Sanal Windows 10 on ARM’da teste giren Apple M1, Surface Pro X2’den %76 daha hızlı

Tam Boyutta Gör

Apple M1 tanıtımının ardından performans verileriyle donanım dünyasının gündeminin üst sıralarında kalmayı başardı.

Şimdiye kadar macOS altında teste giren Apple M1 bu haliyle mevcut mobil işlemcilere meydan okuyor. Geçtiğimiz günlerde bir geliştiricinin sanal makine yazılımını yamalayarak Windows 10 on ARM’ı Apple M1 yongası üzerinde çalıştırmayı başarmıştı.

İlginizi Çekebilir

Apple M1’in ilk test sonuçları sızdı: Core i9-9880H'ın %18.9 önünde

Yamasını açık kaynak kodlu QEMU’ya ücretsiz sunan Alexander Graf’ın bu davranışının ardından donanım dünyası gelecek test sonuçlarını beklemeye koyulmuştu. Nitekim çok beklememize de gerek kalmadı.

Yapılan test sonuçlarına göre sanal makine altında Windows 10 on ARM çalıştıran ve bu ortamda Geekbench 5 testine sokulan Apple M1 tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 1288/5449 puan almayı başarmış.

Tek çekirdekte %25’e ve çoklu çekirdekte %27’lik kayba tekabül eden bu farkın ilerleyen dönemde yapılacak optimizasyonlarda minimize edileceğini söyleyebiliriz.

Sanal makine altında bile rakiplerini titretiyor

Asıl önemli noktaya gelecek olursak, Apple M1 sanal makine altında dahi Qualcomm’un en kaslı yongasını %61’lik farkla sollamış.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "Yarıiletken zar fiyatları %40 artabilir"

Çoklu çekirdekte ise %76’lık dudak uçuklatan payla önde yer alanApple M1, eğer Windows 10 on ARM desteği resmi olarak sağlanırsa olacakları düşündürüyor.

https://mspoweruser.com/apple-m1-vs-surface-pro-x-2-geekbench-5/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.