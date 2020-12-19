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    Samsung yeni Exynos işlemcisini 12 Ocak'ta tanıtacak

    Samsung en yeni Exynos yonga setini 12 Ocak 2021 tarihinde duyuracak. Galaxy S21 serisinin Avrupa versiyonunda göreceğimiz yeni işlemcinin Exynos 2100 adını taşıması bekleniyor.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
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    Samsung yeni Exynos işlemcisini 12 Ocak'ta tanıtacak
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    Samsung, yeni amiral gemisi Exynos işlemcisinin lansman tarihini açıkladı. Duyuru 12 Ocak'ta yapılacak. Yani Galaxy S21 amiral gemileri ve Galaxy Buds Pro kablosuz kulaklığın tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinden iki gün önce.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21 amiral gemileri plastik kasa ile gelebilir"

    Söylentilere göre yeni yonga seti Exynos 2100 adı altında piyasaya sürülecek. Snapdragon 888 gibi 5 nanometre fabrikasyon sürecine sahip olacak. Bununla birlikte teknik özellikleri konusunda da internete sızmış bazı detaylar var.

    Galaxy S21'lere güç verecek

    Yeni yonga seti Mali-G78 grafik birimi içerecek. Ayrıca 1 + 3 + 4 diziliminde sekiz çekirdekli bir mimariye sahip olacağı bildiriliyor. Aşağıda yer alan kombinasyonla karşılaşma ihtimalimiz yüksek:

    • 1 x Cortex-X1 (2.91 GHz hızında) - Ultra Yüksek Performanslı Çekirdek
    • 3 x Cortex-A78 (2.8GHz hızında) -Yüksek Performanslı Çekirdek
    • 4 x Cortex-A55 (2.4 GHz hızında) - Enerji Tasarrufu Odaklı Çekirdek

    Söylentilere göre Exynos 2100, şirketin mevcut amiral gemisi yonga seti Exynos 990'dan çok daha güçlü olacak. 12 Ocak'ta tanışacağımız yeni işlemci, Galaxy S21 serisinin Türkiye’de satışa sunulacak modellerinde yer alacak.



    https://twitter.com/SamsungExynos/status/1339903289916321796 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nasdaq Composite 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır EX-ynos. Bakalım devran değişecek mi?
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    murettep 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Exynos 990 yüzünden s20 aldırmadılar avrupada millete. ben açıkçası sırf bu yüzden s20 almadım, snapdragon alternatifi de sunsa exynosun yüzüne bakan olmaz.

    bu saatten sonra da ocakta-şubatta ne çıkaracak da diye de beklemem, muhtemelen yine yeni bir çöp çıkaracak. apple a geçiş yapacağım.
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    tplon (şükrü kılıbık) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Exynos'un zayıflığı koyduğu çekirdeklerin mimarisinin eski olmasından vs kaynaklanmıyor. Isınma sorunu ve frekans düşümü, abartı pil kullanımı gibi sorunlar cihazı pert ediyor. İşin komik tarafı da samsung forumlarına girin öve öve bitiremiyorlar şimdi bana da muhalif olurlar peşinen söyleyeyim s10e kullanıyorum bizzat yaşadığım şeyler bunlar. Exynos 2100e dönersek pek umudum olmasa da umarım devran tersine döner apple ve snapdragondan daha iyi bir şey ortaya çıkartırlar da sonraki versiyon için ortalık kızışır. Apple'ı o kadar rahatlattılar ki A13(iphone 11)den A14(iphone 12)e cpu bazında performans artışı sadece %5. Daha ne diyelim.
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    Forumuser31 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Exynos 2100 yad adı ne olursa SD888’den iyi olacak gibi samsungdan umutluyum cihazları genelde kronik sorunlu olsada
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