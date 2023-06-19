Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda tıpkı Apple gibi“Kendin tamir et” programını başlatan Samsung, bu hizmeti ilk olarak ABD, daha sonra Güney Kore'ye getirmişti. Son olarak kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayan program, çok yakında Avrupa'ya geliyor.

Samsung’un ''Kendin tamir et'' programı Avrupa'da

Bilmeyenler için Samsung Self Repair programı, kullanıcıların kendi cihazlarını orijinal parça ve ekipmanlarla onarım imkanı tanıyor. İşleyiş aşaması ise oldukça basit. Cihazınızda yaşanan sorunu internet sitesi üzerinden belirterek, gerekli parçaları markadan temin ediyorsunuz. Bunun ardından herhangi bir garanti sorunu olmadan rehber videolar eşliğinde kendi tamir işleminizi yapabiliyorsunuz.

Daha önce ABD ve Güney Kore'de olumlu eleştiriler alan programın daha fazla ülkede kullanıma sunulacağı belirtilmişti. Bugün ise Samsung, tamir programının bu ayın sonuna kadar çok sayıda Avrupa ülkesinde erişime açılacağını duyurdu. Bu ülkeler arasında ise Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık yer alıyor.

Destek sunulan Galaxy cihazlar

Ayrıca yeni hizmetin şu an için Galaxy Book Pro/Pro 360 ve Galaxy S20, S21 ve S23 serisi cihazlar için geçerli olduğunu belirtelim. Bununla birlikte kullanıcıların, değişim için gereken montaj setini 50 euroya temin etmeleri gerekiyor. Parçaların fiyatları isemodellere göre farklılık gösterecek.

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Örneğin, Galaxy S20 için yeni bir şarj soketi veya arka panel 50 euro ücrete sahipken, ekran değişimi içinkullanıcıların 200 euro ödemeleri gerekiyor. S22 Ultra'nın ekranı ise 310 euro. Dolayısıyla kullanıcıların güncel parça fiyatlarını buradan kontrol etmeleri gerekiyor.

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