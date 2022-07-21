Samsung'un ürettiği 3nm çiplerin ilk partisi 25 Temmuz'da hazır olacak

Business Korea, Samsung'un Çinli bir kripto para madenciliği şirketi için ilk parti 3nm çipleri hazırladığını bildirdi. Ancak endüstri kaynakları, dijital para birimlerinin oynaklığı nedeniyle böyle bir ortaklığı “güvenilmez” olarak değerlendiriyorlar.
Samsung, TSMC'den geride
Öte yandan, mobil yonga seti üreticileri, CPU ve GPU üreticileri gibi daha önemli müşteriler ise şimdilik Samsung'un 3nm üretim sürecine geçme konusunda isteksizler. Mesele şu ki Samsung, en son gelişmelere rağmen, hem ürünlerinin kalitesinde (reddetme sayısı) hem de çiplerin fiziksel yeteneklerinde (performans ve enerji verimliliği) TSMC'den oldukça geride.
Bunun için birçok kanıt var. Örneğin Qualcomm, Snapdragon 8+ Gen 1'i Samsung fabrikalarında üretmemeye karar vererek bunun yerine TSMC'ye geçmişti. Bu nedenle, Tayvanlı üreticinin endişelenecek bir şeyi yok. Elbette Samsung, 3nm süreci için müşteri bulacak, ancak TSMC, bu yılın ikinci yarısında N3 serisini piyasaya sürdüğünde pazarın en büyük payını da almış olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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