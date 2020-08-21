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    Samsung uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon geliştiriyor

    Katlanabilir ekranlı telefon konusunda büyük yatırımlar yapan ve hali hazırda 6 modele sahip olan Samsung; biraz daha maliyete oynayacak yeni bir telefon üzerinde çalışıyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon geliştiriyor
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    Piyasaya sürülen ilk katlanabilir akıllı telefon ünvanını elinde tutan Samsung; ilk nesilde yaşadığı sorunları çabuk atlatarak pazarın en çok katlanabilir modeline sahip firması haline geldi. Galaxy Z Fold 2 modelini gelecek ay piyasaya sürecek firma uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışıyor.

    Hitap kitlesi genişleyecek

    Katlanabilir telefonlar bugün herkesin ulaşabileceği bir seviyede değil ancak herkesin bu yeni konsepti merak ettiği de bir gerçek. Samsung bu açıdan satışlar etki edecek uygun fiyatlı bir model üzerinde çalışıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

    Samsung bugüne kadar Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Flip ve Galaxy Z Flip 5G olarak 4 katlanabilir telefon çıkarmıştı. Galaxy Z Fold 2 ve Galaxy Z Fold 2 5G modelleri de gelecek ay piyasada olacak. Böylece toplam 6 model hayata geçmiş oluyor.

    Sızdırılan bilgilere göre SM-F415 model numarasıyla yeni bir Galaxy Z Fold telefonu daha hazırlık aşamasında. Biraz daha uygun bir fiyata sahip olacağı belirtilen bu yeni modelde 64GB ve 128GB depolama seçenekleri olacak.

    Samsung uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon geliştiriyor
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    Şimdilik bilinenler bu kadar ancak daha geniş bir kitleye ulaşacak uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon zaten kaçınılmaz hale geldi. Huawei, Motorola gibi firmalar da sınıfta vites arttırdığı için Samsung yakın zamanda bir hamle yapacaktır.

    Yeni katlanabilir telefon ne kadar uygun fiyatlı olacak bilinmiyor. Hali hazırda Galaxy Z Flip modeli 1380$ seviyesinden giriş yapmıştı ve en düşük Samsung katlanabilir telefonu olmuştu. Hatta Huawei ve Motorola hesaba katıldığında da yine düşük kalıyordu. Bu bakımdan 1000$-1200$ arasında bir bant şaşırtıcı olmaz.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/20/samsung-is-working-on-a-budget-foldable-with-model-number-sm-f415/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    aydinsukru (Aydın ) 11 sa.
    katlanabilir vergisi çıkar görürüz uygun fiyatı
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    The Killing Road ('y ) 13 sa.
    Uygun fiyat

    1200 dolar

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