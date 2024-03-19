Samsung'un XR gözlüğü, Sony'nin mikro OLED ekranıyla gelebilir

Tam Boyutta Gör Samsung Şubat 2023'te, Google ve Qualcomm ile işbirliği içinde bir genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğü geliştirdiğini duyurdu. Daha sonra ise Samsung Display, ilk mikro OLED ekranını tanıttı. Bu geliştirilen ekranın Samsung'un XR gözlüğünde kullanılması bekleniyordu. Ancak Seul'de düzenlenen Omdia Kore Ekran Konferansı'nda, Omdia'nın kıdemli araştırmacılarından Minsoo Kang, Samsung'un yakında çıkacak Gözlüğünde Sony'nin OLED ekranını kullanacağını iddia etti.

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Bildirilene göre Samsung, Sony'nin mikro-OLED ekranının daha iyi olduğu için kullanmaya karar verdi. Analiste göre bu ekran 1,3 inç boyutunda, 3,840 x 3,552 piksel çözünürlüğe, 90 fps yenileme hızına ve 1000 cd/㎡ parlaklığa sahip. Kore'den gelen rapor dikkate alındığında Samsung'un bu ekranı şirketin yakında çıkacak olan XR gözlüğünde kullanması olası. Apple Vision Pro'nun da Sony yapımı mikro OLED ekran kullandığını belirtelim.

Gelen bilgilere göre Samsung, ilk XR başlığını geliştirmek için 'Immersive Team' adında ayrı bir ekip oluşturdu. Cihazın Qualcomm'un Snapdragon XR2+ yonga setini içermesi ve XR kulaklıklar için optimize edilmiş bir Android sürümüne sahip olması bekleniyor. Şirketin cihazı bu yılın ikinci yarısında Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6'nın lansmanıyla birlikte tanıtması bekleniyor.

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