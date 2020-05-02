Samsung’un grafik birimi Qualcomm’a fark atıyor

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Teknoloji dünyası geçen yıl Samsung’un kendi mobil grafik birimini geliştireceğine dair haberlerin gündem olmasını görmüştü. Dikey entegrasyonda daha fazla yol almayı amaçlayan Samsung, bunun için AMD ile ortaklık kurmuştu. AMD de böylece Radeon birimini elinden çıkardıktan sonra yeniden akıllı telefon dünyasına geri dönmüştü.

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Samsung’un grafik birimi ne kadar güçlü?

Samsung ve AMD’nin hazırladığı grafik biriminin haliyle AMD teknolojileri üzerinde yükseleceği kesin. İki firma Exynos 1000 serisinde yani gelecek yıl piyasaya çıkacak yeni grafik birimi için oldukça sıkı çalışıyor.

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Sızdırılan ilk benchmark skorlarına göre Samsung’un grafik birimi GFXBench testlerinde 181.8 kare hızını yakalayarak Adreno 650 grafik birimine göre yüzde 13 öne geçmiş durumda. Aztec Normal testinde 138.25 ve Aztec High testinde 58 puan alan grafik biriminin yine rakibine göre 3 kat daha iyi olduğu ifade ediliyor.

Samsung mevcut Exynos yonga setlerinde Mali grafik birimini kullanıyor ancak Snapdragon muadillerine karşı performansta geri kalması şirket içerisinde de tartışmalara yol açmıştı. Sızdırılan bilgiler doğruysa Samsung’un özelleştirilmiş grafik birimi oldukça vaadkar durumda. Exynos 1000 serisi ile birlikte Galaxy S21 amiral gemisinde performans açısından yeni bir dönem başlayabilir.

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