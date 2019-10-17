Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung, kullanıcıların selfie'lerini Galaxy S10 5G ile uzaya gönderiyor

    Samsung, SpaceSelfie olarak adlandırılan ilginç bir kampanya başlattı. Şirket özel bir balonla stratosfere göndereceği Galaxy S10 5G ile kullanıcıların selfie'lerini uzaya taşıyacak.
    3 sa.
    545
    9
    2
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Samsung, kullanıcıların selfie'lerini Galaxy S10 5G ile uzaya gönderiyor
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Electronics, "SpaceSelfie" adında son derece ilgi çekici bir kampanya başlattı. Güney Koreli şirket Galaxy S10 5G akıllı telefonunu özel bir balonla stratosfere gönderecek. Cihazın ekranında ise kullanıcıların fotoğrafları görüntülenecek.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi kilidi açığını düzeltecek"

    Hepsi bununla sınırlı değil. Uzaya gönderilen Galaxy S10 5G, arkasında dünya manzarası olacak şekilde bir başka kamera ile de görüntülecek. Böylelikle akıllı telefonun ekranında resmi gösterilen kullanıcılar, gezegenimizin arka planda olduğu unutulmaz fotoğraflara sahip olacaklar.

    Samsung, kullanıcıların selfie'lerini Galaxy S10 5G ile uzaya gönderiyor
    Tam Boyutta Gör

    Belirli ülkeler katılabiliyor

    Kampanyaya katılmak isteyenler SpaceSelfie web sayfasını ziyaret ederek şirkete fotoğraflarını gönderebiliyorlar. Yayınlanan tanıtım videosuna bakılırsa selfie, portre ve grup fotoğraflarının yanı sıra evcil hayvan resimleri de kabul ediliyor.

    Samsung, kullanıcıların selfie'lerini Galaxy S10 5G ile uzaya gönderiyor
    Tam Boyutta Gör

    Fotoğraf gönderimi 31 Ekim tarihinde sona erecek. Ardından şirket bunların arasından rastgele seçim yapacak. SpaceSelfie kampanyasına sadece belirli ülkelerden katılım kabul ediliyor. Ne yazık ki bu ülkeler arasında Türkiye yok.



    Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    khytr89 2 sa.
    Adamlar s3 ten bu yana svoice/bixbyi 8 senedir Turkce yapamadi da fotografimizi mi uzayada koyacak
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    koyunsavar 3 sa.
    8 yıldır samsung kullanıyorum ama bunlar kadar salak reklam yapan başka bir firma görmedim. Parayi resmen çöp ediyorlar
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. NBA'de kripto koleksiyonları dönemi 47 dk. Apple yaklaşan App Store Connect kesintisi konusunda geliştiricileri uyardı 1 sa. Mi Note serisi geri mi dönüyor? 1 sa. Motorola Moto E6 Play'in render görüntüleri ortaya çıktı 2 sa. Netflix son çeyrek rakamlarını açıkladı 3 sa. Red Dead Redemption 2 PC versiyonundan 4K 60FPS kalitede görüntüler 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung, kullanıcıların selfie'lerini Galaxy S10 5G ile uzaya gönderiyor Sonraki 2si1 | PS5 hakkında bilinen her şey 3 sa. Mi Store'larda 18-19-20 Ekim kampanyası | DH takipçilerine özel çekiliş 4 sa. Hepsiburada Hepsiexpress ile market alışverişleriniz aynı gün kapınızda 4 sa. Harry Potter: Wizards Unite çevrimdışı kullanıcıların konumlarını izliyor 6 sa. Türkiye’nin en çok ARGE yapan 250 şirketi 6 sa. Oppo çift modlu 5G akıllı telefonunu bu yıl piyasaya sürecek 6 sa. Master & Dynamic yeni kablosuz kulaklık modellerini duyurdu 7 sa. Çin'in Mars'a göndereceği dev uzay aracı ortaya çıktı 7 sa. Samsung, Galaxy S10'daki parmak izi kilidi açığını düzeltecek 8 sa. Apple Transporter uygulaması ile içerikleri tek bir kanaldan yükleyebileceksiniz 8 sa. iOS 13 kullanım oranı yüzde 50'ye ulaştı 8 sa. Bakan Yardımcısından Volkswagen'in Türkiye yatırımıyla ilgili açıklama 9 sa. iPhone 11 serisi ve Apple Watch Series 5 bu gece satışa çıkıyor 10 sa. Audi'nin amiral gemisi elektriklendi: İşte plug-in hybrid motorlu A8 L 10 sa. Analogue Pocket el konsollarında yeni bir dönemi başlatabilir 11 sa. Arkeologlar, Mısır’da yapılan kazılarda 20’den fazla antik tabut buldu 11 sa. Volvo XC40'ın elektrikli versiyonu 408 beygir güçle geldi 12 sa. Uruguay ve Lihtenştayn'dan büyük blockchain hamlesi 12 sa. Intel sunuculara DDR5 ve PCIe 5.0'ı getiriyor 13 sa. Windows 10'un Hesap Makinesi yeni özellikler kazandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Google Pixel 4 ve 4XL tanıtıldı
    DonanımHaber
    Volkswagen, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye yatırımı...
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Carrefour bizi kandırıyor hala domuz etli sucuk satıyor suçlu ...
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim