Sanal gerçeklik için geliştirilen VirtualLink teknolojisi rafa kalktı

Tam Boyutta Gör

Sanal gerçeklik teknolojilerinin popüler olması ile birlikte ortaya çıkan belirli problemlerin giderilmesi amacıyla farklı çözümler geliştirilmeye başlanmıştı. Bunlardan bir tanesi VirtualLink çözümüydü.

VirtualLink nedir?

Sanal gerçeklik kasklarının çalışabilmesi için güç kablosunun ve HDMI kablosunun bilgisayara takılması gerekiyordu. Kablosuz çalışan mobil kasklar ise biraz daha Android tabanlı oluyor ve masa üstü kadar yoğun bir tecrübe sunmuyordu.

İlginizi Çekebilir

GeForce RTX 3060 Ti sızdırıldı

Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

2017 yılında bir araya gelen NVIDIA, AMD, HTC Vive, Oculus VR, Valve ve Microsoft gibi firmalar; VirtualLink konsorsiyumunu kurdu. Organizasyonun amacı güç ve veri bağlantılarını tek bir USB Tip-C kablosu üzerinden sağlamaktı.

VirtualLink veya VL standardı 2018 yılında yayınlandı ve Nvidia GeForce RTX 2000 serisi ekran kartlarında yerini aldı. StarVR ve XTAL sanal gerçeklik kasklarıı; teknolojiyi kullanan ilk kasklardı. Bununla birlikte üreticiler teknolojinin entegrasyonunda sıkıntılar yaşadı ve sanal gerçeklik akımının eski popülaritesinden uzaklaşması kaynakların da azaltılmasına sebep oldu. Bunun sonucunda VL teknolojisine olan ilgi kayboldu.

Üreticiler da artık yavaş yavaş VL teknolojisini geride bırakıyor. GeForce RTX 3000 serisinde artık bu destek yok. VirtualLink resmi sayfası da Wikipedia konusuna yönlendirilmiş. Henüz resmi bir duyuru olmasa da yakın zamanda muhtemelen bir gelişme olacaktır.

https://www.techpowerup.com/271843/the-virtuallink-usb-c-vr-headset-connection-standard-is-dead

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.