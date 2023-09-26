Samsung, dünyanın ilk LPCAMM belleğini duyurdu: Yüzde 60 daha az alanda 128GB kapasite!

Dizüstülerde LPCAMM devrimi
Samsung’un LPCAMM (Low Power Compression Attached Memory Module) bellekleri, çift kanal olarak 32, 64 ve 128GB çeşitleriyle 2024'te piyasaya sürülecek. Samsung, LPCAMM'in Intel'in sistemleriyle uyumluluğunu onayladı ancak AMD, Qualcomm veya Apple gibi diğer sektör oyuncularıyla işbirliğini henüz duyurmadı. Bununla birlikte şirket, bu yıl belirtilmemiş diğer büyük müşterilerle 'yeni nesil' sistemleri test edeceğini ve ayrıca bu modüllerin potansiyel olarak veri merkezleri için de kullanılabileceğini belirtti.
Yukarıdaki GIF ise LPCAMM form faktörünün en önemli avantajını gözler önüne seriyor. Bu modüller bellek DIMM ayak izini yüzde 60'a kadar azaltarak daha küçük, daha ince ve daha hafif tasarımların önünü açıyor. Samsung'un iddiasına göre diğer avantajlar arasında yüzde 50'lik muazzam bir performans artışı ve güç verimliliğinde yüzde 70'lik bir iyileşme yer alıyor. Bu sayıların oldukça iddialı olduğunu belirtelim.
Samsung şimdilik sadece DDR5 için CAMM standardını kullanacak - DDR4 versiyonlarını görmeyeceğiz - ancak standart tutarsa gelecekte DDR6 modüllerini görmeyi bekleyebiliriz. Samsung'un LPCAMM modülleri aynı zamanda sökülebilir olacak. Bu arada doğrudan anakarta lehimli CAMM modülleri de olacak.
Nereden çıktı bu CAMM?
Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere daha büyük CAMM modülleri de mümkündür. Yani standardın ölçeklendirilebilir bir hale olması da önemli. Dell tarafından geliştirilen bu bellek standardı JEDEC bellek standardı komitesine bağışlanmıştı. CAMM tabanlı ürünleri tanıtan ilk firma ise Samsung oldu.Kaynakça https://wccftech.com/samsung-lpcamm-memory-modules-low-power-7-5-gbps-lpddr5x-smaller-footprint/ https://semiconductor.samsung.com/news-events/news/samsung-electronics-industry-first-lpcamm-ushers-in-future-of-memory-modules/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.