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Tam Boyutta Gör Hayatımıza 2007 yılında giren DDR3 bellekleri günümüzde artık duymasak da esasında bazı elektronik ürünlerde kullanılmaya devam ediliyorlar. Genellikle Wi-Fi yönlendiricileri gibi yoğun bellek hacmine gereksinim duymayan cihazlarda yer alıyorlar. Ancak Samsung ve SK hynix’in DDR3 bellek üretiminden artık tamamen çıktıkları bildiriliyor.

Elveda DDR3

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden olan Samsung ve SK hynix, DDR3 için kullanılan üretim hatlarını emekliye ayırırken her iki şirket de yapay zeka için optimize edilmiş HBM3 belleklere ağırlık verecek. Kâr marjları göz önüne alındığında, Samsung ve SK hynix'in DDR5, HBM3 ve HBM3e gibi belleklere geçmesi şaşırtıcı değil.

Zira yapay zeka patlaması nedeniyle yeni nesil yüksek kapasite ve bant genişliği sağlayan belleklere yoğun bir talep var. Hatta öyle ki SK hynix, toplam HBM üretim kapasitesinin 2025’in sonlarına kadar çoktan tükendiğini söylüyor. Samsung, HBM kapasitesinin ne kadarının dolu olduğunu bilmiyoruz ancak DDR3 hamlesi benzer bir durum olduğuna işaret ediyor.

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HBM’in pazardaki payının bu yıl yüzde 5, gelecek yıl ise yüzde 10’a yükselmesi bekleniyor. DDR5 belleklerin bile HBM talebinden etkilendiği ve en büyük üç üreticinin (Samsung, Sk hynix, Micron) üretim önceliklerini HBM’e kaydırdığı söyleniyor. Bunun da fiyatlarda yüzde 20’ye varan artışlarla sonuçlanması gündemde. Ek olarak Samsung ve SK hynix’in DDR3’ten çıkması bu belleğin tamamen kaybolacağı anlamına gelmiyor. Micron ve Nanya sınırlı miktarlarda DDR3 bellek üretmeye devam

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Samsung ve SK hynix, DDR3 belleklerin fişini çekti