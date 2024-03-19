Samsung'un XR gözlüğü, Sony'nin mikro OLED ekranıyla gelebilir

Bildirilene göre Samsung, Sony'nin mikro-OLED ekranının daha iyi olduğu için kullanmaya karar verdi. Analiste göre bu ekran 1,3 inç boyutunda, 3,840 x 3,552 piksel çözünürlüğe, 90 fps yenileme hızına ve 1000 cd/㎡ parlaklığa sahip. Kore'den gelen rapor dikkate alındığında Samsung'un bu ekranı şirketin yakında çıkacak olan XR gözlüğünde kullanması olası. Apple Vision Pro'nun da Sony yapımı mikro OLED ekran kullandığını belirtelim.
Gelen bilgilere göre Samsung, ilk XR başlığını geliştirmek için 'Immersive Team' adında ayrı bir ekip oluşturdu. Cihazın Qualcomm'un Snapdragon XR2+ yonga setini içermesi ve XR kulaklıklar için optimize edilmiş bir Android sürümüne sahip olması bekleniyor. Şirketin cihazı bu yılın ikinci yarısında Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6'nın lansmanıyla birlikte tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.