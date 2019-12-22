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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung ve Apple marka telefonların radyasyon sınırını aştığı tespit edildi

    Amerikan Federal İletişim Kurulu, Samsung ve Apple tarafından üretilen bazı akıllı telefonların radyofrekans radyasyonu sınırını aştığını tespit etti. Bir hukuk şirketi iki üreticiye de dava açıyor.
    1 sa. (Son Güncelleme: 22 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung ve Apple marka telefonların radyasyon sınırını aştığı tespit edildi
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    ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) laboratuvarı, Samsung ve Apple tarafından üretilen bazı akıllı telefonların ülkede belirlenen radyofrekans radyasyonu sınırını aştığını doğrulayan bir araştırma yürüttü.
     
    Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Amerikan hukuk firması FeganScott, söz konusu şirketlere "tüketici sağlığını riske attıkları" gerekçesiyle dava açmaya karar verdi.

    Ayrıca Bkz. "Mi Band 4’e Türkçe dil desteği geldi"

    FeganScott'un üst düzey yöneticisi Beth Fegan üreticilerin bu tür eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Apple ve Samsung akıllı telefonlar yaşam tarzımızı değiştirdi. Yetişkinler, gençler ve çocuklar e-postalarını kontrol etmek ya da oyun oynamak ve akıllı telefonlarında iş veya okul alıştırmaları yapmak için uyanıyorlar. Bu cihazları gün boyunca ceplerinde taşıyorlar ve kelimenin tam anlamıyla yataklarında onlarla birlikte uyuyorlar.

    Ülke genelindeki akıllı telefon sahiplerinin, cilde temas ettiğinde veya vücuda yakın kullanıldığında akıllı telefonlardan yayılan radyofrekans (RF) dalgalarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bilmeyi hak ediyorlar."

    Samsung ve Apple marka telefonların radyasyon sınırını aştığı tespit edildi
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    Radyasyon sınırı fazlasıyla aşıldı

    Yapılan araştırmada özellikle iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR'ın yanı sıra Samsung Galaxy S8, Galaxy S9 ve Galaxy S10 gibi modeller üzerinde duruldu. iPhone 8 belirlenen radyofrekans radyasyonu sınırını beş kat aştı. Samsung Galaxy S8'in ise izin verilenden üç kat daha fazla radyofrekans dalgası yaydığı tespit edildi.



    https://www.gizchina.com/2019/12/22/samsung-and-apple-phones-emit-more-radiation-than-allowed Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 10 dk. yeni yorumcu
    Eğer bu değerler Çinli bir telefonda çıksaydı fabrikalarına atom bombası atılırdı.
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    AribyAriana 14 dk.
    Çevremde Çinli telefonlar az diye sevinirdim. :) Aslında,  ve Samsung'un çok olduğu daha vahim olan taraftayım.
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    soskay 41 dk.
    ne zamana nükleer oldu cep telefonları

    Haberi düzgün yapın eletro manyetik alan yazın radyosyon nedir.
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