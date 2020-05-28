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    Samurai Shodown NEOGEO Collection, 11 Haziran’da Epic Store’a ücretsiz olarak giriş yapacak

    Epic Games, 11-18 Haziran tarihleri arasında, ilk defa platformda çıkış yapacak Samurai Shodown NEOGEO Collection'u ücretsiz olarak hayranlara dağıtacak.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Samurai Shodown NEOGEO Collection, 11 Haziran’da Epic Store’a ücretsiz olarak giriş yapacak
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    90’lı yıllarda harçlıklarını atari salonlarında jeton parası olarak değerlendirenlerin çok iyi hatırlayacağı dövüş oyunlarının başında sanırız SNK’in geliştirdiği Samurai Shodown serisi gelir.

    1993 yılında çıkan ilk oyunun ardından birçok devam yapımına ev sahipliği yapan seri, Samurai Shodown NEOGEO Collection adı altında sonunda bilgisayar ve konsollara konuk olmaya hazırlanıyor. 1993 ila 2004 yılları arasında yayınlanan Samurai Shodown I, II, III, IV Amakusa's Revenge, V ve V Special ile Samurai Shodown V Perfect adlı daha önce piyasaya sürülmemiş yapım SNK’nın Epic Store ile imzaladığı ilk olma anlaşması kapsamında platformda yayınlanacak.

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    Buraya kadar normal görünen her şey, iş Epic Store mevzusuna gelince biraz değişiyor. Dağıttı bedava oyunlarla sıfırdan bir arşivin oluşmasına neden olan mağaza, 11 Haziran’da yayınlanacak oyunu yine ücretsiz bir şekilde oyun severlere dağıtacak. 11-18 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya sonrasında oyun 18 Haziran’da öncelikle Steam’e 28 Temmuz tarihinde ise PS4 ve Switch platformlarına gelecek.

    Paketin 40 dolarlık fiyat etiketiyle Steam ve konsol platformlarında satılacak olması ise 11 Haziran tarihini önemli hale getiriyor. Dolayısıyla oyuna ücretsiz sahip olmak isteyenlerin 11 Haziran Perşembe gününü takvimlerine işaretlemelerinde fayda var. Son olarak, oyunun 18 Haziran tarihinden sonra Epic Store'da da ücretli olacağını hatırlatalım.

    Çevrimiçi maçlarla rakiplerinizle de boy ölçüşme imkânı sunacak oyun, oldukça kapsamlı bir müze moduyla gelecek. Arşiv sevenleri tatmin edeceği ifade eden modda 2000’e yakın fotoğraf ve müzik dosyaları olacağı ifade ediliyor. Oyunun Xbox sürümü ile ilgili bir bilgi ne yazık ki bulunmuyor. 



    Kaynakça https://www.pcgamer.com/samurai-shodown-neogeo-collection-will-be-free-to-keep-on-the-epic-games-store-at-launch/ https://www.theverge.com/2020/5/26/21271451/samurai-shodown-neo-geo-collection-epic-games-store-release-date Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    sniper23 (Enes Şahinler) 21 dk.
    Neogeo deyince duygulandım be.
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    Chillout 39 dk.
    Gene epik bir hareket
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    Mion 41 dk.
    Param olsa alacağım ilk şey bir oyun kolu!
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