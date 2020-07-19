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    Oppo A72 5G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

    Teknoloji üreticisi Oppo'nun yakın bir tarihte tanıtmaya hazırlandığı Oppo A72 5G, Geekbench listesinde göründü. Cihazın, MT6853 model numaralı Dimensity 720 yonga setiyle gelmesi bekleniyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Oppo A72 5G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı
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    Popüler Geekbench testi, resmi olarak duyurulmayan akıllı telefonların teknik özellikleri hakkında bilgi kaynağı haline geldi. Bunun son örneği ise Çinli Oppo şirketinin A72 5G cihazı oldu.

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    Önümüzdeki haftalarda tanıtılacak

    Akıllı telefon PDYM20 model numarasıyla Geekbench de listelendi. Yayınlanan bilgilere göre Oppo A72 5G'nin kalbinde MediaTek MT6853 olarak numaralandıran işlemci yer alacak. Bu yonga setinin de Dimensity 720 olduğu söyleniyor. Cihaz beşinci nesil mobil ağları destekleyecek bir 5G modem içerecek. Sekiz çekirdekli işlemcinin temel frekans hızının da 2.0GHz olacağı, sızan bilgiler arasında.

    Oppo A72 5G'nin teknik özellikleri ortaya çıktı
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    Oppo A72 5G, 8GB'a kadar RAM desteği sunacak ve Android 10 işletim sistemini çalıştıracak. Önceki söylentilere göre ise akıllı telefon 90Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç FullHD+ ekran (2400 × 1080 piksel), 8MP ön kamera, 16MP + 8MP + 2MP olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ile gelecek. 18W hızlı şarj tenolojisini destekleyeceği belirtilen akıllı telefonun 4.040mAh pil ile raflara çıkması bekleniyor. Cihazın tanıtımının ise önümüzdeki haftalarda yapılması kuvvetle muhtemel.



    https://www.gsmarena.com/oppo_a72_5g_specs_geekbench-news-44334.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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