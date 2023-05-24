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    Samsung'un yeni Smart Monitor serisi küresel pazara çıkacak

    Samsung, 2023 Smart Monitor serisinin küresel pazarda satışa çıkacağını duyurdu. Samsung'un yeni akıllı monitörleri Apple Studio Display'in yarı fiyatına satılacak.
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    samsung smart monitor m8 m7 m5 Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçen ay Güney Kore’de yeni akıllı monitörlerini (M50C, M70C ve M80C) tanıtmıştı. Şirketin açıklamasına göre, 2023 Smart Monitor seriesi  yakında dünya genelinde satışa çıkacak.

    Samsung Smart Monitor M50C özellikleri

    27 inç ve 32 inç seçeneği olan M50C, en uygun fiyatlı model. FHD çözünürlük, 250 nit tepe parlaklık, HDR10, 60Hz yenileme hızı, 4ms tepki süresi, 3000:1 kontrast sunuyor. Smart Monitor M50C, 2 adet HDMI 1.4 portu, 2 adet USB-A 3.1 Gen 1 portu, 5W + 5W stereo hoparlör, USB-C’den şarj olan uzaktan kumanda ile geliyor. 100x100 VESA desteği mevcut. USB dongle kullanarak SmartThings uyumlu akıllı ev ürünleri kontrol edilebiliyor.

    Samsung Smart Monitor M70C özellikleri

    Samsung Smart Monitor M7 özellikleri Tam Boyutta Gör
    32 inç 4K Smart Monitor M70C, 300 nit tepe parlaklık, HDR10, 60Hz yenileme hızı, 4ms yanıt süresi, 3000:1 kontrast oranı ve çoklu görüntüleme desteğiyle geliyor. Diğer model gibi 5W + 5W stereo hoparlöre sahip, 100x100 VESA desteği mevcut. Monitörde 1 adet HDMI 2.0 portu, 1 adet USB-C portu, 2 adet USB 3.1 Gen 1 Type-A portu bulunuyor. Samsung’un Slim Fit web kamerasıyla uyumlu.

    Samsung Smart Monitor M80C özellikleri

    2023 Smart Monitor serisindeki en üst model olan M80C, 400 nit maksimum parlaklık, HDR10+, 60Hz yenileme hızı, 3000:1 kontrast oranı, 4ms tepki süresi sunan 32 inç 4K monitör olarak karşımıza çıkıyor. SmartThings, ZigBee, Thread (Matter) desteği yerleşik olarak var. Bu modelde de iki adet 5w hoparlörden ses geliyor. USB-C’den şarj olan uzaktan kumanda ile gelen monitör, kutudan Slim Fit Cam ile çıkıyor.

    Samsung’un yeni akıllı monitörleri, Tizen işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla Netflix, Amazon Prime, Disney Plus gibi tüm popüler dijital platformlar yüklü geliyor. Monitörler, Bluetooth ve WiFi bağlantısı, AirPlay 2, Miracast, Samsung DeX, Multi View, Samsung Gaming Hub, Microsoft 365, Google Meet ve Workspace mevcut. Bixby ve Alexa aracılığıyla sesle kontrol edilebiliyor.

    Samsung Smart Monitor 2023 serisi fiyatları

    Samsung Smart Monitor 2023 fiyatları Tam Boyutta Gör
    Beyaz, pembe ve mavi renk seçenekleriyle Samsung Smart Monitor M8 (M80C) fiyatı; 650 dolardan başlıyor. Bu, 27 inç model için geçerli fiyatlandırma. 32 inçlik modelin fiyatı; 700 dolar.

    Sıcak beyaz rengiyle 27 inçlik M7 (M70C) fiyatı; 500 dolar, 32 inçlik modelin fiyatı 600 dolar.

    Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle Smart Monitor M5 (M50C) fiyatı; 27 inç model için 280 dolar, 32 inç model için 300 dolar.

    Yeni M serisi akıllı monitörler, bu Haziran ayında satışa çıkacak.

    Kaynakça https://news.samsung.com/us/samsung-introduces-2023-smart-monitor-line-with-new-enhancements-for-work-learning-and-entertainment-at-home/ https://appleinsider.com/articles/23/05/23/samsungs-new-27-inch-monitor-competes-with-apples-studio-display-at-half-the-price
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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