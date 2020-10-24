iPhone 12'nin seramik korumalı ekranı, önceki modellere göre daha dayanıklı çıktı

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Apple geliştiricileri, gücü artırmak ve ekranı çeşitli hasarlardan korumak için yeni bir çözüm uyguladılar. iPhone 12 akıllı telefonlar, doğrudan camın içine gömülü nano seramik kristallere sahip Ceramic Shield teknolojisiyle geliyor. Bu ekranın ilk testleri, çizilme direncinde ve genel ekran dayanıklılığında azımsanmayacak derecede bir artışı ortaya koyuyor.

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Ekranı hasarlardan korumada yüksek etki

Test içeren video MobileReviewsEh YouTube kanalında yayınlandı. Videonun çekilmesi sırasında, ekrana baskı uygulandı ve çeşitli sert nesnelerle çizilmeye çalışıldı. Yapılan teste göre konuşacak olursak, kullanılan teknolojinin iPhone 12'nin ekranını hasarlardan koruma adına etkili olduğu kanıtlandı diyebiliriz.

Video, iPhone 12'nin ekrana zarar vermeden ekranı çizmeye yönelik tüm girişimlere dayandığını gösteriyor. Çerçeveye veya kapağa zarar vermenin daha kolay olduğu görülürken, ekranı kırabilmek için gereken kuvvetin 442 Newton olduğu ortaya konmuş. Karşılaştırma amacıyla, iPhone 11'in ekranını kırabilmek için yeterli basıncın 352 Newton olduğu gösteriliyor. Bunun ciddi bir ilerleme olduğu söylenebilir. Ne yazık ki bu dayanıklılık, iPhone 11 ile aynı güce sahip olan kamera camı için geçerli değil.

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