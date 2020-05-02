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    Samsung’un grafik birimi Qualcomm’a fark atıyor

    Samsung ve AMD’nin üzerinde çalıştığı mobil grafik birimi sızdırılan benchmark skorlarına göre Adreno 650 grafik birimi karşısında oldukça başarılı sonuçlar elde ediyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    5,4b
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung’un grafik birimi Qualcomm’a fark atıyor
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    Teknoloji dünyası geçen yıl Samsung’un kendi mobil grafik birimini geliştireceğine dair haberlerin gündem olmasını görmüştü. Dikey entegrasyonda daha fazla yol almayı amaçlayan Samsung, bunun için AMD ile ortaklık kurmuştu. AMD de böylece Radeon birimini elinden çıkardıktan sonra yeniden akıllı telefon dünyasına geri dönmüştü.

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    Samsung’un grafik birimi ne kadar güçlü?

    Samsung ve AMD’nin hazırladığı grafik biriminin haliyle AMD teknolojileri üzerinde yükseleceği kesin. İki firma Exynos 1000 serisinde yani gelecek yıl piyasaya çıkacak yeni grafik birimi için oldukça sıkı çalışıyor.

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    Sızdırılan ilk benchmark skorlarına göre Samsung’un grafik birimi GFXBench testlerinde 181.8 kare hızını yakalayarak Adreno 650 grafik birimine göre yüzde 13 öne geçmiş durumda. Aztec Normal testinde 138.25 ve Aztec High testinde 58 puan alan grafik biriminin yine rakibine göre 3 kat daha iyi olduğu ifade ediliyor.

    Samsung mevcut Exynos yonga setlerinde Mali grafik birimini kullanıyor ancak Snapdragon muadillerine karşı performansta geri kalması şirket içerisinde de tartışmalara yol açmıştı. Sızdırılan bilgiler doğruysa Samsung’un özelleştirilmiş grafik birimi oldukça vaadkar durumda. Exynos 1000 serisi ile birlikte Galaxy S21 amiral gemisinde performans açısından yeni bir dönem başlayabilir.



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    koyunsayar 2 hf. en beğenilen smart1978
    Bence şuan ekrem de sen de boş atış yapıyorsunuz .cünkü bu konuda destan yazmak için çok erken.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    smart1978 (X Y) 2 hf. koyunsayar
    Destan dedigin sey geriye donuk ve Snapdragon 875 hakkinda belli olan kisimlardir.

    Enteresan sen hani S20 lerdeki Exynos 990 in her acidan berbat olusundan rahatsiz olandin . Ben destan yazsam sen ona karsilik tonlarca cevap yaziyorsun Exynos 990 berbat olusu hakkinda ... Hollanda da sorunlu SAmsung anlasilan ...

    Bu baslik veya genel manada trolluk yaparak ortami canlandirma derdinde filan misin ? Hangi hesabin yedegisin acaba ?
    Yanıtla +4
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    Onurmsq (--- ----) 2 hf.
    Samsung durumu hala anlamıyor. Iş performans değil. Yakındığımız konu o değil.

    Yakındığımız konu stabillik. Qualcomm sabit fps degeri verirken samsung 5dk 10dkda bir fps düşmesi yaşıyor. Bir 60fps bir 40fps bazen 20fps. Anlık düşmeler çok. Işlemcileri throttlinge giriyor.
    Samsung durumu hala anlamıyor. Iş performans değil. Yakındığımız konu o değil. Yakındığımız konu stabillik. Qualcomm sabit fps degeri verirken samsung ...
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    Yanıtla +6
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    Fark atmiyor eskiyecek Snapdragon 865 ile kiyaslaniyor.

    SAmsung yeni islemcisi tanitildiginda zaten Snapdragon 875 te o farki kapatacak bir performans artis olacagi kesindir... Belki de bariz bir fark ta atabilir..


    Haber daha cok ALGI odakli ...


    Ek olarak SAmsung islemcileri kendi markali urunlerinde kapali sistem ile gelmesi de pek talep edilmeyecektir...

    Velhasil esas karsilastirma Snapdragon 875 ile olacaktir.

    Snapdragon 875 5nm dokumle uretilecek ve batarya istikrar ve verimlili daha dogrusu yuksek performansi dusuk guc tuketimini kisa sureligine degil surekli saglama durumunu daha da gelistirecektir Qualcomm un Snapdragon 875 inde ...

    Samsung genelde yuksek performanslarini asiri guc tuketimini ve surekli stabil yuksek performans modunda da kalamayisi ile yani drop lar asiri SIK SIK olmasi stabil verimli batarya dostu ama performsli kullanimi Samsung hic sunamiyor olusudur. Bunda yazilimsal hatalari da vardir. Yani mevcut islemcilerini sadece yazilim odakli iyilestirmelerle pekala iyilestirebiliyorlarken inatla yapmiyor olusu Samsung un sonunu da getirecek. Anandtech.com daki sef yazar bunu kanitlamis hatta kendi ozellestirilmis ayarlamalari ( root gerekli ) yaparak da farkliliklari sunmustu. Sonrasi Samsung tegelefon dahil bilgisyar tablet vs her sektorden ucretsiz inceleme hibe vs kesme tehdidi bulunduktan sonra Anandtech.com pek klasik esasli analizleri olmuyor veya benzer islemci benzerdir diye gecistirmektedir..

    Biraz detay dallanmasi oldu.

    Snapdragon 875 5nm ile geliyor kendi rekorlarini kiriyorlar .. Samsung kendi acemiliklerine AMD katkisi ile asacagini saniyor...

    Sahsen haberdeki farkin en az 3 katini beklerdim... Ayrica dedigim gibi olagan ortalama kullanimda yani kisa olmayan kullanimlarda performans dalgalanmalari olacak mi ? Ve performansli hallerde de guc tuketimi optimum veya dusuk seviyelerde olacak mi yoksa klasik asiri guc tuketimi mi bizi bekliyecek ? Ek olarak bekleme modunda da su gibi pil harcamasi ile cihazi ekrani kapali acik anlamsiz kilmasi ile insanlar kendi aliskanliklairni Samsung yuzunden degistirecek olmasi da direk veya dolayli etkileriyle vahim gibi ...
    Fark atmiyor eskiyecek Snapdragon 865 ile kiyaslaniyor. SAmsung yeni islemcisi tanitildiginda zaten Snapdragon 875 te o farki kapatacak bir performans a...
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    1 Yanıt Yanıtla +4
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    koyunsayar 2 hf. smart1978
    Bence şuan ekrem de sen de boş atış yapıyorsunuz .cünkü bu konuda destan yazmak için çok erken.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    T Square (T Square) 1 hf.
    Ya yemişim grafik birimini.Exynos'u bizden uzak tutsun yeter.Exynos teoride ve kağıt üzerinde asıyor, kesiyor, biçiyor, havada takla attırıyor ama iş pratiğe gelince leş. Hemen ısınıp hızı yavaşlaması, şarjı Qualcomm'a göre daha fazla güç harcaması vs. gibi sorunları insanı nefret ettiriyor. Erdi 2 hafta önce Samsung'daki işlemci kriziyle ilgili bir video yayınlamıştı onu da izleyebilirsiniz.
    youtube.com/...
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    FreeRun 1 hf.
    rekabet iyidir
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    Virtual Reality 1 hf.
    Geçtiğimiz haftalarda haberi çıkmıştı, "Samsung maliyeti kurtarmadığı için artık mobil işlemci üretmeme kararı aldı."

    Hani üretmeyecekti?
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    DH Misafiri 1 hf.
    İşin içine AMD girdikten sonra mediatek bile olsa qualcomm'a fark atılabilir. Zamanında AMD'nin yaptığı ucuz ve güçlü işlemciler sayesinde şu an Intel işlemciler bile ulaşılabilir durumda. AMD'nin mobile de atması, mobili tekelden kurtarması gerekiyor. Yoksa qualcomm hiçbir zaman Apple'ın işlemcilerini geçemez, biz de daha güçsüz işlemcilere daha fazla para öderiz
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    evgireli (Özgün Köse) 1 hf.
    Baktılar gördüler tepkiler çığ gibi, editör kozunu masaya sürdüler sevgili samsung yöneticileri.

    Ama naparsanız yapın, görünen köy kılavuz istemez. snapdragon > exynos
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    Sande 1 hf.
    İşlemci performansı ve performansın sürdürülebilirliği konusunda Qualcomm'la arasındaki açığı kapatsın, EXynos işlemcili model ile Snapdragon işlemcili model arasında hiç fark kalmasın da, grafik tarafında fark atmasa da olur.
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    R0llingMan 1 hf.
    Bak Samsung kardeş ben snap bilmem neye rakip exynos duymak istemiyorum(zaten rakip olamıyorsun), 12k'ya sattığın telefona max 2 yıl destek veriyorsun. 12k sattığın telefon 6 ay sonra 9k'ya düşüyor. Kameraların iphone rakip olmaktan çok uzak. Bunları çöz önce
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    melikulupinar (Melik ULUPINAR) 1 hf.
    Adreno'yu geliştiren zaten AMD idi. Bunu Qualcomm'a sattı ve QC bunla para bastı resmen.

    Sonra Radeon denedi genelde Çinli markalarla. Lisans vs ve Çinli firmaların kaypaklığından iş yürümedi sanırım.

    Şimdi de Samsung ile.
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    Tr@mmler (Yunus T) 1 hf.
    Bu haberi "boş ve anlamsız" yapan şey enerji verimliliği, tdp gibi detaylardan yoksun olması.
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    susesa (selim sağlam) 1 hf.
    Amdnin işlemcisi iyi görünüyor ama enerji verimliliği olmadan bir anlamı yok. Onları da görelim öyle karar verelim
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    5354 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    samsung, samsung gpu ve Mobil Teknolojiler
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