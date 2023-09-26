Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, dünyanın ilk LPCAMM belleğini duyurdu: Yüzde 60 daha az alanda 128GB kapasite!

    Samsung, düşük güç tüketen ve bunu küçük bir form faktörü tasarımda gerçekleştiren yepyeni LPCAMM bellek modülerini tanıttı. Yeni bellekler 7.5 Gbps DDR5 hızlarına erişebiliyor.
    Samsung, dünyanın ilk LPCAMM belleğini duyurdu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Samsung bugün, LPDDR5X belleği standart bellekten daha küçük, daha hızlı ve daha verimli bir pakette kullanan LPCAMM serisini geliştirdiğini duyurdu. Samsung, yeni LPDDR5X-6400 modüllerinin saniyede 7,5 gigabite kadar çıktığını ve mevcut SO-DIMM bellek modüllerindenyüzde 50 daha fazla performans sunarken yüzde 60 daha az alan kullandığını söylüyor.

    Dizüstülerde LPCAMM devrimi

    Samsung’un LPCAMM (Low Power Compression Attached Memory Module) bellekleri, çift kanal olarak 32, 64 ve 128GB çeşitleriyle 2024'te piyasaya sürülecek. Samsung, LPCAMM'in Intel'in sistemleriyle uyumluluğunu onayladı ancak AMD, Qualcomm veya Apple gibi diğer sektör oyuncularıyla işbirliğini henüz duyurmadı. Bununla birlikte şirket, bu yıl belirtilmemiş diğer büyük müşterilerle 'yeni nesil' sistemleri test edeceğini ve ayrıca bu modüllerin potansiyel olarak veri merkezleri için de kullanılabileceğini belirtti.

    Yukarıdaki GIF ise LPCAMM form faktörünün en önemli avantajını gözler önüne seriyor. Bu modüller bellek DIMM ayak izini yüzde 60'a kadar azaltarak daha küçük, daha ince ve daha hafif tasarımların önünü açıyor. Samsung'un iddiasına göre diğer avantajlar arasında yüzde 50'lik muazzam bir performans artışı ve güç verimliliğinde yüzde 70'lik bir iyileşme yer alıyor. Bu sayıların oldukça iddialı olduğunu belirtelim.

    Samsung şimdilik sadece DDR5 için CAMM standardını kullanacak - DDR4 versiyonlarını görmeyeceğiz - ancak standart tutarsa gelecekte DDR6 modüllerini görmeyi bekleyebiliriz. Samsung'un LPCAMM modülleri aynı zamanda sökülebilir olacak. Bu arada doğrudan anakarta lehimli CAMM modülleri de olacak.

    Nereden çıktı bu CAMM?

    Samsung, dünyanın ilk LPCAMM belleğini duyurdu: İşte detaylar Tam Boyutta Gör
    Dell tarafından kullanıma sunulan CAMM (Compression Attached Memory Module) adındaki yeni RAM modül teknolojisi geleneksel SODIMM tasarımlarına göre yüzde 57 daha ince ve bu incelikte 128GB seviyesine kadar kapasite barındırabiliyor. CAMM modülünde birden fazla bellek zarı tek bir devre kartı üzerinde toplanıyor ve modül tek bir yüzde yer alıyor. Her devre kartı CAMM sıkıştırma bağlantısı ile anakarta bağlanıyor. Yine her modülde kendi programlanabilir bellek devre kartı mevcut. CAMM modülleri standart bağlantıya ihtiyaç duyulması halinde SODIMM bağlantılarına da yer verebiliyor.

    Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere daha büyük CAMM modülleri de mümkündür. Yani standardın ölçeklendirilebilir bir hale olması da önemli. Dell tarafından geliştirilen bu bellek standardı JEDEC bellek standardı komitesine bağışlanmıştı. CAMM tabanlı ürünleri tanıtan ilk firma ise Samsung oldu.

    Kaynakça https://wccftech.com/samsung-lpcamm-memory-modules-low-power-7-5-gbps-lpddr5x-smaller-footprint/ https://semiconductor.samsung.com/news-events/news/samsung-electronics-industry-first-lpcamm-ushers-in-future-of-memory-modules/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 4 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dershanesiz mezuna kalmak viski diş ağrısına iyi gelir mi fatih sultan mehmet öğrenci yurdu yorumlar başım dönüyor gözlerim kararıyor midem bulanıyor turkcell kurumsal hattı bireysele çevirmek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
    Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook D16
    Huawei Matebook D16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız