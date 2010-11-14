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Samsung'un Androidli amiral gemisi ile ilgili detaylar gerçekleri yansıtmıyor (?)

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung'un Androidli amiral gemisi ile ilgili detaylar gerçekleri yansıtmıyor (?)
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Kısa bir süre önce Engadget tarafından internette paylaşılan ve Samsung'un şubat ayında tanıtacağı iddia edilen amiral gemisi;

- Android 2.3 (Gingerbread) işletim sistemi
- 1.2 GHz saat hızında çalışan işlemci
- 4.3 inç veya 4.5 inç boyutunda SuperAMOLED II dokunmatik ekran
- 8 megapiksel çözünürlüğünde dijital kamera, led flaş
- 1920x1080 piksel video kayıt ve oynatabilme yeteneği
- 16 GB dahili flash bellek
- HSDPA (14.4 Mbps) / HSUPA (5.76 Mbps) desteği
- İnce tasarım
- Wi-Fi 802.11n + DLNA
- GPS
- Bluetooth 3.0

gibi teknik özellikleriyle pek çok teknoloji meraklısının rüyasını şimdiden süslemeye başlamıştı. Peki yayınlananların tamamı yalnızca bir hayalden ibaret olabilir mi? Androidpolice'in yaptığı araştırmaya göre olabilir. Siteninn yaptığı araştırmalarda telefonun tasarımında iPhone 4 çizgilerinin bulunması, ana menü ikonları ve dikkat çeken yazım hataları (bknz. Ekran boyutu (4.3 inç? - 4.5 inç?, clouding services, DNLA) şüpheleri arttırmıyor değil.

Her zamanki gibi en doğrusu Samsung cephesinden gelecek resmi gelişmeleri beklemek olacak gibi. Bekleyelim ve görelim.

Samsung'un Androidli amiral gemisi ile ilgili detaylar gerçekleri yansıtmıyor (?)
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Samsung'un Androidli amiral gemisi ile ilgili detaylar gerçekleri yansıtmıyor (?)
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http://www.androidpolice.com/2010/11/11/were-pretty-sure-the-samsung-february-2011-flagship-device-renders-are-fake-heres-why/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
AntonChigurh 9 yıl
Hepsi iyi hoşda 4.5 inç ekran biraz fazla büyük olmuyor mu?
Sonuçta telefon yani bu insanlar cebinde taşıyacak :)
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fieldyturbo19 9 yıl
haydeeeeee ama böööle olmazki yauv
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aspirin_00 9 yıl
deli kuyuya taş atmış 1000 akıllı çıkaramamış
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