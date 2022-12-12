Samsung yine iPhone ile dalga geçti

Tam Boyutta Gör Samsung, katlanabilir Galaxy Z Flip 4 akıllı telefonu için hazırladığı yeni reklam filminde bir kez daha iPhone ile dalga geçti. Reklamın New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan bir 3D ekranda gösterileceği biliniyor.

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Video, bardağa yaslanmış bir iPhone ile selfie çekmeye çalışan ancak onu masadan düşüren bir çizgi film köpeği ile başlıyor. Bu noktada ekranda Galaxy Z Flip 4 ve rapçi Ludacris beliriyor, Google'ın sesli asistanından müzik çalmasını ve ardından katlanabilir akıllı telefonla selfie çekmesini istiyor.

Galaxy Z Flip 4 ile tripodsuz selfie çekilebiliyor

Samsung böylece reklam filminde Galaxy Z Flip 4'ün 90 derece açık şekilde kullanılabilmesini sağlayan Flex Mode'unu ve Google Assitan sayesinde herhangi bir tripod kullanmaya gerek kalmadan selfie çekebileceğinizi gösteriyor.

Samsung, katlanabilir akıllı telefonların bu avantajını farklı bir akıllı telefon markasıyla da gösterebilirdi. Ancak iki şirket arasındaki "tatlı rekabetin" boyutu düşünüldüğünde Apple'ın reklama konu olması son derece mantıklı görünüyor.

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