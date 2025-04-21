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    Xiaomi A27Qi uygun fiyatı ve dikkat çeken özellikleri ile global satışa sunuldu

    Xiaomi, yeni nesil 27 inçlik 2K çözünürlüklü monitörü A27Qi’yi global olarak piyasaya sürdü. Geniş renk gamı ve 100Hz yenileme hızıyla gelen model, özellikle tasarımı ile kendini belli ediyor.

    Xiaomi A27Qi uygun fiyatı ile global satışa sunuldu Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, A27Qi model adıyla 27 inçlik yeni 2K çözünürlüklü monitörünü global pazarda satışa sundu. A27 serisinin en güncel üyesi olan bu model, geçtiğimiz yıl tanıtılan ilk versiyonun ardından şimdi daha geniş bir erişimle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Avrupa genelinde satışa çıkan monitör, yaklaşık 149 dolar seviyesinde fiyatlandırılıyor.

    2560 x 1440 piksel çözünürlük sunan A27Qi, IPS panel yapısıyla geniş görüş açıları sağlıyor. Ekran 100 Hz yenileme hızına, 1000:1 kontrast oranına ve 250 nit parlaklığa sahip. Renk doğruluğu konusunda da iddialı olan monitör, DeltaE<2 değeriyle profesyonel kullanıma uygun bir kalibrasyon vadediyor. sRGB renk gamının tamamını kapsayan cihaz, DCI-P3 renk uzayının ise %95’ini destekliyor. 8-bit renk derinliğiyle 16.7 milyon rengi sorunsuz şekilde gösterebiliyor.

    Göz sağlığı için TÜV sertifikalı düşük mavi ışık filtresiyle gelen model, titreşimi azaltan DC karartma (dimming) teknolojisiyle birlikte sunuluyor. Bağlantı tarafında DisplayPort 1.4, HDMI ve kulaklık jakı yer alıyor. Ancak USB bağlantı noktası bulunmuyor. Stand tasarımı temel eğim ayarlarına izin verirken, VESA duvar montajı desteğiyle de kurulum esnekliği sağlıyor.

    Xiaomi ayrıca aynı seriye ait A27Ui modelini de hazırlıyor. 4K çözünürlüklü olacağı belirtilen bu yeni versiyonun diğer teknik özellikleri ve satış fiyatı ise henüz açıklanmadı. Bununla birlikte şirketin ürün gamı yalnızca ofis kullanıcılarını değil, oyuncuları da hedefliyor. Çin’de tanıtılan Redmi Monitor G Pro 27Q modeli, Mini LED panel, 180 Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve DisplayHDR 1000 sertifikasıyla dikkat çekiyor. Bu modelin global pazara sunulup sunulmayacağı ise ilerleyen dönemlerde netlik kazanacak.

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