Samsung'un yeni Smart Monitor serisi küresel pazara çıkacak

- Samsung Smart Monitor M50C özellikleri
- Samsung Smart Monitor M70C özellikleri
- Samsung Smart Monitor M80C özellikleri
- Samsung Smart Monitor 2023 serisi fiyatları
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Samsung Smart Monitor M50C özellikleri
27 inç ve 32 inç seçeneği olan M50C, en uygun fiyatlı model. FHD çözünürlük, 250 nit tepe parlaklık, HDR10, 60Hz yenileme hızı, 4ms tepki süresi, 3000:1 kontrast sunuyor. Smart Monitor M50C, 2 adet HDMI 1.4 portu, 2 adet USB-A 3.1 Gen 1 portu, 5W + 5W stereo hoparlör, USB-C’den şarj olan uzaktan kumanda ile geliyor. 100x100 VESA desteği mevcut. USB dongle kullanarak SmartThings uyumlu akıllı ev ürünleri kontrol edilebiliyor.
Samsung Smart Monitor M70C özellikleri
Samsung Smart Monitor M80C özellikleri
2023 Smart Monitor serisindeki en üst model olan M80C, 400 nit maksimum parlaklık, HDR10+, 60Hz yenileme hızı, 3000:1 kontrast oranı, 4ms tepki süresi sunan 32 inç 4K monitör olarak karşımıza çıkıyor. SmartThings, ZigBee, Thread (Matter) desteği yerleşik olarak var. Bu modelde de iki adet 5w hoparlörden ses geliyor. USB-C’den şarj olan uzaktan kumanda ile gelen monitör, kutudan Slim Fit Cam ile çıkıyor.
Samsung’un yeni akıllı monitörleri, Tizen işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla Netflix, Amazon Prime, Disney Plus gibi tüm popüler dijital platformlar yüklü geliyor. Monitörler, Bluetooth ve WiFi bağlantısı, AirPlay 2, Miracast, Samsung DeX, Multi View, Samsung Gaming Hub, Microsoft 365, Google Meet ve Workspace mevcut. Bixby ve Alexa aracılığıyla sesle kontrol edilebiliyor.
Samsung Smart Monitor 2023 serisi fiyatları
Sıcak beyaz rengiyle 27 inçlik M7 (M70C) fiyatı; 500 dolar, 32 inçlik modelin fiyatı 600 dolar.
Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Smart Monitor M5 (M50C) fiyatı; 27 inç model için 280 dolar, 32 inç model için 300 dolar.
Yeni M serisi akıllı monitörler, bu Haziran ayında satışa çıkacak.Kaynakça https://news.samsung.com/us/samsung-introduces-2023-smart-monitor-line-with-new-enhancements-for-work-learning-and-entertainment-at-home/ https://appleinsider.com/articles/23/05/23/samsungs-new-27-inch-monitor-competes-with-apples-studio-display-at-half-the-price Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.