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    Anlık Bildirim

    Samsung'un ürettiği 3nm çiplerin ilk partisi 25 Temmuz'da hazır olacak

    Samsung geçtiğimiz ayın sonunda 3nm GAA çiplerinin seri üretimine başlamıştı. 25 Temmuz'da şirket, müşterisine ilk parti çipleri göndermeyi planlıyor.           
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    Samsung'un ürettiği 3nm çiplerin ilk partisi 25 Temmuz'da hazır
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    Business Korea, Samsung'un Çinli bir kripto para madenciliği şirketi için ilk parti 3nm çipleri hazırladığını bildirdi. Ancak endüstri kaynakları, dijital para birimlerinin oynaklığı nedeniyle böyle bir ortaklığı “güvenilmez” olarak değerlendiriyorlar.

    Samsung, TSMC'den geride

    Öte yandan, mobil yonga seti üreticileri, CPU ve GPU üreticileri gibi daha önemli müşteriler ise şimdilik Samsung'un 3nm üretim sürecine geçme konusunda isteksizler. Mesele şu ki Samsung, en son gelişmelere rağmen, hem ürünlerinin kalitesinde (reddetme sayısı) hem de çiplerin fiziksel yeteneklerinde (performans ve enerji verimliliği) TSMC'den oldukça geride.

    Samsung'un ürettiği 3nm çiplerin ilk partisi 25 Temmuz'da hazır
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    Bunun için birçok kanıt var. Örneğin Qualcomm, Snapdragon 8+ Gen 1'i Samsung fabrikalarında üretmemeye karar vererek bunun yerine TSMC'ye geçmişti. Bu nedenle, Tayvanlı üreticinin endişelenecek bir şeyi yok. Elbette Samsung, 3nm süreci için müşteri bulacak, ancak TSMC, bu yılın ikinci yarısında N3 serisini piyasaya sürdüğünde pazarın en büyük payını da almış olacak.

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