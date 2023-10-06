Samsung’un yeni Zoom Anyplace özelliği kamera yakınlaştırmada çığır açabilir

Samsung Zoom Anyplace
Güney Koreli dev, firmanın kendi 200 MP görüntü sensörüne dayanan Zoom Anyplace teknolojisi de ilk kez System LSI’da tanıttı. Bu sensör yeniliği, tamamen yeni bir kamera yakınlaştırma deneyimi sağlayarak mobil kullanıcıların herhangi bir görüntü bozulması olmadan hareketli nesnelerin 4 kata kadar yakın çekimlerini yapmalarına olanak tanıyacak. En azından Samsung tam olarak bunu iddia ediyor.
Bununla birlikte Android cephesindeki telefonlar -buna Samsung da dahil- özellikle yakınlaştırma performansında ve kalitesinde zorluklar yaşıyor. Görüntü kaybı, geçişlerin akıcı olmaması ve bulanıklaşma gibi sorunlar çoğu cihazda karşımıza çıkıyor. Zoom Anyplace, yapay zeka desteğiyle birlikte tam olarak bunları çözmeye çalışacak gibi duruyor.
Yapay zeka demişken, Exynos 2400’ün bu alandaki performans iyileşmesi tam olarak 14,7 kat olarak açıklandı. İşlemci performansında da yeni yonga Samsung’a göre yüzde 70 daha fazla performans sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.