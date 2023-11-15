Samsung'un tam kablosuz Bluetooth kulaklıkları indirimde!

- Fiyat/performans kulaklık arayanlar için Galaxy Buds 2 FE
- Kusursuz ses kalitesi için Galaxy Buds2 Pro
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Fiyat/performans kulaklık arayanlar için Galaxy Buds 2 FE
Samsung’un uygun fiyatlı kulaklıklar arayanlar için geçen ay piyasaya sürdüğü Galaxy Buds FE, yeni bir ürün olmasına rağmen indirime girdi.
Galaxy Buds FE, uygun fiyata aktif gürültü engelleme (ANC), güçlü bas sesler ve uzun pil ömrü sunmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca tasarımsal formundan dolayı ergonomik rahatlık sunuyor. Tam şarj ile 30 saate kadar dinleme süresi vaat ediyor.
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Kusursuz ses kalitesi için Galaxy Buds2 Pro
Samsung’un yüksek ses deneyimi arayanlara yönelik olarak geliştirdiği Galaxy Buds 2 Pro, indirimlerle birlikte epey avantajlı fiyatlara satın alınabiliyor.
Amazon'dan satın almak için: Galaxy Buds 2 Pro
Galaxy Buds2 Pro, yüksek ses kalitesi için 24-bit HiFi desteği ve 360 derece çevreleyen Dolby Atmos teknolojileriyle kaliteli dinleme deneyimi sunuyor.
Galaxy Buds2 Pro’da 3 adet yüksek SNR’li (Sinyal gürültü oranı) mikrofona yer veriliyor. Bu sayede aktif gürültü engelleme (ANC) şiddetinde yüksek hassasiyet sağlanıyor. Gürültü seslerin yanı sıra rüzgar gibi hafif sesler de filtreleniyor. Akıllı 360 Audio teknolojisi sayesinde sesler etrafınızı çevreliyor. Kafa hareketinizi takip ederek mekânsal ses deneyimi sunuyor.
360 derece ses kaydı, konum algılama özelliği sayesinde kulaklığı bulma fonksiyonu, entegre alarm teknolojisi, hızlı bağlanma ve IPX7 suya dayanıklılık özellikleri mevcut. ANC aşıkken 5 saate kadar ve kutu ile birlikte 18 saate kadar dinleme süresi vaat ediyor.
Amazon'dan satın almak için: Galaxy Buds 2 ProBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.