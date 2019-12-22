Samsung ve Apple marka telefonların radyasyon sınırını aştığı tespit edildi

Tam Boyutta Gör

ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) laboratuvarı, Samsung ve Apple tarafından üretilen bazı akıllı telefonların ülkede belirlenen radyofrekans radyasyonu sınırını aştığını doğrulayan bir araştırma yürüttü.



Bu durumun ortaya çıkmasının ardından Amerikan hukuk firması FeganScott, söz konusu şirketlere "tüketici sağlığını riske attıkları" gerekçesiyle dava açmaya karar verdi.

Ayrıca Bkz. "Mi Band 4’e Türkçe dil desteği geldi"

FeganScott'un üst düzey yöneticisi Beth Fegan üreticilerin bu tür eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Apple ve Samsung akıllı telefonlar yaşam tarzımızı değiştirdi. Yetişkinler, gençler ve çocuklar e-postalarını kontrol etmek ya da oyun oynamak ve akıllı telefonlarında iş veya okul alıştırmaları yapmak için uyanıyorlar. Bu cihazları gün boyunca ceplerinde taşıyorlar ve kelimenin tam anlamıyla yataklarında onlarla birlikte uyuyorlar.

Ülke genelindeki akıllı telefon sahiplerinin, cilde temas ettiğinde veya vücuda yakın kullanıldığında akıllı telefonlardan yayılan radyofrekans (RF) dalgalarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bilmeyi hak ediyorlar."

Tam Boyutta Gör

Radyasyon sınırı fazlasıyla aşıldı

Yapılan araştırmada özellikle iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR'ın yanı sıra Samsung Galaxy S8, Galaxy S9 ve Galaxy S10 gibi modeller üzerinde duruldu. iPhone 8 belirlenen radyofrekans radyasyonu sınırını beş kat aştı. Samsung Galaxy S8'in ise izin verilenden üç kat daha fazla radyofrekans dalgası yaydığı tespit edildi.

https://www.gizchina.com/2019/12/22/samsung-and-apple-phones-emit-more-radiation-than-allowed