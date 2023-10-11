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    Ufukta umut göründü: Samsung, yüzde 78’lik düşüş bekliyor

    Samsung, bugün yaptığı bir açıklamada yılın üçüncü çeyreğine ait beklentilerini paylaştı. Güney Koreli teknoloji devinin 3. çeyrek kârı beklentileri aşarak toparlanma umutlarını yükseltti.
    Ufukta umut göründü: Samsung, yüzde 78’lik düşüş bekliyor Tam Boyutta Gör
    Küresel ekonomik krizin yansımaları büyük teknoloji devlerinin ceplerine de yansıdı. Bazı şirketler uçurumun kenarında, bazıları ise son birkaç ayın yaralarını sarmaya çalışıyor. Güney Koreli teknoloji devi Samsung için de durum çok farklı değil. Yayınlanan resmi rapora göre Samsung, zor zamanlardan geçiyor ancak taleplerin arttığına dair işaretler var ve bu, umutları yükseltiyor.

    Samsung, yüzde 78 kâr düşüşü bekliyor

    Geçtiğimiz gün paylaştığımız haberimizde sektör uzmanlarının, Temmuz-Eylül çeyreğinde Samsung’tan yüzde 80’lik kâr düşüşü beklediğini aktarmıştık. Samsung, bugün paylaştığı raporunda ise yüzde 78 kâr düşüşü beklediğini duyurdu. Dolayısıyla firma, beklentilerin üstünde bir performans elde etmiş gibi görünüyor. Ve bu durum, açıkça çip talebinde artışa işaret ediyor.

    Rapora göre, Samsung Electronic'in toplam geliri 50,07 milyar dolar ve faaliyet kârı 1,79 milyar civarında olabilir. Açıkçası bu değerler Samsung için önceki çeyreğe göre yüzde 78’lik bir düşüş anlamına geliyor ancak çeyreksel bazda artış hayli fazla. Firma, bir önceki çeyrekte sadece 456 milyon dolar kâr elde etmişti, dolayısıyla yüzde 400’lük bir artış söz konusu.

    Artan taleplerin haricinde, Samsung'un DRAM gibi üst düzey yongalara daha fazla odaklanması toparlanmanın başlıca nedeni olarak görülebilir. Yarı iletken çip talebindeki toparlanma nedeniyle önümüzdeki çeyreklerde ciddi düşüşün yavaşlaması bekleniyor. Dolayısıyla Samsung için çip işinde durum çok iyi olmasa da fiyatlarındaki düşüş hafifliyor ve bu da teknoloji devinin düşüşünü frenliyor.

    Bu yılın başlarında Samsung, 2009'dan bu yana son 14 yılın en kötü çeyrek kârını açıklamıştı. Öte yandan üçüncü çeyrekte mobil tarafın da, özellikle katlanabilir premium telefonların da etkisiyle birlikte güçlü olması bekleniyor. Samsung, bu çeyreğe ilişkin detaylı raporunu 31 Ekim’de açıklayacak.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/samsung-elec-flags-78-drop-q3-profit-chip-losses-extend-2023-10-10/ https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-earnings-guidance-for-third-quarter-2023
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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