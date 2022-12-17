Tam Boyutta Gör Samsung, rakibi Apple ile dalga geçtiği katlanabilir Galaxy Z Flip 4 reklamlarına devam ediyor. Bugün “On the Fence” videolarına bir yenisini daha ekleyen Samsung, şimdi de Apple ve Samsung arasında kararsız kalan kullanıcıları hedefliyor.

Samsung, Apple ile alay etmeye devam ediyor

Video, bir çitin üzerinde oturan kullanıcı ile başlıyor. Bu kullanıcı ise, Apple iPhone veya bir Samsung akıllı telefon arasında seçim yapmakta zorlanan insanları tasvir ediyor. Bu noktada arkadaşlarından endişe ettiği için bir Samsung akıllı telefona geçemeyeceğini söyleyen kullanıcı, Galaxy Z Flip 4'ü almasının ardından şaşırtıcı bir ilgiyle karşılaşıyor.

Buradan özetle Samsung'un, çitin arkasında yer alan iPhone kullanıcıları için "Çitlerden kurtulma zamanı" mesajı verdiğini söyleyebiliriz. Zira yeni videoda yer alan ana karakter, Samsung'un bir önceki paylaşımında iPhone sahibini canlandırıyordu. Ayrıca yeni reklam Apple kullanıcılarına ek olarak Galaxy Z Flip akıllı telefonların katlanabilir tasarımına da vurgu yapıyor.

Samsung yine iPhone ile dalga geçti 4 gün önce eklendi

Samsung'un iPhone kullanıcılarını hedefleyen reklamlarına Apple cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Ancak yazılım devinin, katlanabilir iPhone için çalışmalara başladığı bildiriliyor.

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Samsung, yeni reklamında tekrar Apple ile dalga geçti