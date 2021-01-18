MediaTek'in 6 nm'lik yeni işlemcisinin detayları belli oldu

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MediaTek çok yakında yeni işlemcilerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Çinli duyumcu Digital Chat Station önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak yeni işlemcilerden birinin teknik detaylarını açıkladı.

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6 nm süreciyle üretilecek

Aktarılan bilgilere göre Dimensity 1100, 6 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilecek. Buna ek olarak 1 + 3 + 4 mimarisinde 2.6 GHz frekanslı dört Cortex-A78 çekirdeği ve 2.6 GHz hızında çalışan enerji verimliliği odaklı dört Cortex-A55 çekirdeği içerecek.

Yeni yonga setinin maksimum 108 megapiksel çözünürlüklü kameraları, 144 Hz'e kadar tazeleme oranına sahip Full HD+ ekranları ve LPDDR4X ve UFS 3.1 depolama standartlarını destekleyeceği de biliniyor.

Dimensity 1100 ve Dimensity 1200'ün tanıtımı 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

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