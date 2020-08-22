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    Samurai Jack: Battle Through Time indirmeye sunuldu

    Samurai Jack ve şeytani Aku’yu bir kez daha karşı karşıya getiren Samurai Jack: Battle Through Time oyunu masa üstü ve mobil platformlarda indirmeye sunulmuş durumda.
    15 sa.
    2,6b
    14
    3
    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samurai Jack: Battle Through Time indirmeye sunuldu
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    Çizgi film tarihinin kült haline gelmiş serisi Samurai Jack yeni oyunuyla mobil ve masa üstü platformlarda yerini aldı. Efsane samurayımız yine şeytani Aku’nun kötülüklerine karşı koyuyor.

    Samurai Jack: Battle Through Time neler sunuyor?

    Samurai Jack bilindiği üzere Cartoon Network kanalında 2000’li yılların başlarında yayınlanmış ve beklenmeyen bir ilgi görmüştü. Şeytani Aku’yu yenmek üzereyken, Aku’nun hakim olduğu geleceğe gönderdiği Jack; devam eden bölümlerde yeniden geçmişe dönebilmenin yollarını aramıştı.

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    4 sezon Cartoon Network kanalında yayınlanan Samurai Jack sonrasında uzun bir ara verdi. Bu dönemde GameBoy Advance, Game Cube ve PS2 için oyunları yayınlandı. 2017 yılında ise daha modern ve 3 boyutlu grafiklerle 10 bölüm olarak Adult Swim platformunda yayınlandı. Bu sezon ile Samurai Jack televizyonlara ebediyen veda etti.

    Samurai Jack: Battle Through Time modern dönem için hazırlanmış ilk oyun olarak görülüyor. Kılıç sallama tarzında ilerleyen oyunda Aku’nun kötü planlarına karşı mücadele ediyoruz. Dizideki mekanların yer verildiği oyunda yine Jack’in seri boyunca dostluk kurduğu karakterler de karşımıza çıkıyor. Oyun boyunca Jack’in dizideki grafiksel değişimini de görebileceğiz. Ayrıca kılıç yanında modern silahları da kullanabiliyor.

    Oyun masa üstü, konsol ve mobil platformlar için indirmeye sunuldu. PC üzerinde 61TL-65TL arasında değişen fiyatlar var. Mobilde ise sadece Apple Arcade aboneliğinde sunuluyor. Android için henüz bir tarih yok.



    https://www.adultswim.com/games/samurai-jack Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 15 sa. en beğenilen
    Megas xlr

    Samurai jack

    Dexterin laboratuvari

    İlk jenerasyon ben10

    Ne guzel cizgi filmlerdi. Simdikiler, yaninda tirt
    Yanıtla +12
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 15 sa.
    Gayet güzel görünüyor. O zamanlar izlerdim bunu. Cartoon Network eskiden daha kaliteliydi. Güzel yapımlar vardı.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 9 sa.
    I, aku, the shapeshifting master of darkness, unleashed an unspeakable evil.
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    darkhair (Sertan Deniz Aydın) 15 sa. en beğenilen
    Megas xlr

    Samurai jack

    Dexterin laboratuvari

    İlk jenerasyon ben10

    Ne guzel cizgi filmlerdi. Simdikiler, yaninda tirt
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 15 sa.
    Gayet güzel görünüyor. O zamanlar izlerdim bunu. Cartoon Network eskiden daha kaliteliydi. Güzel yapımlar vardı.
    Yanıtla +5
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