Samsung'un yeni QD-OLED TV'leri 4.000 nit parlaklığa ulaşacak

QD-OLED'de yeni dönem: LCD'yi geride bırakacak parlaklık
Quantum Dot (Kuantum Nokta) teknolojisinin avantajlarından yararlanan QD-OLED paneller, hâlihazırda LG Display'in WRGB-OLED panellerine kıyasla daha derin renk gamı ve daha doğru beyaz dengesi sunuyor. Ancak LCD TV'lerin sahip olduğu yüksek parlaklık seviyelerine ulaşamama dezavantajı, Samsung'un yeni teknolojisiyle ortadan kalkacak. Şirket, bu hedefine ulaşmak için üretim sürecinde önemli değişiklikler yapıyor.
TV pazarındaki rekabet, OLED teknolojisindeki gelişmelerle daha da kızışıyor. LG Display de dört katmanlı OLED çözümüyle 3.700 nit parlaklığa ulaşabilen paneller üzerinde çalışıyor. Bu yeni teknoloji, şirketin maliyetli Mikro Lens Dizisi (MLA) teknolojisine olan bağımlılığını ortadan kaldırarak, yüksek parlaklığa sahip OLED TV'lerin daha makul fiyatlarla tüketicilere ulaşmasını sağlayabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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