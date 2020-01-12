Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip olarak adlandırılacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni bir katlanabilir telefon çıkarmaya hazırlandığını biliyoruz. Son raporlar cihazın Galaxy Fold 2 değil de Galaxy Bloom olarak adlandırılabileceğini ortaya koymuştu.
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Ancak mobil sektöre yönelik güvenilir istihbaratları ile öne çıkan Ice Universe isimli Twitter kullanıcısı, Galaxy Bloom'un aslında kod adı olduğunu, cihazın Samsung Galaxy Z Flip adı altında piyasaya sürüleceğini açıkladı.
Dikey olarak katlanacak
Galaxy Z Flip ile ilgili ilk teaser görsel de yayınlandı. Cihaz çıkış tarihi bu yılın ikinci çeyreğine ertelenen Motorola RAZR 2019 gibi dikey olarak katlanacak. Galaxy Z Flip'in daha önce piyasaya sürülme ihtimali var. Katlanabilir telefonun 11 Şubat tarihinde tanıtılması bekleniyor.
https://twitter.com/UniverseIce/status/1216301154297991168 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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