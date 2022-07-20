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    Rockstar, GTA 6 için vites yükseltti: 300'den fazla personel alacak

    Rockstar Games, GTA 6'nın aktif gelişimine başladı. Şirket 300'den fazla farklı iş ilanı yayınladı ve tüm odağını fenomen oyunun yeni sürümüne kaydırdı.         
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    Rockstar, GTA 6 için vites yükseltti
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    Resmi Rockstar web sitesinde ve şirketin sosyal ağ LinkedIn'deki profilinde 307 boş pozisyonun bir listesi yayınlandı. Stüdyonun birçok farklı alandan profesyonellere ihtiyacı var: Animatörler, ses mühendisleri, oyun tasarımcıları, sanatçılar, testçiler, analistler, çevrimiçi hizmet uzmanları ve çeşitli profillerden bir dizi programcı.

    GTA 6 için geri sayım başladı

    Aynı zamanda, uzmanlar Rockstar'ın belirli bir departmanı tarafından değil, Londra, New York, San Diego, Toronto, New England, Lincoln ve Hindistan'daki stüdyolar da dahil olmak üzere stüdyonun tüm bölümleri tarafından aynı anda talep edilmekte. Tipik olarak bu sayıda boş pozisyon, üretim öncesi aşamanın sonunda ve oyunun tam teşekküllü geliştirme aşamasına geçişte ortaya çıkıyor.

    Rockstar, GTA 6 için vites yükseltti
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    Yeni uzmanların işe alınmasına ek olarak, mevcut tüm Rockstar çalışanları Grand Theft Auto 6'nın geliştirilmesine aktarılıyor. Bu ayın başında şirket , Red Dead Online desteğinin sona erdiğini duyurdu . Gelen haberlere göre Rockstar, yeni GTA'ya tamamen odaklanmak için Grand Theft Auto IV ve Red Dead Redemption'ın remaster'larını daha iyi zamanlara erteleme kararı aldı.

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    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

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    TheJudgé 29 dakika önce

    Arabanın powerbankı var lan ,yakında aracın yanına power bank takıp gezicez iphone sahipleri gibi

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    billy brown 10 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

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    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

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