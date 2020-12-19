Samsung yeni Exynos işlemcisini 12 Ocak'ta tanıtacak

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Samsung, yeni amiral gemisi Exynos işlemcisinin lansman tarihini açıkladı. Duyuru 12 Ocak'ta yapılacak. Yani Galaxy S21 amiral gemileri ve Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklığın tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinden iki gün önce.

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Söylentilere göre yeni yonga seti Exynos 2100 adı altında piyasaya sürülecek. Snapdragon 888 gibi 5 nanometre fabrikasyon sürecine sahip olacak. Bununla birlikte teknik özellikleri konusunda da internete sızmış bazı detaylar var.

Galaxy S21'lere güç verecek

Yeni yonga seti Mali-G78 grafik birimi içerecek. Ayrıca 1 + 3 + 4 diziliminde sekiz çekirdekli bir mimariye sahip olacağı bildiriliyor. Aşağıda yer alan kombinasyonla karşılaşma ihtimalimiz yüksek:

1 x Cortex-X1 (2.91 GHz hızında) - Ultra Yüksek Performanslı Çekirdek

3 x Cortex-A78 (2.8GHz hızında) -Yüksek Performanslı Çekirdek

4 x Cortex-A55 (2.4 GHz hızında) - Enerji Tasarrufu Odaklı Çekirdek

Söylentilere göre Exynos 2100, şirketin mevcut amiral gemisi yonga seti Exynos 990'dan çok daha güçlü olacak. 12 Ocak'ta tanışacağımız yeni işlemci, Galaxy S21 serisinin Türkiye’de satışa sunulacak modellerinde yer alacak.

https://twitter.com/SamsungExynos/status/1339903289916321796

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