Samsung'un SpaceSelfie aracı bir çiftliğe düştü

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Geçtiğimiz günlerde Samsung'un Galaxy S10 5G akıllı telefonunu özel bir balonla stratosfere göndereceği "SpaceSelfie" adında son derece ilgi çekici bir kampanya başlattığını yazmıştık. Şirket uzaya gönderdiği telefonun ekranında kullanıcıların fotoğraflarını görüntüleyecekti.

Ayrıca Bkz. "Samsung, kullanıcıların selfie'lerini Galaxy S10 5G ile uzaya gönderiyor"

Kampanyaya katılmak isteyenlerin fotoğraflarını 31 Ekim'e kadar gönderebilecekleri söylenmişti ancak daha sonrasında Güney Koreli şirket zaman çizelgesinde bir değişiklik yaparak bu tarihi öne çekti.

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Samsung: İniş planlandığı gibi gerçekleşti!

Sonuç olarak SpaceSelfie aracı balonla stratosfere fırlatıldı ve hatta iniş bile yaptı. Ancak bu pek yumuşak bir iniş olmadı. ABD'nin Michigan eyaletindeki bir çiftliğin bahçesine düştü.

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Neyse ki, hiç kimse zarar göredi ve Samsung'un küçük bir uyduyu andıran aracı çok az hasar gördü. Şirket kırsal bir alana yapılan inişin planlandığı gibi gittiğini söyledi. SpaceSelfie projesi genel olarak başarı ile tamamlanmış gibi görünüyor.

https://www.theverge.com/2019/10/28/20935857/samsung-space-selfie-balloon-crash-landing-michigan