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    Anlık Bildirim

    Uygun fiyatlı Meta Quest 3s'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

    Meta'nın yakında gelecek uygun fiyatlı VR/AR gözlüğü, Quest 3 Lite yerine Quest 3s olarak adlandırılabilir. Yeni gözlüğe ait görseller ve bazı bilgiler ortaya çıktı.
    Uygun fiyatlı Meta Quest 3s ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Meta'nın, Meta Quest 3 Lite isimli daha uygun fiyatlı bir VR/AR gözlük üzerine çalıştığı ortaya çıkmıştı. Ancak yeni bir sızıntı uygun fiyatlı bu gözlüğün  Meta Quest 3s olarak isimlendirileceğini iddia ediyor. Aynı zamanda gözlüğe ait görseller ve bilgiler de ortaya çıktı.

    Meta Quest 3S neler sunacak?

    Meta Kullanıcı Araştırma Zoom toplantısından sızan ekran görüntülerinde ortaya çıkan Meta Quest 3s'in 1920 x 1832 çözünürlüğe ve 20 PPD'ye (derece başına piksel) sahip bir ekran ile geleceği görülüyor. VR gözlüğün depolama alanı ise 256 GB. Meta Quest 3'de ise 2208 x 2064 piksel çözünürlük ve 25,5 PPD'ye sahip bir ekran yer alıyor.

    Uygun fiyatlı Meta Quest 3s ortaya çıktı
    Uygun fiyatlı gözlük boyut açısından biraz daha küçük görünüyor. İki başlık arasında görünüş açısından en önemli fark, ön taraftaki sensör ve kameraların dizilimi. Quest 3'te sensörler için üç dikey çizgi bulunurken, Quest 3S'de ise sağ ve solda üç adet olmak üzere 6 adet yuvarlak sensör bulunuyor.

    Meta'nın yeni VR başlığının AR (Arttırılmış Gerçeklik) fonksiyonlarına sahip olmayabileceği iddia ediliyordu. Ancak ortaya çıkan görseller doğru ise ön taraftaki sensör ve kameralar bu iddianın doğru olmadığını gösteriyor. İşlemci tarafında ise cihazın standart Quest 3’te bulunan Snapdragon XR2 Gen 2 platformundan güç alması bekleniyor. Quest 3S'in bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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