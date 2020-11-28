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    Sanal Windows 10 on ARM’da teste giren Apple M1, Surface Pro X2’den %76 daha hızlı

    Geçtiğimiz günlerde Apple M1’in bir şekilde sanal makine altında Windows 10’la tanıştırılmasının ardından beklendiği üzere ilk test sonuçları gelmeye başladı.
    1 sa.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    3

    Sanal Windows 10 on ARM’da teste giren Apple M1, Surface Pro X2’den %76 daha hızlı
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    Apple M1 tanıtımının ardından performans verileriyle donanım dünyasının gündeminin üst sıralarında kalmayı başardı.

     

    Şimdiye kadar macOS altında teste giren Apple M1 bu haliyle mevcut mobil işlemcilere meydan okuyor. Geçtiğimiz günlerde bir geliştiricinin sanal makine yazılımını yamalayarak Windows 10 on ARM’ı Apple M1 yongası üzerinde çalıştırmayı başarmıştı.

     

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    Yamasını açık kaynak kodlu QEMU’ya ücretsiz sunan Alexander Graf’ın bu davranışının ardından donanım dünyası gelecek test sonuçlarını beklemeye koyulmuştu. Nitekim çok beklememize de gerek kalmadı.

     

    Yapılan test sonuçlarına göre sanal makine altında Windows 10 on ARM çalıştıran ve bu ortamda Geekbench 5 testine sokulan Apple M1 tek çekirdek ve çoklu çekirdek testlerinde sırasıyla 1288/5449 puan almayı başarmış.

    Tek çekirdekte %25’e ve çoklu çekirdekte %27’lik kayba tekabül eden bu farkın ilerleyen dönemde yapılacak optimizasyonlarda minimize edileceğini söyleyebiliriz.

    Sanal makine altında bile rakiplerini titretiyor

    Asıl önemli noktaya gelecek olursak, Apple M1 sanal makine altında dahi Qualcomm’un en kaslı yongasını %61’lik farkla sollamış.

    Ayrıca Bkz. "Yarıiletken zar fiyatları %40 artabilir"

    Çoklu çekirdekte ise %76’lık dudak uçuklatan payla önde yer alanApple M1, eğer Windows 10 on ARM desteği resmi olarak sağlanırsa olacakları düşündürüyor.



    https://mspoweruser.com/apple-m1-vs-surface-pro-x-2-geekbench-5/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    54 dakika önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    58 dakika önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    9 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    13 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    uhalil06 (Halil ÜSTÜNDAĞ) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Power G5 den beri beklenen bir durumdu şahsımca. Tek dezavantajı ios işletim sistemine sahip olması. Bunun sebebi de mac os ortamına yeteri kadar uygulama geliştirilmemesi. Ancak bu durum grafik, müzik ve video uygulayıcıların biraz canını sıkabilir. Nitekim masaüstü uygulamalar her daim büyük işler için daha kullanışlıdır.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 27 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bi dakka şimdi eğer Microsoft Windows 10 için M1 işlemcisine destek verirse M1 işlemciler PC'lerde de kullanılabilecek mi? Son cümle sanki bunu söylüyor?
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    mehmetgencer 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar m1 işlemcinin sürekli surface pro x ile karşılaştırılmasını anlamıyorum. Bu cihazdaki işlemci pc işlemcisi bile değil. Sq2 işlemcisi bir pc işlemcisi değil. Qualcommun 865 işlemcisinin temel alan bir uyarlama sadece. Qualcomm bir kaç yıl önce bilgisayarlar için işlemci denemesi yaptı. Başarılı olamadı. Arm işlemcili bilgisayarlar popüler değildi. Sebebide buydu. Proje rafa kaldırıldı. Pc için bir işlemci çıkarsın o zaman karşılaştırması yapılır.
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    cihat emre 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple m1 ile sessiz bir devrim yaptı kim ne derse desin
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 11 dk. ( Mesaj Silindi ) cihat emre
    Sesli bir devrim yaptı da duymak istenmiyor nedense
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