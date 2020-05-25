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    GTA5 NaturalVision: Evolved isimli mod, GTA 5’e remaster dopingi getiriyor

    Epic Games tarafından geçtiğimiz hafta ücretsiz olarak verilen GTA 5, halen daha oldukça popüler. GTA 5 için geliştirilen bir mod ise oyunu görsel anlamda bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor.
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    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    GTA5 NaturalVision: Evolved isimli mod, GTA 5’e remaster dopingi getiriyor

    Epic Games’in geçtiğimiz hafta ücretsiz olarak dağıttığı Grand Theft Auto 5, şirketin bu hamlesiyle neredeyse bütün okları tekrar kendi üzerinde toplamıştı. Piyasaya sürüldüğü 2013 yılından beri 130 milyon kopya satan oyun, modderların da üzerinde yoğun mesai harcadığı yapımların başında geliyor.

    Razed isimli modderın bir süredir üzerinde çalıştığı ve zaten güzel görünen oyunu, görsel anlamda daha üst seviyeleri çıkartmayı hedefleyen GTA5 NaturalVision: Evolved için bir karşılaştırma videosu yayınlandı. YouTube’da faaliyet gösteren GTA Lab isimli sayfanın yayınladığı videoda oyunun modlanmamış hali ile GTA5 NaturalVision: Evolved’a yükseltilmiş halinin videosunu izleyebiliyoruz.

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    GTA 5’i görsel olarak oldukça üst seviyelere taşımayı hedefleyen modun belki de en dikkat çekici özelliklerinden biri ise ışın izleme destekli aydınlatma efektleri. Oyunun grafiksel iyileştirmelerini gösteren bir başka video ise geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

    Henüz, herkese açık bir sürümü bulunmayan mod için yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O vakte kadar aşağıdaki videoların GTA5 NaturalVision: Evolved ile bizlere neler sunulacağı hakkında küçük bir fikir vereceğini düşünüyoruz.



    https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/gta5-naturalvision-evolved-is-like-a-next-gen-remaster-comparison-video-with-vanilla-version/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Feyzuli 16 dk.
    Bu modu yükleyip kasayı mangal yapmalı.
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    asus1981 (tuncer seyfullah) 56 dk.
    Bu oyunun 10 sene sonra bile hala popüler olacağına yemin edebilirim, ama ispatlayamam
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