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    Anlık Bildirim

    Samsung grafik teknolojilerine yatırımını arttırıyor ama telefonlar için değil

    Bugüne kadar mobil dünyada istediği etkiyi yaratamayan Samsung, grafik teknolojilerinde rotayı yapay zekâya çevirdi. Bundan sonra büyük yatırım şirket içi teknolojilere yapılacak.
    Samsung Tam Boyutta Gör
    Özellikle Apple’ın kendi işlemci ve grafik birimini geliştirmeye başlaması ile Samsung da kolları sıvamış ve özelleştirilmiş yongalar için önemli bütçeler ayırmıştı. Ne var ki bugüne kadar Apple veya Qualcomm ile boy ölçüşebilecek bir ürün ortaya koyamadı. Samsung yavaş yavaş yatırımlarını şirket içerisine yönlendiriyor.

    Samsung’dan sürpriz grafik birimi yatırımı

    Güney Kore medyasına göre Samsung grafik teknolojilerine olan yatırımını arttırıyor. Geçtiğimiz aylarda Samsung yöneticileri bir araya gelerek, grafik teknolojileri konusunda yeni bir yol haritası belirledi.

    Firmanın bugüne kadar mobil pazarda rekabetçi olma stratejisini bir kenara bırakarak özellikle üretken yapay zekâ konusunda dışa bağımlılığı en aza indirmeyi amaçladığı belirtiliyor. Bu bakımdan firma yeni grafik teknolojileri geliştirerek şirket içerisinde kullanıma sunacak. Firmanın 2030 yılında tamamen otonom çalışacak bir yarı iletken fabrikası hedefinin en önemli aşamasının bu olduğu belirtiliyor.

    Mobil tarafta neler olacağı ise şimdilik bilinmiyor. Samsung geçen yıl AMD ile olan lisans anlaşmasını yenilemesi ile en az bir veya iki nesil daha Exynos işlemcilerde RDNA grafiklerinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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