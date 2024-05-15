Samsung ve SK hynix, DDR3 belleklerin fişini çekti

Elveda DDR3
Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden olan Samsung ve SK hynix, DDR3 için kullanılan üretim hatlarını emekliye ayırırken her iki şirket de yapay zeka için optimize edilmiş HBM3 belleklere ağırlık verecek. Kâr marjları göz önüne alındığında, Samsung ve SK hynix'in DDR5, HBM3 ve HBM3e gibi belleklere geçmesi şaşırtıcı değil.
Zira yapay zeka patlaması nedeniyle yeni nesil yüksek kapasite ve bant genişliği sağlayan belleklere yoğun bir talep var. Hatta öyle ki SK hynix, toplam HBM üretim kapasitesinin 2025’in sonlarına kadar çoktan tükendiğini söylüyor. Samsung, HBM kapasitesinin ne kadarının dolu olduğunu bilmiyoruz ancak DDR3 hamlesi benzer bir durum olduğuna işaret ediyor.
HBM’in pazardaki payının bu yıl yüzde 5, gelecek yıl ise yüzde 10’a yükselmesi bekleniyor. DDR5 belleklerin bile HBM talebinden etkilendiği ve en büyük üç üreticinin (Samsung, Sk hynix, Micron) üretim önceliklerini HBM’e kaydırdığı söyleniyor. Bunun da fiyatlarda yüzde 20’ye varan artışlarla sonuçlanması gündemde. Ek olarak Samsung ve SK hynix’in DDR3’ten çıkması bu belleğin tamamen kaybolacağı anlamına gelmiyor. Micron ve Nanya sınırlı miktarlarda DDR3 bellek üretmeye devamBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.