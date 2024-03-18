Uygun fiyatlı Meta Quest 3s'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Meta'nın, Meta Quest 3 Lite isimli daha uygun fiyatlı bir VR/AR gözlük üzerine çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ancak yeni bir sızıntı uygun fiyatlı bu gözlüğün Meta Quest 3s olarak isimlendirileceğini iddia ediyor. Aynı zamanda gözlüğe ait görseller ve bilgiler de ortaya çıktı.

Meta Quest 3S neler sunacak?

Meta Kullanıcı Araştırma Zoom toplantısından sızan ekran görüntülerinde ortaya çıkan Meta Quest 3s'in 1920 x 1832 çözünürlüğe ve 20 PPD'ye (derece başına piksel) sahip bir ekran ile geleceği görülüyor. VR gözlüğün depolama alanı ise 256 GB. Meta Quest 3'de ise 2208 x 2064 piksel çözünürlük ve 25,5 PPD'ye sahip bir ekran yer alıyor.

Uygun fiyatlı gözlük boyut açısından biraz daha küçük görünüyor. İki başlık arasında görünüş açısından en önemli fark, ön taraftaki sensör ve kameraların dizilimi. Quest 3'te sensörler için üç dikey çizgi bulunurken, Quest 3S'de ise sağ ve solda üç adet olmak üzere 6 adet yuvarlak sensör bulunuyor.

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Meta'nın yeni VR başlığının AR (Arttırılmış Gerçeklik) fonksiyonlarına sahip olmayabileceği iddia ediliyordu. Ancak ortaya çıkan görseller doğru ise ön taraftaki sensör ve kameralar bu iddianın doğru olmadığını gösteriyor. İşlemci tarafında ise cihazın standart Quest 3’te bulunan Snapdragon XR2 Gen 2 platformundan güç alması bekleniyor. Quest 3S'in bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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Uygun fiyatlı Meta Quest 3s ortaya çıktı