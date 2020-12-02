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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi telefonları Hindistan’da yasaklanabilir

    Hücresel iletişim teknolojilerine dair patentlerini izinsiz kullandığını iddia ettiği Xiaomi’yi mahkemeye veren Philips ilgili ürünlerin yasaklanmasını istiyor.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi telefonları Hindistan’da yasaklanabilir
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    Akıllı telefon pazarının üç numarası haline gelen ve satışlarını sürekli arttıran Xiaomi; en önemli pazarlarından birisi olan Hindistan’da sıkıntıya girdi. Aydınlatma sektöründeki ortağı Philips patent ihlali iddiasıyla yüksek mahkemeye başvurdu.

    İddialar ciddi

    Philips tarafından Delhi Yüksek Mahkemesi’ne yapılan başvuruya göre firmanın hücresel iletişim ile ilgili bazı patentleri Xiaomi ve iştirakleri tarafından ihlal ediliyor. Firma da bunun engellenmesini istiyor.

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    Philips; GSM tabanlı üçüncü nesil yani 3G içerisinde başlayan UMTS teknolojisine ait pek çok patentin sahibi. UMTS teknolojisi bilindiği üzere HSPA, HSPA+ ve LTE gibi hızlı bağlantı standartlarında kendisine yer buluyor.

    Dosyada Xiaomi’nin bu bağlantıları taşıyan akıllı telefonlarının patent ihlali yaptığı iddia edilmiş ve söz konusu telefonların üretiminin veya dağıtımının durdurulması istenmiş. Philips ayrıca Gümrük Ofisi’ne başvurarak Xiaomi telefonların ithalatının da yasaklanmasını istiyor.

    Mahkeme Xiaomi ve diğer davalı markaların banka hesaplarında 136 milyon dolar civarında bir meblağ tutmasını talimat vermiş. 18 Ocak tarihinde ise ilk duruşmaya geçilecek. Henüz mahkemenin ne karar vereceği bilinmiyor ancak aksi bir kararda Xiaomi zora girebilir.



    https://www.gizmochina.com/2020/12/01/philips-moves-hc-india-xiaomi-selling-patent-infringing-phones/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen MrHamilton
    çin'liler gelmese sony'nin giriş seviyesi telefonlarına amiral gemisi fiyatı verip alıyor olacaktın.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MrHamilton
    Bir ele geçirme olayı yok hocam. Silah zoruyla satılmıyor bu ürünler. Ben Mi6 telefonumu 1600 liraya almıştım. Hala kullanıyorum ve işimi görüyor. Diğer marka telefonlar daha ucuza daha fazlasını veriyordu da biz mi inat ettik.
    Bir ele geçirme olayı yok hocam. Silah zoruyla satılmıyor bu ürünler. Ben Mi6 telefonumu 1600 liraya almıştım. Hala kullanıyorum ve işimi görüyor. Diğer marka t...
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    Yanıtla +14
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    MrHamilton 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu Çin menşeli çöpler Türkiye pazarını ele geçirmeseydi de Sony, Asus ve Nokia'nın telefonları Türkiye'de satılmaya devam etseydi keşke
    4 Yanıt Yanıtla +13
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    AC@DC (mehmet sarı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyki çinliler var yoksa Samsung Sony Asus LG gibi markaların kazığını yemeğe devam edecektik.
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Xiaomi'nin gelirlerinin yarısı Hindistan'dandır. Çin markasından çok Hint markası gibi bir şeydi, bu açıklamaya kadar
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    V4LKyR 2 hf. ( Mesaj Silindi ) esmerbuyucu
    Aynen öyle. Xiaomi Hindistan'da yasaklanırsa hayatı kayar.
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    SeniorGrandMaster 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yaw mevzu abd ye yaranmak. Çin'in uretimini sabote edip hindulara telefon urettirecekler. Oyunun acilimi bu
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    Xtrud (Harun Yahya) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nokia Asus Sony çöp ürettiği için artık yoklar
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    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hadi nokia ve sony yi anlarımda asus marka telefonu övmek saçma olmuş
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    MrHamilton 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu Çin menşeli çöpler Türkiye pazarını ele geçirmeseydi de Sony, Asus ve Nokia'nın telefonları Türkiye'de satılmaya devam etseydi keşke
    4 Yanıt Yanıtla +13
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MrHamilton
    Bir ele geçirme olayı yok hocam. Silah zoruyla satılmıyor bu ürünler. Ben Mi6 telefonumu 1600 liraya almıştım. Hala kullanıyorum ve işimi görüyor. Diğer marka telefonlar daha ucuza daha fazlasını veriyordu da biz mi inat ettik.
    Yanıtla +14
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MrHamilton
    çin'liler gelmese sony'nin giriş seviyesi telefonlarına amiral gemisi fiyatı verip alıyor olacaktın.
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    Hauntedd (Sami Ayt) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MrHamilton
    Kaç kere asus android kullandın? Veya nokia? Yada ilelebet kronik sorunlu sony fanı mısın? Adam gibi üretim yapsalardı emin ol piyasada kalırlardı zaten sadece HTC ye üzülüyorum oda fiyattan batırdılar.
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