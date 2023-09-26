Samsung, dünyanın ilk LPCAMM belleğini duyurdu: Yüzde 60 daha az alanda 128GB kapasite!

Tam Boyutta Gör Samsung bugün, LPDDR5X belleği standart bellekten daha küçük, daha hızlı ve daha verimli bir pakette kullanan LPCAMM serisini geliştirdiğini duyurdu. Samsung, yeni LPDDR5X-6400 modüllerinin saniyede 7,5 gigabite kadar çıktığını ve mevcut SO-DIMM bellek modüllerindenyüzde 50 daha fazla performans sunarken yüzde 60 daha az alan kullandığını söylüyor.

Dizüstülerde LPCAMM devrimi

Samsung’un LPCAMM (Low Power Compression Attached Memory Module) bellekleri, çift kanal olarak 32, 64 ve 128GB çeşitleriyle 2024'te piyasaya sürülecek. Samsung, LPCAMM'in Intel'in sistemleriyle uyumluluğunu onayladı ancak AMD, Qualcomm veya Apple gibi diğer sektör oyuncularıyla işbirliğini henüz duyurmadı. Bununla birlikte şirket, bu yıl belirtilmemiş diğer büyük müşterilerle 'yeni nesil' sistemleri test edeceğini ve ayrıca bu modüllerin potansiyel olarak veri merkezleri için de kullanılabileceğini belirtti.

Yukarıdaki GIF ise LPCAMM form faktörünün en önemli avantajını gözler önüne seriyor. Bu modüller bellek DIMM ayak izini yüzde 60'a kadar azaltarak daha küçük, daha ince ve daha hafif tasarımların önünü açıyor. Samsung'un iddiasına göre diğer avantajlar arasında yüzde 50'lik muazzam bir performans artışı ve güç verimliliğinde yüzde 70'lik bir iyileşme yer alıyor. Bu sayıların oldukça iddialı olduğunu belirtelim.

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Samsung şimdilik sadece DDR5 için CAMM standardını kullanacak - DDR4 versiyonlarını görmeyeceğiz - ancak standart tutarsa gelecekte DDR6 modüllerini görmeyi bekleyebiliriz. Samsung'un LPCAMM modülleri aynı zamanda sökülebilir olacak. Bu arada doğrudan anakarta lehimli CAMM modülleri de olacak.

Nereden çıktı bu CAMM?

Tam Boyutta Gör Dell tarafından kullanıma sunulan CAMM (Compression Attached Memory Module) adındaki yeni RAM modül teknolojisi geleneksel SODIMM tasarımlarına göre yüzde 57 daha ince ve bu incelikte 128GB seviyesine kadar kapasite barındırabiliyor. CAMM modülünde birden fazla bellek zarı tek bir devre kartı üzerinde toplanıyor ve modül tek bir yüzde yer alıyor. Her devre kartı CAMM sıkıştırma bağlantısı ile anakarta bağlanıyor. Yine her modülde kendi programlanabilir bellek devre kartı mevcut. CAMM modülleri standart bağlantıya ihtiyaç duyulması halinde SODIMM bağlantılarına da yer verebiliyor.

Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere daha büyük CAMM modülleri de mümkündür. Yani standardın ölçeklendirilebilir bir hale olması da önemli. Dell tarafından geliştirilen bu bellek standardı JEDEC bellek standardı komitesine bağışlanmıştı. CAMM tabanlı ürünleri tanıtan ilk firma ise Samsung oldu.

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