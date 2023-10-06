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    Samsung’un yeni Zoom Anyplace özelliği kamera yakınlaştırmada çığır açabilir

    Samsung, kısa bir süre önce düzenlediği System LSI teknoloji gününde yeni teknolojilerini tanıttı. Exynos 2400’ü tanıtan firma telefonları için yeni Zoom Anyplace özelliğini de duyurdu.
    Samsung Zoom Anyplace: Yepyeni kamera yakınlaştırma deneyimi Tam Boyutta Gör
    Samsung düzenlediği System LSI geliştirici konferansında bir sonraki amiral gemisi Exynos çipi olan Exynos 2400'ü resmen duyurdu. Samsung resmi olarak doğrulamasa da bu yonga Galaxy S24 serisinde kullanılacak. Öte yandan Samsung, Zoom Anyplace olarak adlandırılan yepyeni bir kamera özelliğinin de duyurusunu gerçekleştirdi.

    Samsung Zoom Anyplace

    Güney Koreli dev, firmanın kendi 200 MP görüntü sensörüne dayanan Zoom Anyplace teknolojisi de ilk kez System LSI’da tanıttı. Bu sensör yeniliği, tamamen yeni bir kamera yakınlaştırma deneyimi sağlayarak mobil kullanıcıların herhangi bir görüntü bozulması olmadan hareketli nesnelerin 4 kata kadar yakın çekimlerini yapmalarına olanak tanıyacak. En azından Samsung tam olarak bunu iddia ediyor.

    Samsung Zoom Anyplace: Yepyeni kamera yakınlaştırma deneyimi Tam Boyutta Gör
    Zoom Anyplace’te bulunan yapay zeka tabanlı izleme teknolojisi nesneleri otomatik olarak takip edip yakalarken, kayıtlar aynı anda tam ekranda yapılarak hiçbir anın veya ayrıntının yakalanmasını sağlıyor. Teknolojinin nasıl çalışacağı tam olarak belli değil, ancak beklenenleri yaparsa, Galaxy S24 Ultra'nın 200MP kamerasını Galaxy S23 Ultra'da kullanılanın sensörün önünde yer alacak diyebiliriz.

    Bununla birlikte Android cephesindeki telefonlar -buna Samsung da dahil- özellikle yakınlaştırma performansında ve kalitesinde zorluklar yaşıyor. Görüntü kaybı, geçişlerin akıcı olmaması ve bulanıklaşma gibi sorunlar çoğu cihazda karşımıza çıkıyor. Zoom Anyplace, yapay zeka desteğiyle birlikte tam olarak bunları çözmeye çalışacak gibi duruyor.

    Yapay zeka demişken, Exynos 2400’ün bu alandaki performans iyileşmesi tam olarak 14,7 kat olarak açıklandı. İşlemci performansında da yeni yonga Samsung’a göre yüzde 70 daha fazla performans sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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