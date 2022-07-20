Rockstar, GTA 6 için vites yükseltti: 300'den fazla personel alacak

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Resmi Rockstar web sitesinde ve şirketin sosyal ağ LinkedIn'deki profilinde 307 boş pozisyonun bir listesi yayınlandı. Stüdyonun birçok farklı alandan profesyonellere ihtiyacı var: Animatörler, ses mühendisleri, oyun tasarımcıları, sanatçılar, testçiler, analistler, çevrimiçi hizmet uzmanları ve çeşitli profillerden bir dizi programcı.

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Aynı zamanda, uzmanlar Rockstar'ın belirli bir departmanı tarafından değil, Londra, New York, San Diego, Toronto, New England, Lincoln ve Hindistan'daki stüdyolar da dahil olmak üzere stüdyonun tüm bölümleri tarafından aynı anda talep edilmekte. Tipik olarak bu sayıda boş pozisyon, üretim öncesi aşamanın sonunda ve oyunun tam teşekküllü geliştirme aşamasına geçişte ortaya çıkıyor.

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Yeni uzmanların işe alınmasına ek olarak, mevcut tüm Rockstar çalışanları Grand Theft Auto 6'nın geliştirilmesine aktarılıyor. Bu ayın başında şirket , Red Dead Online desteğinin sona erdiğini duyurdu . Gelen haberlere göre Rockstar, yeni GTA'ya tamamen odaklanmak için Grand Theft Auto IV ve Red Dead Redemption'ın remaster'larını daha iyi zamanlara erteleme kararı aldı.

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