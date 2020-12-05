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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un Tizen platformu televizyon sektörünün lideri

    Samsung akıllı televizyonlarında yer alan Tizen işletim sistemi toplamda 155 milyon satış rakamına ulaşarak rekor kırdı. Samsung kadar yüksek satış rakamlarına ulaşan başka bir marka yok.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung'un Tizen platformu televizyon sektörünün lideri

    Samsung’un bir dönem akıllı telefon pazarında şansını deneyen ancak sonrasında giyilebilir cihaz, akıllı ev aletleri ve televizyon tarafına yönelen Tizen platformu büyümeye devam ediyor. Televizyon tarafında hakim Tizen.

    Televizyonların hakimi

    Samsung’un Linux tabanlı Tizen işletim sistemi yapılan araştırmalara göre bağlantılı televizyon pazarında yüzde 12.5 paya sahip. Bunda sektörün lideri olmasının haliyle etkisi çok büyük. Toplamda 155 milyon Tizen kurulu televizyonun hali hazırda kullanımda olduğu ifade ediliyor ki tüm sektör açısından oldukça önemli bir rakam.

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    Geçen yıl Tizen tabanlı televizyon sayısı 128 milyon civarındaydı. Bu yıl yaklaşık yüzde 23 gibi bir artış ile 27 milyon daha Tizen işletim sistemli televizyon eklenmiş oldu. Rakamın giderek artması bekleniyor.

    Samsung'un Tizen platformu televizyon sektörünün lideri
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    Özellikle pandemi dönemi ve yeni nesil konsollar televizyon satışlarını arttırmış durumda. Samsung yılın üçüncü çeyreğinde 11.8 milyon adet televizyon sattı ve bugüne kadar herhangi bir markanın ulaşabildiği en büyük rakam oldu.

    Diğer taraftan akıllı televizyon, konsol ve set üstü kutu gibi medya cihazlarının da dahil olduğu bağlantılı televizyon segmenti de büyük artış gösterdi. Üçüncü çeyrekte 81.3 milyon satış yapıldığı ifade ediliyor. Bu yılın sonunda ise kümülatif olarak 1.3 milyar civarında bağlantılı televizyon cihazı olacağı tahmin ediliyor.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-tizen-worlds-largest-tv-platform-q3-2020/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    ahmet. (Ahmet Gözütok) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Pişman bir Tizen'li smart tv kullanıcısıyım. Hem hantal hem sorunlu. WebOS'i gördükçe pişmanlığım artıyor. Apple TV'nin satışlarını körükleyecek kadar kötü.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    zero fear 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    WebOS varken Tizen'in yüzüne bile bakılmaz. Tarayıcıyı kumandayla çağ dışı bir şekilde yönetiyorsun inanılmaz..
    Yanıtla +15
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    emre1393 (Emre K......) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    düz akılsız tv satsınlar, paneli ve sesi iyi olsun, dahili 4k tuneri olsun, ci+ modülü olsun yeter.
    gerisini mi box/shield tv/apple tv falan halleder.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    dragons4 (can ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ama halen Twitch app yok mağazada eyyy Samsung duy sesimizi
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tizen nasıl lider anlamadım gerçekten çöp bi sistem.
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    Lithium (Oğuzhan Özturgut) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu tv alırken verdiğimiz paranın %50 si bu smart tv deki gereksiz uygulamalara gidiyor. Hayır tarayıcıdan bir film açması bile işkence aletin gerek yok abi koymayın smart filan. Smart yerine düz paneli iyi tv+Android box çok daha iyi bir tercih.
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    Denorath 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bende Philips var içinde de Android. Neden Tizen ile uğraşayım ki?
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    emre1393 (Emre K......) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    düz akılsız tv satsınlar, paneli ve sesi iyi olsun, dahili 4k tuneri olsun, ci+ modülü olsun yeter.
    gerisini mi box/shield tv/apple tv falan halleder.
    Yanıtla +9
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    MertDrx (Mert L.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bilinçli kullanıcı gidipte samsung almaz. Gelmiş geçmiş en kötü arayüzle bu kadar satması da resmen pazarlama taktiğinden başka birşey değil.
    Sırf bu yüzden LG ve Sony arasında kalmıştım gittim sony aldım daha kargosunu bekliyorum gelecek.
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    ozkn-t (Özkan ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haber inandırıcı gelmedi. Gittiğim hemen hemen her evde LG görüyorum. Tonla para verip garantisi biter bitmez 3 kere bozulan tv sinden sonra samsung giremez benim evime.
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    frudi (ferdi istanbul) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) ozkn-t
    Evet senesi biter bitmez bozulan tv markası benim içinde eski bir 46es7000 mağduru olarak 2015 den beri de lg kullanıyorumki samsung benimde evime ve tanıdıklarımada tavsiye etmediğim bir marka
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    LG WebOS varken Samsung Tizen kullanılmaz.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İlk tercihim WebOS olurdu sonra Tizen.
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    zero fear 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    WebOS varken Tizen'in yüzüne bile bakılmaz. Tarayıcıyı kumandayla çağ dışı bir şekilde yönetiyorsun inanılmaz..
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    1898 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    samsung, tizen ve
    3 etiket daha tizen os samsung qled tv Mobil Teknolojiler
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