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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MediaTek'in 6 nm'lik yeni işlemcisinin detayları belli oldu

    Tayvanlı teknoloji devi 20 Ocak'ta yeni mobil işlemcilerini tanıtacak. Şirketin lansman kapsamında duyuracağı 6nm'lik Dimensity 1100 yonga setinin detayları ortaya çıktı.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    MediaTek'in 6 nm'lik yeni işlemcisinin detayları belli oldu
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    MediaTek çok yakında yeni işlemcilerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Çinli duyumcu Digital Chat Station önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak yeni işlemcilerden birinin teknik detaylarını açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Google uygulama ve hizmetleri Honor telefonlara geri dönüyor"

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    MediaTek'in lansmanda MT6893 model numaralı amiral gemisi mobil platformu Dimensity 1200'ü tanıtması bekleniyor. Şirketin ayrıca Dimensity 1100 olarak adlandırılan daha uygun fiyatlı bir işlemci duyuracağına yönelik bilgiler de var.

    MediaTek'in 6 nm'lik yeni işlemcisinin detayları belli oldu
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    6 nm süreciyle üretilecek

    Aktarılan bilgilere göre Dimensity 1100, 6 nanometre fabrikasyon süreciyle üretilecek. Buna ek olarak 1 + 3 + 4 mimarisinde 2.6 GHz frekanslı dört Cortex-A78 çekirdeği ve 2.6 GHz hızında çalışan enerji verimliliği odaklı dört Cortex-A55 çekirdeği içerecek.

    Yeni yonga setinin maksimum 108 megapiksel çözünürlüklü kameraları, 144 Hz'e kadar tazeleme oranına sahip Full HD+ ekranları ve LPDDR4X ve UFS 3.1 depolama standartlarını destekleyeceği de biliniyor.

    Dimensity 1100 ve Dimensity 1200'ün tanıtımı 20 Ocak'ta gerçekleştirilecek.



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    TheJudgé

    yapıştırmak saçma olmuş onun yerine özel cepli bi atlet falan olabilirmiş

    16 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    homebird (Bilen BİLİR) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Üst seviyede şimdilik pek bir varlık gösteremese de giriş ve orta segmentte oldukça güzel işlemcileri var. İnşallah tepeye oynayan güzel bir işlemci çıkarırlar piyasaya. Yeni işlemcilerin gelmesi rekabeti arttırır, tüketicinin elini güçlendirir. Firmanın elinde güçlü bir 5G kozu var, bunu mutlaka kullanacakdır. Bir de şeffaflığı arttırsa; F/P olarak rakipsiz olur ama bu şimdilik zor görünüyor.
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