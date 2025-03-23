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Samsung’un merakla beklenen One UI 7 güncellemesi için geri sayım başlamışken, Galaxy S24 kullanıcıları için işler yeniden belirsizliğe girmiş gibi görünüyor. Şirketin daha önce 10 Nisan olarak duyurduğu ABD lansman tarihi, sessizce resmi sayfalardan kaldırıldı. Sosyal medya paylaşımları da dahil olmak üzere güncellemeyle ilgili tüm içeriklerin silinmiş olması, bir ertelemenin habercisi olabilir.

Oysa kısa bir süre önce Samsung, yeni arayüzün 7 Nisan’dan itibaren küresel olarak dağıtılacağını açıklamıştı. Ancak ABD özelinde verilen tarih bilgileri ortadan kalkınca, gözler yeniden olası bir gecikmeye çevrildi. Bu durum, 2023 yılında One UI 6 sürecinde yaşanan beta iptallerini hatırlatıyor. O dönem de Samsung, teknik sebeplerle ABD'deki kullanıcıları beklenmedik bir şekilde dışarıda bırakmıştı.

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Son gelişmeler yalnızca ABD ile sınırlı değil. Samsung’un Avustralya sitesinde yayımlanan yeni duyuruda da net tarihlerden uzak durulmuş, yalnızca dağıtımın 7 Nisan’da başlayacağı ifade edilmiş. Ancak detaylara bakıldığında, güncellemenin ülkelere göre farklı zamanlarda yayınlanabileceği notu dikkat çekiyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ama Samsung’un sessizliğe bürünmesi, planlarda son dakika değişiklikleri yaşandığını düşündürüyor. Galaxy S24 sahipleri ise gözlerini telefonlarına gelecek bildirime çevirmiş durumda. Şirketin önümüzdeki günlerde daha net bilgi paylaşması bekleniyor.

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Samsung’un One UI 7 takvimi değişti mi? Sessizlik kafa karıştırdı