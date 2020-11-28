Sanal Windows 10 on ARM’da teste giren Apple M1, Surface Pro X2’den %76 daha hızlı

Apple M1 tanıtımının ardından performans verileriyle donanım dünyasının gündeminin üst sıralarında kalmayı başardı.
Şimdiye kadar macOS altında teste giren Apple M1 bu haliyle mevcut mobil işlemcilere meydan okuyor. Geçtiğimiz günlerde bir geliştiricinin sanal makine yazılımını yamalayarak Windows 10 on ARM’ı Apple M1 yongası üzerinde çalıştırmayı başarmıştı.
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Yamasını açık kaynak kodlu QEMU’ya ücretsiz sunan Alexander Graf’ın bu davranışının ardından donanım dünyası gelecek test sonuçlarını beklemeye koyulmuştu. Nitekim çok beklememize de gerek kalmadı.
Yapılan test sonuçlarına göre sanal makine altında Windows 10 on ARM çalıştıran ve bu ortamda Geekbench 5 testine sokulan Apple M1 tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 1288/5449 puan almayı başarmış.
Tek çekirdekte %25’e ve çoklu çekirdekte %27’lik kayba tekabül eden bu farkın ilerleyen dönemde yapılacak optimizasyonlarda minimize edileceğini söyleyebiliriz.
Sanal makine altında bile rakiplerini titretiyor
Asıl önemli noktaya gelecek olursak, Apple M1 sanal makine altında dahi Qualcomm’un en kaslı yongasını %61’lik farkla sollamış.
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Çoklu çekirdekte ise %76’lık dudak uçuklatan payla önde yer alanApple M1, eğer Windows 10 on ARM desteği resmi olarak sağlanırsa olacakları düşündürüyor.
https://mspoweruser.com/apple-m1-vs-surface-pro-x-2-geekbench-5/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.