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    Anlık Bildirim

    Samsung'un XR gözlüğü, Sony'nin mikro OLED ekranıyla gelebilir

    Samsung, yakında tanıtacağı XR gözlüğünde kendi geliştirdiği mikro OLED ekran yerine Sony'nin ekranını kullanabilir. Bu sayede yüksek çözünürlük ve parlaklık sunması bekleniyor.
    Samsung'un XR gözlüğü, Sony'nin mikro OLED ekranıyla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung Şubat 2023'te, Google ve Qualcomm ile işbirliği içinde bir genişletilmiş gerçeklik (XR) gözlüğü geliştirdiğini duyurdu. Daha sonra ise Samsung Display, ilk mikro OLED ekranını tanıttı. Bu geliştirilen ekranın Samsung'un XR gözlüğünde kullanılması bekleniyordu. Ancak Seul'de düzenlenen Omdia Kore Ekran Konferansı'nda, Omdia'nın kıdemli araştırmacılarından Minsoo Kang, Samsung'un yakında çıkacak Gözlüğünde Sony'nin OLED ekranını kullanacağını iddia etti. 

    Bildirilene göre Samsung, Sony'nin mikro-OLED ekranının daha iyi olduğu için kullanmaya karar verdi. Analiste göre bu ekran 1,3 inç boyutunda, 3,840 x 3,552 piksel çözünürlüğe, 90 fps yenileme hızına ve 1000 cd/㎡ parlaklığa sahip. Kore'den gelen rapor dikkate alındığında Samsung'un bu ekranı şirketin yakında çıkacak olan XR gözlüğünde kullanması olası. Apple Vision Pro'nun da Sony yapımı mikro OLED ekran kullandığını belirtelim.

    Gelen bilgilere göre Samsung, ilk XR başlığını geliştirmek için 'Immersive Team' adında ayrı bir ekip oluşturdu. Cihazın Qualcomm'un Snapdragon XR2+ yonga setini içermesi ve XR kulaklıklar için optimize edilmiş bir Android sürümüne sahip olması bekleniyor. Şirketin cihazı bu yılın ikinci yarısında Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6'nın lansmanıyla birlikte tanıtması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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