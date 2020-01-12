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    256 megapiksel kameralı ilk telefon geliyor

    Akıllı telefonlardaki "megapiksel çılgınlığı" hız kesmeden devam edecek. 108 megapikselin ardından şimdi de çeyrek milyar piksel çözünürlükte kameraya sahip ilk telefon Çin'de test edilmeye başlandı.
    1 hf.
    14,7b
    1
    51
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    256 megapiksel kameralı ilk telefon geliyor
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    108 megapiksel çözünürlükte kameraya sahip akıllı telefonlar artık hiç kimseyi şaşırtmıyor. Ancak aynı şeyi 256 megapiksel için söyleyemeyiz.

    Bu tür son derece yüksek çözünürlükte kameralar ile donatılmış telefonların ne zaman hayatımıza gireceğini kestirmek zor fakat bunlardan biri Çin'de test edilmeye başlandı bile.

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    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesine kavuştu"

    Akıllı telefonlar için çeyrek milyar piksel çözünürlükte kameraya ihtiyaç var mı yok mu bu ayrı bir tartışma konusu ancak şu bir gerçek ki "megapiksel çılgınlığı" önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

    Telefon hangi markaya ait?

    İnternete düşen yeni bir fotoğraf bunu gözler önüne serdi. Kamera uygulamasının ekran görüntüsü, 256 MP çözünürlükte çekim modunu açıkça gösteriyor.

    Çinli bir kaynak tarafından sızdırılan görüntünün hangi modele ait olduğu açıklanmadı. Ancak arayüze bakılırsa karşımızda Xiaomi markalı bir telefon duruyor.



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    Darkus Hydranoid 1 hf. en beğenilen
    Gel gelelim 12 mp lik iphone ler daha iyi çekicek😂
    2 Yanıt Yanıtla +57
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    IceRulez 1 hf.
    htc one vardı 4mp çok güzel fotoğraf çekiyordu. hey gidi günler :))
    1 Yanıt Yanıtla +17
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    OuuuuZ 1 hf. volkan_kolay
    S10+ ve xiaomi note 7 kullanmaktayim mpleri biliyorsun neredeyse iki kati onde note 7 ama s10+ in ceyregi kadar kaliteli degil. Bence yanlis dusunuyorsun.. f/p dersen eyvallah alo alo whatsapp vs guzel ama kamera konusunda kagit ustunde pompalamasyondan baska birsey degil
    S10+ ve xiaomi note 7 kullanmaktayim mpleri biliyorsun neredeyse iki kati onde note 7 ama s10+ in ceyregi kadar kaliteli degil. Bence yanlis dusunuyorsun.. f/...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Azazel Geri Dönüyor 5 gün
    Mp ile kandırmaya devam edeceğiz diyor 😀 kamerada diyafram ve sensör değerine bakın....gerisi boş
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    khytr89 1 hf.
    Megapixelin hiçbir önemi yok, 12mp den sonra gerisi hafıza kaplamaktan başka bir halta yaramıyor. önemli olan sensör büyüklüğü ve diyafram açıklık değeri.

    256MP F:1.8 APS-C sensörlü cihaz yerine 12MP F:1.4 Full Frame sensörlü cihazı tercih ederim.
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    foreveriphone 1 hf.
    S10 yada yada iphone 11 kadar kaliteli lens kullanıp 256mp kamera koyarlarsa ağzına sıçar kalan tüm modellerin
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    darkaura 1 hf.
    Cep telefonunda dar ve kisitli alana agir ve karmasik optik duzenekleri koymasi mumkun degil. Yani bazi pro kamera lensleri kilolarca agirlikda oluyor. Bu sebebde cep telefonu kamerasinin dogal evrimi sensor boyutunda ve kapasitesinde artisla gerceklesecektir. Optik lenslerle aynalarla yapamadigini daha cok sayida pixel yakalayip onu analiz ederek yapacaktir.
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    resatt 1 hf.
    Cahil kesimi alır hava atar bak kamerası kaç megapixel diye
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    volki25 1 hf.
    5 yıldır çeşitli modellerini kullandım severim kendisini ama akmera yazılımı konusunda Xiaomi çok berbat. Google kamera kurunca donanımın gerçek hakkını alıyorsun.
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    KUM23 1 hf.
    Kamerasız telefonlar zamanında neydi birini aramak konuşmak ne kıymetliydi artık konuşmanın değeri kalmadı :(
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    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Saçmalık. Bu kadar yüksek çözünürlük megabayt olarak da çok büyüyor. Bu telefona bu boyutta kaç resim sığar ki? Ayrıca bu kadar ayrıntılı ne çekeceksin, kedini köpeğinin eşinin kızının model olmayan vasat üstü resimlerini mi? Sanat mı bu çektiklerin bu kadar değerli megapikseller ve hafıza kartları harcıyorsun derler adama. Gereksiz.
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    nick bırakmamışsınız lan 1 hf. yeni yorumcu
    12mp üzeri her telefon kaynakların boşa harcanmasıdır, küresel ısınmadır, para kaybıdır.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Görüntü işleyen sensör işlemci haricinde isterse 1k mgpiksel olsun hikaye
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    14660 kez okundu.
    38 yorum yazıldı.

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