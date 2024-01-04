Yarı iletken pazarı bu yıl ciddi oranda büyüyecek

IDC ve esasında sektörün bir süredir gördüğü gibi yapay zeka ve HPC hızlandırıcılarına yönelik küresel talep adeta patlıyor. Aktarılanlara göre entegre devreler, mikroişlemciler, mikrodenetleyiciler ve bellek yongalarını kapsayan ürünleri içeren yarı iletken endüstrisi yakında yeni bir büyüme dalgası yaşayacak. IDC, bellek yongası üreticilerinin Kasım ayının başından bu yana fiyatları yükseltmek için sıkı arz ve üretim kontrolleri uyguladığını belirtiyor. Bu, SSD, RAM ve diğer bellek türlerinin satış fiyatının artmasını sağlayacak.
Yapay zeka, yarı iletken endüstrisini canlandıracak
Ayrıca yapay zekaya olan taleple birlikte 2024 yılı boyunca genel yarı iletken satış büyümesinin de yönlendirileceğinin altı çiziliyor. IDC'nin 2024 yılı için öngördüğü sekiz trend arasında, tüm pazar için yıllık yüzde 20'lik bir büyüme oranına katkıda bulunacak bir satış artışı yer alıyor.
IDC ayrıca Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) ve bilgi-eğlence cihazları için yeni gelişmelerin olacağını söylüyor. IDC, akıllı otomotiv ve elektrifikasyonuna yönelik artan eğilimin gelecekteki yarı iletken pazarı için önemli bir itici güç olması bekliyor. Öte yandan kurumsal taraf için hazırlanan yapay zeka donanımlarına ek olarak tüketici sınıfı yapay zeka özellikli telefon, bilgisayar ve giyilebilir cihazların da hazır olduğu belirtiliyor. Tüm bunlar yeni bir tüketici büyümesini tetikleyecek.
Son olarak IDC, en gelişmiş yarı iletken paketleme çözümlerine yönelik talepte önemli bir artış bekliyor. 2.5/3D paketleme pazarının 2023'ten 2028'e kadar yıllık yüzde 22 oranında büyümesi öngörülüyor. CoWoS teknolojisinin üretim kapasitesinin 2024 yılının ikinci yarısına kadar yüzde 130 oranında artacağı söyleniyor. IDC'ye göre, bu da 2024 yılında "sağlam" bir yapay zeka çipi tedariki ile sonuçlanacak ve yapay zeka teknolojisinin benimsenmesini daha da hızlandıracak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.