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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 12'nin seramik korumalı ekranı, önceki modellere göre daha dayanıklı çıktı

    Apple'ın geçtiğimiz haftalarda tanıttığı iPhone 12 modellerinde kullanılan seramik korumalı cam test edildi ve iPhone 11'e kıyasla çok daha dayanıklı olduğu ortaya çıktı.
    14 sa.
    9,2b
    8
    12
    iPhone
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    4

    iPhone 12'nin seramik korumalı ekranı, önceki modellere göre daha dayanıklı çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Apple geliştiricileri, gücü artırmak ve ekranı çeşitli hasarlardan korumak için yeni bir çözüm uyguladılar. iPhone 12 akıllı telefonlar, doğrudan camın içine gömülü nano seramik kristallere sahip Ceramic Shield teknolojisiyle geliyor. Bu ekranın ilk testleri, çizilme direncinde ve genel ekran dayanıklılığında azımsanmayacak derecede bir artışı ortaya koyuyor.

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    Ekranı hasarlardan korumada yüksek etki

    Test içeren video MobileReviewsEh YouTube kanalında yayınlandı. Videonun çekilmesi sırasında, ekrana baskı uygulandı ve çeşitli sert nesnelerle çizilmeye çalışıldı. Yapılan teste göre konuşacak olursak, kullanılan teknolojinin iPhone 12'nin ekranını hasarlardan koruma adına etkili olduğu kanıtlandı diyebiliriz.

    Video, iPhone 12'nin ekrana zarar vermeden ekranı çizmeye yönelik tüm girişimlere dayandığını gösteriyor. Çerçeveye veya kapağa zarar vermenin daha kolay olduğu görülürken, ekranı kırabilmek için gereken kuvvetin 442 Newton olduğu ortaya konmuş. Karşılaştırma amacıyla, iPhone 11'in ekranını kırabilmek için yeterli basıncın 352 Newton olduğu gösteriliyor. Bunun ciddi bir ilerleme olduğu söylenebilir. Ne yazık ki bu dayanıklılık, iPhone 11 ile aynı güce sahip olan kamera camı için geçerli değil.



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    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

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    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .

    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 13 sa. en beğenilen
    Ortaya çıktı derken saklanıyor muydu? Zaten lansmanda söylendi daha sağlam olduğu.
    Yanıtla +21
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    th9 14 sa. Cem300
    webteknodan farkı olmayan bir video,haberde bahsedilen videoda basınç değeri ile ölçüm yapılmış fakat attığınız video aklı olmayıp test eden bir insanın videosu
    webteknodan farkı olmayan bir video,haberde bahsedilen videoda basınç değeri ile ölçüm yapılmış fakat attığınız video aklı olmayıp test eden bir insanın videosu...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AzuLA (Cem Subasi) 13 sa. (düzenlendi) th9
    Webtekno kadar rezil bir site zor bulunur butun haterlar toplanmis adamlarin 3 haberlerinden 2si apple icerikli, cumleler hep laf sokmaya yonelik
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mion 5 sa.
    mesut gibi apple ı yalamadağı için hoşunuza gitmemiştir :P
    Yanıtla +2
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    Silent Guardian (Muhammet Tüfekçi) 6 sa.
    Esnek olursa zor kırılır kolay çizilir, sert olursa kolay kırılır zor çizilir. Ortayı tutturmak zorundalar ya da esnek malzeme üstüne çizilmeyen kaplama yapmalılar. Misal Safir çok zor çizilir ama hemen kırılır gibi gibi... Tabi aksi teknoloji ile mümkündür belki lakin günümüzde hala sonuç belli.

    Çıplak ekran çizildi, kırıldı çok önemsemiyorum artık ben, her türlü üstüne cam takıyorum zaten. (Kendi adıma) Benim önüme video koysunlar, kurşun geçirmez olsun ben yine takarım o camı. 10-11k para vereceğim, cam olmadan mı kullanacağım? Alışkanlık oldu artık...
    Yanıtla +1
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    Cassation 8 sa.
    Keşke önce çizme testi yapıp sonra kırmaya çalışsaydı böyle saçma sapan bi video olmuş
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    veteriner69 9 sa.
    JerryRigEverything'in testini bekliyorum.
    İnternette dolaşan fotolar iphone 12 'nin kolay çizildiği yönünde. (Çizilmeye dayanıklılık başka kırılmaya dayanıklılık başka)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    MaXiLoPeZ 6 sa. veteriner69
    Ben de bundan korkuyordum. Kolay kırılmıyor ama hemen çiziliyor. Ee ne anladım bu işten? Kılıfsız kullanınca 2 gün sonra her tarafı çizik içinde mi kalacak..
    Yanıtla +3
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    hsodun (Kemal Torkan) 10 sa. yeni yorumcu
    Teşekkürler bekliyoz
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 13 sa. en beğenilen
    Ortaya çıktı derken saklanıyor muydu? Zaten lansmanda söylendi daha sağlam olduğu.
    Yanıtla +21
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 14 sa.
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 14 sa. Cem300
    webteknodan farkı olmayan bir video,haberde bahsedilen videoda basınç değeri ile ölçüm yapılmış fakat attığınız video aklı olmayıp test eden bir insanın videosu
    1 Yanıt Yanıtla +12
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