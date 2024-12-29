Samsung'un yeni QD-OLED TV'leri 4.000 nit parlaklığa ulaşacak

Tam Boyutta Gör Samsung Display'in QD-OLED teknolojisinde dikkat çekici bir gelişme planladığı ortaya çıktı. Şirket, 2025 yılında piyasaya süreceği yeni nesil QD-OLED panellerde 4.000 nit parlaklık seviyesine ulaşmayı hedefliyor. Bu gelişme, OLED teknolojisine uzun yıllar direnen ve 2022'de ilk OLED TV'sini piyasaya süren Samsung için önemli bir dönüm noktası olacak.

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QD-OLED'de yeni dönem: LCD'yi geride bırakacak parlaklık

Quantum Dot (Kuantum Nokta) teknolojisinin avantajlarından yararlanan QD-OLED paneller, hâlihazırda LG Display'in WRGB-OLED panellerine kıyasla daha derin renk gamı ve daha doğru beyaz dengesi sunuyor. Ancak LCD TV'lerin sahip olduğu yüksek parlaklık seviyelerine ulaşamama dezavantajı, Samsung'un yeni teknolojisiyle ortadan kalkacak. Şirket, bu hedefine ulaşmak için üretim sürecinde önemli değişiklikler yapıyor.

Tam Boyutta Gör Samsung Display'in geliştirdiği yeni üretim sürecinin merkezinde, quantum noktalarının doğrudan kapsülleme katmanına basılması yer alıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, mevcut sistemdeki ayrı CF/QD alt tabakasını ortadan kaldırarak tek katmanlı bir yapı oluşturuyor. Böylece hem üretim maliyetleri düşürülüyor hem de panel performansı artırılıyor.

TV pazarındaki rekabet, OLED teknolojisindeki gelişmelerle daha da kızışıyor. LG Display de dört katmanlı OLED çözümüyle 3.700 nit parlaklığa ulaşabilen paneller üzerinde çalışıyor. Bu yeni teknoloji, şirketin maliyetli Mikro Lens Dizisi (MLA) teknolojisine olan bağımlılığını ortadan kaldırarak, yüksek parlaklığa sahip OLED TV'lerin daha makul fiyatlarla tüketicilere ulaşmasını sağlayabilir.

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