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    Samsung, iPhone 14 için 80 milyon OLED panel üretecek

    iPhone 14 serisi için Apple yine rakibi Samsung’un kapısını çalıyor. Toplamda 80 milyon adet OLED panel tedariği yapılacakken üretim de yaz sonunda başlayacak.  
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    iPhone 14
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    Apple’ın iPhone için OLED panel üretimini farklı tedarikçilerden karşılayabilmek için çaba gösterse de bunu pek başaramıyor. Küçük boyutlu OLED panel üretimi konusunda halen Samsung’un alternatifi olabilecek bir firma mevcut değil. Olsa da hacimli üretim tarafında verimli değil.

    Samsung yine tek tedarikçi

    Firmaya yakın kaynaklar iPhone 14 için Samsung’dan 80 milyon adet OLED panel tedarik edilecek. Üretimin yaz sonunda başlaması bekleniyor. 38.17 milyon panelin iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max için ayrıldığı, 42 milyon adedin ise iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro için kullanılacağı ifade edilmiş. Yine modele göre  LTPS-TFT veya LTPO-TFT teknolojisi kullanılacak.

    Apple’ın Çinli BOE ile de iPhone 14 panelleri için görüşme halinde olduğu iddia ediliyor ve bu hafta BOE’nin geliştirdiği prototip panellerin değerlendirmesi yapılacak. Apple onayından geçse bile BOE panelleri çok düşük bir miktar olacağı tahmin ediliyor zira ilk etapta bir deneme süreci olacak.

    6.1 inç ve 6.7 inç olmak üzere iki boyutta olması beklenen iPhone 14 serisi için en az 80 milyonluk bir satış beklentisi olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen gelecek yıl içerisinde gerekli olursa üretim daha da arttırılabilir.

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