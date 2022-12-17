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    Anlık Bildirim

    Samsung, yeni reklamında tekrar Apple ile dalga geçti

    Samsung, yeni “On the Fence” reklamında tekrar Apple ve iPhone kullanıcılarını hedef aldı. Güney Kore'li dev iPhone kullanıcıları için "Çitlerden kurtulma zamanı" mesajı veriyor.
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    Samsung, yeni reklamında tekrar Apple ile dalga geçti Tam Boyutta Gör
    Samsung, rakibi Apple ile dalga geçtiği katlanabilir Galaxy Z Flip 4 reklamlarına devam ediyor. Bugün “On the Fence” videolarına bir yenisini daha ekleyen Samsung, şimdi de Apple ve Samsung arasında kararsız kalan kullanıcıları hedefliyor.

    Samsung, Apple ile alay etmeye devam ediyor

    Video, bir çitin üzerinde oturan kullanıcı ile başlıyor. Bu kullanıcı ise, Apple iPhone veya bir Samsung akıllı telefon arasında seçim yapmakta zorlanan insanları tasvir ediyor. Bu noktada arkadaşlarından endişe ettiği için bir Samsung akıllı telefona geçemeyeceğini söyleyen kullanıcı, Galaxy Z Flip 4'ü almasının ardından şaşırtıcı bir ilgiyle karşılaşıyor.

    Buradan özetle Samsung'un, çitin arkasında yer alan iPhone kullanıcıları için "Çitlerden kurtulma zamanı" mesajı verdiğini söyleyebiliriz. Zira yeni videoda yer alan ana karakter, Samsung'un bir önceki paylaşımında iPhone sahibini canlandırıyordu. Ayrıca yeni reklam Apple kullanıcılarına ek olarak Galaxy Z Flip akıllı telefonların katlanabilir tasarımına da vurgu yapıyor. 

    Samsung'un iPhone kullanıcılarını hedefleyen reklamlarına Apple cephesinden henüz bir yanıt gelmedi. Ancak yazılım devinin, katlanabilir iPhone için çalışmalara başladığı bildiriliyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 2 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 3 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 3 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 3 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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