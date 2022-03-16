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    Samsung CEO'su yavaşlatılan telefonlar için kullanıcılardan özür diledi

    Teknoloji devi Samsung'dan Galaxy telefonların yavaştılma iddialarına yanıt geldi. Sert eleştiriler alan şirketin CEO'su Jong-Hee Han kullanıcılardan özür diledi.
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    Samsung, yavaşlatılan telefonlar için kullanıcılardan özür diledi
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    Galaxy S22 serisi ile birlikte iyi bir satış başarısına imza atan Samsung, telefon yavaşlama iddiaları sebebiyle kullanıcılardan büyük tepkiler almıştı. Düzenlenen hissedarlar toplantısında yeni açıklamalarda bulunan Samsung CEO’su Jong-Hee Han, ''böyle bir sorunun tekrar meydana gelmesini önlemek için müşterileri daha yakından dinleyeceğini’'' dile getirdi.

    10.000'den fazla uygulamayı etkiliyor

    Bilindiği üzere pil ömrünü uzatmak ve sistem optimizasyonunu sağlamak amacıyla Galaxy cihaz ve tabletlerde yüklü olarak gelen Samsung Optimizasyon Hizmeti yazılımının (GOS), 10.000’den fazla uygulamanın performansını düşürdüğü tespit edilmişti. Bununla birlikte kullanıcılara herhangi bir devre dışı bırakma seçeneği sunulmaması şirkete olan tepkileri arttırırken, popüler performans testi uygulaması Geekbench son dört nesil Galaxy S amiral gemisini ve Galaxy Tab S8 serisini platformunda yasakladığını duyurdu.

    Güney Kore kullanıcıları için Galaxy S22 serisinin performans sorunlarını düzeltecek yeni bir güncelleme paylaşan şirket, güncellemeyi eski nesil Galaxy telefonlara da getirebilir.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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    1042 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Samsung, galaxy s22 ve
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