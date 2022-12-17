Samsung, yeni reklamında tekrar Apple ile dalga geçti

Samsung, Apple ile alay etmeye devam ediyor
Video, bir çitin üzerinde oturan kullanıcı ile başlıyor. Bu kullanıcı ise, Apple iPhone veya bir Samsung akıllı telefon arasında seçim yapmakta zorlanan insanları tasvir ediyor. Bu noktada arkadaşlarından endişe ettiği için bir Samsung akıllı telefona geçemeyeceğini söyleyen kullanıcı, Galaxy Z Flip 4'ü almasının ardından şaşırtıcı bir ilgiyle karşılaşıyor.
Buradan özetle Samsung'un, çitin arkasında yer alan iPhone kullanıcıları için "Çitlerden kurtulma zamanı" mesajı verdiğini söyleyebiliriz. Zira yeni videoda yer alan ana karakter, Samsung'un bir önceki paylaşımında iPhone sahibini canlandırıyordu. Ayrıca yeni reklam Apple kullanıcılarına ek olarak Galaxy Z Flip akıllı telefonların katlanabilir tasarımına da vurgu yapıyor.
Samsung'un iPhone kullanıcılarını hedefleyen reklamlarına Apple cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Ancak yazılım devinin, katlanabilir iPhone için çalışmalara başladığı bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...