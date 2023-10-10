ABD ağırlığını kaybediyor, Çin gelişmiş yonga teknolojilerine erişim sağlıyor

Çin istediğini aldı
Geçen yıldan bu yana Çin’in gelişmiş yonga ekipmanlarına erişimini engellemek için ABD bir onay süreci başlatmıştı. Çin’e ihracat yapmak isteyen yonga devleri eğer belirli bir oranda ABD ekipmanı kullanıyorsa ilgili kurumlardan onay almak zorundaydı. Bu da oldukça uzun sürüyordu.
Özellikle Güney Kore hükümeti ve yonga şirketleri, bu kararın global yonga ekonomisine büyük darbe vuracağını söyleyerek karşı çıkmıştı. Uzun süren pazarlıkların ardından ABD ambargoyu gevşetmek zorunda kaldı.
Alınan yeni karar kapsamında Samsung ve SK hynix, Çin’de işlettikleri yonga tesislerine hassas üretim ekipmanlarını ek bir onaya gerek kalmadan ihraç edebilecekler. Dünyanın en büyük iki bellek tedarikçisi bir süredir Çin’de Pazar payını arttırmaya ve rekabeti kırmaya çalışıyor. ABD’nin kısıtlama kararı bu açıdan büyük darbe vurmuştu. Güney Kore hükümeti alınan karardan oldukça memnun.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hababam güle güle'den mehmet bülbül: 00:24:27 dk hıahıaahaaıh! ne ye yav? :D
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.