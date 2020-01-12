256 megapiksel kameralı ilk telefon geliyor

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108 megapiksel çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefonlar artık hiç kimseyi şaşırtmıyor. Ancak aynı şeyi 256 megapiksel için söyleyemeyiz.

Bu tür son derece yüksek çözünürlükte kameralar ile donatılmış telefonların ne zaman hayatımıza gireceğini kestirmek zor fakat bunlardan biri Çin'de test edilmeye başlandı bile.

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Akıllı telefonlar için çeyrek milyar piksel çözünürlükte kameraya ihtiyaç var mı yok mu bu ayrı bir tartışma konusu ancak şu bir gerçek ki "megapiksel çılgınlığı" önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

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Telefon hangi markaya ait?

İnternete düşen yeni bir fotoğraf bunu gözler önüne serdi. Kamera uygulamasının ekran görüntüsü, 256 MP çözünürlükte çekim modunu açıkça gösteriyor.

Çinli bir kaynak tarafından sızdırılan görüntünün hangi modele ait olduğu açıklanmadı. Ancak arayüze bakılırsa karşımızda Xiaomi markalı bir telefon duruyor.

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