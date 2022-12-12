Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung yine iPhone ile dalga geçti

    Samsung yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Z Flip 4'ün reklamında sık sık yaptığı gibi yine en büyük rakibi Apple'ı trolledi.                         
    Oy Ver
    Samsung yine iPhone ile dalga geçti Tam Boyutta Gör
    Samsung, katlanabilir Galaxy Z Flip 4 akıllı telefonu için hazırladığı yeni reklam filminde bir kez daha iPhone ile dalga geçti. Reklamın New York şehrindeki Times Meydanı'nda bulunan bir 3D ekranda gösterileceği biliniyor.

    Video, bardağa yaslanmış bir iPhone ile selfie çekmeye çalışan ancak onu masadan düşüren bir çizgi film köpeği ile başlıyor. Bu noktada ekranda Galaxy Z Flip 4 ve rapçi Ludacris beliriyor, Google'ın sesli asistanından müzik çalmasını ve ardından katlanabilir akıllı telefonla selfie çekmesini istiyor.

    Galaxy Z Flip 4 ile tripodsuz selfie çekilebiliyor

    Samsung böylece reklam filminde Galaxy Z Flip 4'ün 90 derece açık şekilde kullanılabilmesini sağlayan Flex Mode'unu ve Google Assitan sayesinde herhangi bir tripod kullanmaya gerek kalmadan selfie çekebileceğinizi gösteriyor.

    Samsung, katlanabilir akıllı telefonların bu avantajını farklı bir akıllı telefon markasıyla da gösterebilirdi. Ancak iki şirket arasındaki "tatlı rekabetin" boyutu düşünüldüğünde Apple'ın reklama konu olması son derece mantıklı görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız