Uygun fiyatlı Meta Quest 3s'in tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Meta Quest 3S neler sunacak?
Meta Kullanıcı Araştırma Zoom toplantısından sızan ekran görüntülerinde ortaya çıkan Meta Quest 3s'in 1920 x 1832 çözünürlüğe ve 20 PPD'ye (derece başına piksel) sahip bir ekran ile geleceği görülüyor. VR gözlüğün depolama alanı ise 256 GB. Meta Quest 3'de ise 2208 x 2064 piksel çözünürlük ve 25,5 PPD'ye sahip bir ekran yer alıyor.
Meta'nın yeni VR başlığının AR (Arttırılmış Gerçeklik) fonksiyonlarına sahip olmayabileceği iddia ediliyordu. Ancak ortaya çıkan görseller doğru ise ön taraftaki sensör ve kameralar bu iddianın doğru olmadığını gösteriyor. İşlemci tarafında ise cihazın standart Quest 3’te bulunan Snapdragon XR2 Gen 2 platformundan güç alması bekleniyor. Quest 3S'in bu yıl içerisinde tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.