeni bir yol haritası belirledi.
Firmanın bugüne kadar mobil pazarda rekabetçi olma stratejisini bir kenara bırakarak özellikle üretken yapay zekâ konusunda dışa bağımlılığı en aza indirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Bu bakımdan firma yeni grafik teknolojileri geliştirerek şirket içerisinde kullanıma sunacak. Firmanın 2030 yılında tamamen otonom çalışacak bir yarı iletken fabrikası hedefinin en önemli aşamasının bu olduğu belirtiliyor.
Mobil tarafta neler olacağı ise şimdilik bilinmiyor. Samsung geçen yıl AMD ile olan lisans anlaşmasını yenilemesi ile en az bir veya iki nesil daha Exynos işlemcilerde RDNA grafiklerinin kullanılacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.