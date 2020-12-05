Samsung'un Tizen platformu televizyon sektörünün lideri

Samsung’un bir dönem akıllı telefon pazarında şansını deneyen ancak sonrasında giyilebilir cihaz, akıllı ev aletleri ve televizyon tarafına yönelen Tizen platformu büyümeye devam ediyor. Televizyon tarafında hakim Tizen.

Televizyonların hakimi

Samsung’un Linux tabanlı Tizen işletim sistemi yapılan araştırmalara göre bağlantılı televizyon pazarında yüzde 12.5 paya sahip. Bunda sektörün lideri olmasının haliyle etkisi çok büyük. Toplamda 155 milyon Tizen kurulu televizyonun hali hazırda kullanımda olduğu ifade ediliyor ki tüm sektör açısından oldukça önemli bir rakam.

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Geçen yıl Tizen tabanlı televizyon sayısı 128 milyon civarındaydı. Bu yıl yaklaşık yüzde 23 gibi bir artış ile 27 milyon daha Tizen işletim sistemli televizyon eklenmiş oldu. Rakamın giderek artması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Özellikle pandemi dönemi ve yeni nesil konsollar televizyon satışlarını arttırmış durumda. Samsung yılın üçüncü çeyreğinde 11.8 milyon adet televizyon sattı ve bugüne kadar herhangi bir markanın ulaşabildiği en büyük rakam oldu.

Diğer taraftan akıllı televizyon, konsol ve set üstü kutu gibi medya cihazlarının da dahil olduğu bağlantılı televizyon segmenti de büyük artış gösterdi. Üçüncü çeyrekte 81.3 milyon satış yapıldığı ifade ediliyor. Bu yılın sonunda ise kümülatif olarak 1.3 milyar civarında bağlantılı televizyon cihazı olacağı tahmin ediliyor.

https://www.sammobile.com/news/samsung-tizen-worlds-largest-tv-platform-q3-2020/

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