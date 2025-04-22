Samsung’un yuvarlanabilir ekran patenti akıllı telefon dünyasını heyecanlandırdı

Tam Boyutta Gör

Samsung’un yeni telefon konsepti, katlanabilir tasarımlardan sonra bu kez farklı bir yöne evriliyor; dikey olarak genişleyen, yani yukarı doğru açılan bir ekran. Şirketin son aldığı patent, cepte rahatça taşınabilen ancak ihtiyaç anında daha uzun bir ekrana dönüşebilen bu yeni form faktörünü ortaya koyuyor. Telefonun gövdesi alışılmıştan biraz daha kalın çünkü içeriye sarmalanabilen ya da diğer ifadeyle yuvarlanabilen bir ekran mekanizması barındırıyor. Arka tarafta ise, Galaxy Z Flip 6’daki çift kamerayı andıran bir kamera düzeni yer alıyor.

Bu tasarımı ilginç kılan sadece ekranın hareket kabiliyeti değil. Samsung’un bu cihazda yapay zekâyı çok daha işlevsel hale getirmeyi planladığı konuşuluyor. Örneğin, ekran dikey olarak açıldığında çift dil çevirisi gibi özellikler aynı anda üst üste gösterilebilir hale geliyor. Uzun bir metin okunurken ekran kendiliğinden genişleyerek daha fazla içeriği tek seferde göstermeyi mümkün kılabilir. Görsel düzenleme gibi işlemlerde de ekranın ihtiyaca göre büyümesi, daha hassas düzenlemeler yapmayı kolaylaştırabilir.

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Henüz cihazın ekran boyutu ya da çıkış tarihiyle ilgili net bilgiler bulunmasa da, Samsung’un bu yaklaşımı yuvarlanabilir ekranlı telefonları gerçek anlamda faydalı bir cihaza dönüştürme potansiyeli taşıyor. Görünen o ki şirket, “sadece farklı görünsün” diye değil, gerçekten kullanım alışkanlıklarını dönüştürmek için çalışıyor.

Öte yandan Samsung, içe ve dışa doğru bükülebilen 360 derece menteşe yapısına sahip başka bir telefon üzerinde de duruyor. Bu modelde ultra ince esnek cam kullanılması planlanıyor ve dış yüzeyde bildirimler için küçük bir ekran alanı yer alacak.

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