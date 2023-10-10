ABD ağırlığını kaybediyor, Çin gelişmiş yonga teknolojilerine erişim sağlıyor

Tam Boyutta Gör Çin’in ulusal güvenlik meselesi haline getirerek ağır ambargolar uygulayan ABD, global ekonomiyi de kökünden sarsıyor. Çin’e milyarlarca dolarlık yatırım yapan sektör devlerinde artık bıçak kemiğe dayandı.

Çin istediğini aldı

Geçen yıldan bu yana Çin’in gelişmiş yonga ekipmanlarına erişimini engellemek için ABD bir onay süreci başlatmıştı. Çin’e ihracat yapmak isteyen yonga devleri eğer belirli bir oranda ABD ekipmanı kullanıyorsa ilgili kurumlardan onay almak zorundaydı. Bu da oldukça uzun sürüyordu.

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Özellikle Güney Kore hükümeti ve yonga şirketleri, bu kararın global yonga ekonomisine büyük darbe vuracağını söyleyerek karşı çıkmıştı. Uzun süren pazarlıkların ardından ABD ambargoyu gevşetmek zorunda kaldı.

Alınan yeni karar kapsamında Samsung ve SK hynix, Çin’de işlettikleri yonga tesislerine hassas üretim ekipmanlarını ek bir onaya gerek kalmadan ihraç edebilecekler. Dünyanın en büyük iki bellek tedarikçisi bir süredir Çin’de Pazar payını arttırmaya ve rekabeti kırmaya çalışıyor. ABD’nin kısıtlama kararı bu açıdan büyük darbe vurmuştu. Güney Kore hükümeti alınan karardan oldukça memnun.

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Samsung ve Sk hynix özel izinle Çin’e teknoloji ihraç edecek