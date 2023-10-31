Samsung, yılın en iyi dönemini geçirdi: İşte detaylar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz çeyreklerde ciddi kâr düşüşleri ve rekor zararlar bildiren Samsung, henüz önceki rakamlarına geri dönememiş olsa da, son kazanç raporunda gelecek için iyimser görünüyor. Şirketin mobil amiral gemisi cihazlarının ve premium ekranlarının güçlü satışlarının son üç ayda önceki çeyreklere göre daha iyi performans göstermesi sayesinde yılın en iyi dönemini yaşadı.

Samsung, gelecek için iyimser

Katlanabilir akıllı telefonlar ve üst düzey ekran donanımlarına ek olarak firmanın bellek ve döküm işlerini içeren Device Solutions (DS) bölümünün kayıplarının azalmasıyla tünelin sonunda ışık göründü. Samsung, 2023'ün üçüncü çeyreği için 49,9 milyar dolar gelir açıkladı ve bu rakam bir önceki çeyreğe göre yüzde 12'lik kayda değer bir artışa işaret ediyor. Şirket aynı zamanda 1,80 milyar dolar kâr elde ettiğini açıkladı ve bu rakam 2022 yılının aynı döneminde elde ettiği 7,6 milyar dolar net gelirin üçte biri olsa da ikinci çeyrekte elde ettiğinden daha yüksek.

Samsung, özellikle mobil ve network işinde 22,17 milyar dolar gelir ve 2,44 milyar dolar işletme kârı bildirdi. Samsung, küresel akıllı telefon pazarının toparlanma işaretleri göstermesi sayesinde üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla daha yüksek bir talep olduğunu söyledi. Üçüncü çeyrekte başarılı olan bir diğer segment de Samsung'un mobil panel işi oldu.

Tam Boyutta Gör Büyük müşterilerin yeni amiral gemisi modellerinin piyasaya sürülmesiyle kazançlarında önemli bir artış gerçekleşti. Samsung, mobil ekran işi için OLED panellere odaklanmaya devam etmeyi ve artırılmış ile sanal gerçeklik pazarına hitap eden bir tedarik zinciri kurmayı planlıyor. Samsung Display, bu dönemde 1,43 milyar dolar faaliyet kârı elde etti. Bu, bölümün son üç yıldaki en iyi ikinci çeyrek rakamları.

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Son olarak, şirketin yarı iletken bölümü var. Bilmeyenler için Samsung'un gelirlerinin büyük bir kısmı DRAM ve NAND flash çip satışlarından geliyor. Bu bölüm, 2,77 milyar faaliyet zararı açıklamaktan kurtulamadı ancak önceki çeyrekte olan 3,23 milyar dolarlık zarara göre iyileşme var. Samsung önümüzdeki dönemde PC ve mobil cihazlara olan talebin artmasını beklerken, üretken yapay zeka uygulamaları sayesinde bulut hizmeti sağlayıcılarından güçlü sunucu talebi geleceğini öngörüyor.

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