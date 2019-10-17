Samsung, kullanıcıların selfie'lerini Galaxy S10 5G ile uzaya gönderiyor

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Samsung Electronics, "SpaceSelfie" adında son derece ilgi çekici bir kampanya başlattı. Güney Koreli şirket Galaxy S10 5G akıllı telefonunu özel bir balonla stratosfere gönderecek. Cihazın ekranında ise kullanıcıların fotoğrafları görüntülenecek.

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Hepsi bununla sınırlı değil. Uzaya gönderilen Galaxy S10 5G, arkasında dünya manzarası olacak şekilde bir başka kamera ile de görüntülecek. Böylelikle akıllı telefonun ekranında resmi gösterilen kullanıcılar, gezegenimizin arka planda olduğu unutulmaz fotoğraflara sahip olacaklar.

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Belirli ülkeler katılabiliyor

Kampanyaya katılmak isteyenler SpaceSelfie web sayfasını ziyaret ederek şirkete fotoğraflarını gönderebiliyorlar. Yayınlanan tanıtım videosuna bakılırsa selfie, portre ve grup fotoğraflarının yanı sıra evcil hayvan resimleri de kabul ediliyor.

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Fotoğraf gönderimi 31 Ekim tarihinde sona erecek. Ardından şirket bunların arasından rastgele seçim yapacak. SpaceSelfie kampanyasına sadece belirli ülkelerden katılım kabul ediliyor. Ne yazık ki bu ülkeler arasında Türkiye yok.