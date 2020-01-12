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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip olarak adlandırılacak

    Samsung'un yeni nesil katlanabilir telefonunun ismiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var. Gelen son bilgilere göre Galaxy Bloom kod adına sahip cihaz Galaxy Z Flip ismiyle karşımıza çıkacak.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip olarak adlandırılacak
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir katlanabilir telefon çıkarmaya hazırlandığını biliyoruz. Son raporlar cihazın Galaxy Fold 2 değil de Galaxy Bloom olarak adlandırılabileceğini ortaya koymuştu.

    Ayrıca Bkz. "256 megapiksel kameralı ilk telefon geliyor"

    Ancak mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile öne çıkan Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, Galaxy Bloom'un aslında kod adı olduğunu, cihazın Samsung Galaxy Z Flip adı altında piyasaya sürüleceğini açıkladı.

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip olarak adlandırılacak
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    Dikey olarak katlanacak

    Galaxy Z Flip ile ilgili ilk teaser görsel de yayınlandı. Cihaz çıkış tarihi bu yılın ikinci çeyreğine ertelenen Motorola RAZR 2019 gibi dikey olarak katlanacak. Galaxy Z Flip'in daha önce piyasaya sürülme ihtimali var. Katlanabilir telefonun 11 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor.

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip olarak adlandırılacak
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    https://twitter.com/UniverseIce/status/1216301154297991168 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    smart1978 1 hf.
    Katlanma yerine bukmeli olsaymis. Tam katlanmasi ile o ekranin omru kisa olacaktir . Motorola katlanabiliri en ideali disardan tam katlaniyor gibi gorunse de aslinda kavisli bukme var sadece . Samsung Motorola yi kotu taklit ediyor...
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    celik44 1 hf.
    Fold, pek iyi imaj bırakmadı
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