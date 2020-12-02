Xiaomi telefonları Hindistan’da yasaklanabilir

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Akıllı telefon pazarının üç numarası haline gelen ve satışlarını sürekli arttıran Xiaomi; en önemli pazarlarından birisi olan Hindistan’da sıkıntıya girdi. Aydınlatma sektöründeki ortağı Philips patent ihlali iddiasıyla yüksek mahkemeye başvurdu.

İddialar ciddi

Philips tarafından Delhi Yüksek Mahkemesi’ne yapılan başvuruya göre firmanın hücresel iletişim ile ilgili bazı patentleri Xiaomi ve iştirakleri tarafından ihlal ediliyor. Firma da bunun engellenmesini istiyor.

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Philips; GSM tabanlı üçüncü nesil yani 3G içerisinde başlayan UMTS teknolojisine ait pek çok patentin sahibi. UMTS teknolojisi bilindiği üzere HSPA, HSPA+ ve LTE gibi hızlı bağlantı standartlarında kendisine yer buluyor.

Dosyada Xiaomi’nin bu bağlantıları taşıyan akıllı telefonlarının patent ihlali yaptığı iddia edilmiş ve söz konusu telefonların üretiminin veya dağıtımının durdurulması istenmiş. Philips ayrıca Gümrük Ofisi’ne başvurarak Xiaomi telefonların ithalatının da yasaklanmasını istiyor.

Mahkeme Xiaomi ve diğer davalı markaların banka hesaplarında 136 milyon dolar civarında bir meblağ tutmasını talimat vermiş. 18 Ocak tarihinde ise ilk duruşmaya geçilecek. Henüz mahkemenin ne karar vereceği bilinmiyor ancak aksi bir kararda Xiaomi zora girebilir.

https://www.gizmochina.com/2020/12/01/philips-moves-hc-india-xiaomi-selling-patent-infringing-phones/

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