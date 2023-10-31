Samsung, yılın en iyi dönemini geçirdi: İşte detaylar

Samsung, gelecek için iyimser
Katlanabilir akıllı telefonlar ve üst düzey ekran donanımlarına ek olarak firmanın bellek ve döküm işlerini içeren Device Solutions (DS) bölümünün kayıplarının azalmasıyla tünelin sonunda ışık göründü. Samsung, 2023'ün üçüncü çeyreği için 49,9 milyar dolar gelir açıkladı ve bu rakam bir önceki çeyreğe göre yüzde 12'lik kayda değer bir artışa işaret ediyor. Şirket aynı zamanda 1,80 milyar dolar kâr elde ettiğini açıkladı ve bu rakam 2022 yılının aynı döneminde elde ettiği 7,6 milyar dolar net gelirin üçte biri olsa da ikinci çeyrekte elde ettiğinden daha yüksek.
Samsung, özellikle mobil ve network işinde 22,17 milyar dolar gelir ve 2,44 milyar dolar işletme kârı bildirdi. Samsung, küresel akıllı telefon pazarının toparlanma işaretleri göstermesi sayesinde üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla daha yüksek bir talep olduğunu söyledi. Üçüncü çeyrekte başarılı olan bir diğer segment de Samsung'un mobil panel işi oldu.
Son olarak, şirketin yarı iletken bölümü var. Bilmeyenler için Samsung'un gelirlerinin büyük bir kısmı DRAM ve NAND flash çip satışlarından geliyor. Bu bölüm, 2,77 milyar faaliyet zararı açıklamaktan kurtulamadı ancak önceki çeyrekte olan 3,23 milyar dolarlık zarara göre iyileşme var. Samsung önümüzdeki dönemde PC ve mobil cihazlara olan talebin artmasını beklerken, üretken yapay zeka uygulamaları sayesinde bulut hizmeti sağlayıcılarından güçlü sunucu talebi geleceğini öngörüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.